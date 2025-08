Nelly Rossinelli estrena programa propio en Latina tras culminar ‘El Gran Chef Famosos’: conoce los detalles de este nuevo proyecto

Nelly Rossinelli tendrá su propio programa en Latina: así será el nuevo espacio de la jurado de ‘El Gran Chef Famosos’

El sábado 2 de agosto marcó el cierre de uno de los formatos culinarios más exitosos de la televisión peruana, “El Gran Chef Famosos”. Tras varias temporadas, competencias memorables y una audiencia fiel, la emisión final estuvo cargada de emociones, mensajes de agradecimiento y anuncios significativos para los fanáticos del programa y quienes acompañaron a los jueces durante esta etapa.

Al término de la transmisión, la atención se centró en Nelly Rossinelli, una de las figuras más carismáticas y populares de la producción, conocida por el público como la “mamá de los pericotitos”. La cocinera, que se ganó el aprecio de las familias gracias a su calidez y consejos, despidió el ciclo con un emotivo mensaje dirigido a sus colegas, y en particular, a Giacomo Bocchio, chef y jurado que la acompañó en la mesa de “El Gran Chef Famosos” desde incios del programa.

Nelly Rossinelli apoya a Giacomo Bocchio tras polémicos comentarios. (Carlos Diaz/Difusion)

Durante la gran final, Rossinelli manifestó su agradecimiento y cariño hacia Bocchio, destacando la experiencia compartida en el set y lo que significó su presencia en estos meses de programa.

“Peláez, me llevo esa gran frase que dices de que ‘El Gran Chef’ cambia vidas porque realmente cambió la mía por completo. Y quiero nada más decirles que estoy sumamente agradecida, que no saben cómo valoro todo lo que este programa me ha dado. También no quiero dejar de agradecer a mi gran amigo, compañero y maestro, Giacomo Bocchio que estuvo acá también desde el principio en este programa y que nos enseñó y nos dio tanto y elevó el juego culinario del país”, dijo bastante emocionada.

Nelly Rossinelli agradeció a Giacomo Bocchio y emocionó a Luciano Mazzetti hasta las lágrimas. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

El nuevo programa de Nelly Rossinelli

Una vez concluida esta etapa, Nelly Rossinelli volverá a las pantallas, esta vez con su programa propio a través de Latina. Se trata de “¿Cuál es tu pedido?”, el nuevo formato donde la conductora continuará promoviendo la cocina casera y el encuentro familiar ante las cámaras.

Rossinelli expresó públicamente su emoción y gratitud por tener esta oportunidad. “Estoy muy emocionada”, aseguró a Latina, quien no dudó en agradecer el apoyo y la confianza que el público depositó en su labor durante “El Gran Chef Famosos”.

Nelly Rossinelli adelantó algunos detalles sobre la dinámica y contenido de “¿Cuál es tu pedido?”. En sus palabras, el programa buscará reunir a las familias peruanas a través de la preparación de platos y la celebración del entretenimiento unido a la tradición culinaria. “Lo único que te puedo adelantar es que nuevamente se van a reunir las familias peruanas a través de la cocina y de la mano del entretenimiento. Así que muchas gracias por ese cariño, por recibirnos de nuevo en sus casas. ¡Se vienen sorpresas!”, declaró.

Nelly Rossinelli regresa a Latina con programa propio. Latina TV

Aunque Latina Televisión aún no ha anunciado oficialmente la fecha exacta de estreno, sí ha confirmado que “¿Cuál es tu pedido?” llegará muy pronto a su pantalla. El formato promete continuar la línea de acercar la cocina a todos los hogares del país, pero apostando por nuevas dinámicas, desafíos e invitados que compartirán recetas, anécdotas y secretos de cocina.

“El Gran Chef Famosos” sirvió como puente para este nuevo ciclo, manteniendo vivo el entusiasmo del público que ahora espera con expectativa ver a Rossinelli en un formato distinto, pero con la esencia que la caracteriza.

José Peláez, Nelly, Javier y Luciano se despiden con cariño de 'El Gran Chef Famosos'. Video: Latina / El Gran Chef Famosos