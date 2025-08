Último programa de ‘El Gran Chef Famosos’: Christian Ysla, Vania Bludau y Steve Palao en la gran final del reality culinario

Último programa de ‘El Gran Chef Famosos’. Video: Latina

La edición final de ‘El Gran Chef Famosos’, el programa de cocina más popular de la televisión nacional, será más que una competencia: será una celebración del recorrido que inició el 1 de mayo de 2023, y que tuvo a Ricardo Rondón como el ganador de la primera temporada y que dejó quince temporadas llenas de emociones, aprendizajes y momentos inolvidables. Así lo reflejó el video promocional difundido por Latina, donde se recuerda la primera frase que pronunció José Peláez al debutar como conductor: “Muy buenas noches, bienvenidos a ‘El Gran Chef’”.

En ese mismo avance, se resume el impacto del programa en una frase que resume el sentimiento de miles de televidentes: “Fueron 15 temporadas donde esta cocina cambió muchas vidas, dejando miles de momentos inolvidables en los corazones de todo el Perú”. Así, se despide una propuesta televisiva que logró renovar el entretenimiento en el horario estelar y devolver el encanto de ver televisión en familia.

¿Cuándo y a qué hora es la gran final de ‘El Gran Chef Famosos’?

La gran final del programa culinario será este sábado 2 de agosto en horario especial: desde las 7:30 p.m., y contará con momentos de alta tensión, donde los tres finalistas deberán cocinar bajo presión por la última “olla de oro”.

Según el adelanto, se anticipa una competencia muy reñida, con situaciones inesperadas como una posible quemadura, reclamos del jurado y decisiones que podrían definir el desenlace. “No sabe controlar muy bien los fuegos”, se le escucha decir a Nelly Rossinelli en uno de los pasajes del avance.

José Peláez, Nelly, Javier y Luciano se despiden con cariño del programa

La despedida de ‘El Gran Chef Famosos’ también ha tocado al equipo. José Peláez, conductor del programa desde sus inicios, se despidió con un mensaje sentido: “Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes decir gracias”. Nelly Rossinelli, una de las jurados más queridas, compartió: “Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. La cocina es amor y este programa lo demostró”.

José Peláez, Nelly, Javier y Luciano se despiden con cariño de 'El Gran Chef Famosos'. Video: Latina / El Gran Chef Famosos

Luciano Mazzetti, quien se unió en reemplazo de Giacomo Bocchio este año, resaltó el componente emocional del show: “Este programa nos dejó mucho más que solo recetas. Nos dejó emoción, recuerdos y mucho corazón”. Mientras que Javier Masías, fiel a su estilo, también dijo adiós con un toque de humor: “Gracias por acompañarnos en cada plato, cada risa y cada desastre”.

Peláez cerró con su frase emblema: “Nos vamos felices, orgullosos y con el corazón lleno. Esto fue ‘El Gran Chef’... ¡Larga vida a ‘El Gran Chef Famosos’!”.

Christian Ysla, Vania Bludau y Steve Palao: Tres finalistas listos para hacer historia

Vania Bludau, influencer y modelo, llega como la única mujer en la gran final. Su entusiasmo es evidente: “Yo me siento superfeliz, contenta. La verdad que no me lo imaginé. Han caído varios durante esta temporada que pensábamos que iban a estar en la final, pero bueno, llegamos nosotros y parece que somos los mejores”. Con humor, agregó: “Soy la última mejor mujer”.

Steve Palao, influencer y padre de los reconocidos chicos reality Austin y Said Palao, también expresó su sorpresa y emoción por llegar tan lejos: “La verdad, yo feliz de llegar a esta instancia. No lo pensé porque habían buenos retadores, buenos competidores, pero los que estamos acá nos hemos esforzado por llegar a estas instancias. Entonces, yo feliz de los tres que estamos acá, que gane cualquiera, de verdad, los adoro”.

Christian Ysla, actor e improvisador, completa el trío finalista y reconoce el privilegio de estar en esta edición especial: “Qué emocionante, y creo que no somos tan conscientes de que estamos siendo los finalistas del último programa de ‘El Gran Chef’. Creo que es un honor estar ahí y nada, daremos lo mejor para ser el último campeón”.

Christian Ysla, Vania Bludau y Steve Palao en la gran final de 'El Gran Chef Famosos'. Video: Latina

En sus redes sociales, Ysla compartió un video donde resume su experiencia en esta temporada: “Este viaje ha sido intenso, rápido y sorprendente. El enfrentarme con los mejores de todas las temporadas le da una cuota extra de estrés”.

Además, comentó las sorpresas del camino: “Esta temporada me trajo muchas sorpresas. Por ejemplo, que Mariela Zanetti sea de las primeras en irse. También me sorprendió no haber ido nunca a sentencia”.

Ysla también tuvo palabras para su compañero de final, Steve Palao, destacando el respeto que le ha ganado con su desempeño: “Tengo que confesar que le he agarrado cariño a Steve. ¿Quién no? Y además, le tengo mucha admiración. Al principio bromeaban que había llegado esta temporada gracias a su nieta. Y él les cerró la boca a todos teniendo los mejores platos en los últimos dos programas”.

Christian Ysla se despide de 'El Gran Chef Famosos' con emotivo video resumen. Video: Instagram

El intérprete también dejó en claro que va con todo en la competencia, siempre fiel a su estilo: “Llegó la final. Y está entre Vane Bludau, Steve y yo. Va a ser duro, pero demás está decir que tengo un favorito. Yo. ¡Platita!”, finalizó entre risas.

Este sábado, desde las 7:30 p.m., se emitirá el episodio definitivo de ‘El Gran Chef Famosos’. Será la última oportunidad para ver a estos tres competidores enfrentarse en la cocina más famosa del país y conocer quién se lleva la olla de oro que marcará el cierre del programa.