Carlos Villagrán y su contundente respuesta ante elogio de su hija a Juan Lencada, actor que lo interpreta en la serie de Chespirito

Carlos Villagrán responde tras felicitación de su hija al actor Juan Lecanda. Amor y Fuego

Carlos Villagrán, el recordado actor que dio vida a “Quico” en El Chavo del 8, brindó una entrevista para el programa Amor y Fuego en la que compartió su perspectiva acerca de la bioserie de ‘Chespirito: sin querer queriendo’. Durante la conversación, el actor fue consultado sobre el trabajo de Juan Lecanda, actor que interpreta en la bioserie a una versión ficcional de su figura bajo el nombre de Marcos Barragán.

La producción, que explora la historia de Roberto Gómez Bolaños y sus personajes, ha generado gran expectativa en América Latina, aunque no todos los integrantes del elenco original han manifestado conformidad con el proyecto.

Este es el caso de Carlos Villagrán, quien en más de una oportunidad ha reiterado su rechazo a la serie y que no respalda su realización. Sin embargo, una situación inesperada se produjo con la reacción de su hija, Sylvia Villagrán.

Hija de Carlos Villagrán felicitó a Juan Lencada por la interpretación de su padre.

A través de Instagram, Sylvia felicitó a Juan Lecanda por su interpretación, asegurando que el actor logró captar a la perfección la esencia y gestos de su padre en pantalla. “Muchas felicidades, lo haces muy bien, estudiaste a detalle a mi papá, te felicito de corazón”, señaló.

Por su parte, Lecanda agradeció la muestra de apoyo de Sylvia. Reconoció la importancia del papel y afirmó sentir respeto y admiración por Carlos Villagrán. “Muchas gracias de corazón por tus palabras mi querida Sylvia. Agradezco mucho que creas que me acerqué al personaje de Quico. Mándale un abrazo sincero a tu papá lleno de respeto y admiración”, escribió.

Juan Lencada agradeció las palabras de la hija de Carlos Villagrán. IG

La respuesta de Carlos Villagrán

En la entrevista con Amor y Fuego, Carlos Villagrán abordó este gesto de su hija con tranquilidad. Aclaró que, aunque se mantiene distanciado del proyecto y reitera sus reservas, respeta la postura de Sylvia, recalcando que nunca impone condiciones o decisiones a sus hijos. “Mi hija está en libertad”, señaló bastante calmado.

Carlos Villagrán señaló que respeta las decisiones de sus hijos.

Previo a ello, se refirió a su hija Vanessa y su burla por el llanto de Florinda Meza. “Fíjate que a dónde llego, yo no les prohíbo. Yo nunca les he pedido nada. Nada. Porque son parte del público. Aunque sean mis hijos, son parte del público. Hagan lo que quiera. Yo no le digo nada ni les aconsejo que no lo hagan. Les aconsejo en las partes buenas que deben seguir en la vida”, remarcó.

Respecto a su opinión sobre la interpretación de Juan Lecanda como Quico, fue bastante aclaro al indicar que “Quico es irrepetible”. El actor defendió su trabajo y reiteró que, pese a las imitaciones, la esencia del personaje queda ligada a su interpretación original.

“No he visto el programa. Perdóname, no lo he visto. No sé ni cómo, ni cómo lo hicieron ni nada. Pero también que le vaya bien, que haga las cosas. Yo creo que es irrepetible, pero bueno, yo creo que Quico es irrepetible. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas” , señaló.

Carlos Villagrán opina sobre la serie Chespirito: Sin querer queriendo. Televisa / Max

La opinión pública se mantiene dividida respecto a la bioserie de Chespirito, que ha logrado reunir una gran audiencia y reavivar el interés sobre la historia detrás de uno de los programas más populares de la televisión hispana. Mientras algunos seguidores celebran las nuevas miradas sobre el legado de Roberto Gómez Bolaños y su elenco, otros vinculan la serie a polémicas por derechos, diferencias creativas y el rol de los actores originales.

Mientras la polémica sobre la serie crece, Carlos Villagrán se encuentra en Perú presentando su espectáculo Mega Circus, en el Callao. La cita es en el centro comercial MallPlaza Bellavista hasta el 10 de agosto de 2025. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Kiko se reencontrará con sus seguidores peruanos.