“No me junto con esa chusma”: Carlos Villagrán descarta reencuentro con ‘La Chilindrina’ y Edgar Vivar en Perú

Carlos Villagrán descarta reencuentro con La Chilindrina y Edgar Vivar en Perú: “No me junto con esa chusma” | Willax

Carlos Villagrán llegó a Lima para presentar su espectáculo circense, un evento que generó rápida expectativa entre los fanáticos peruanos de ‘El Chavo del 8′. Sin embargo, la coincidencia de su llegada con la de sus excompañeros María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar —quienes también se encuentran en Perú realizando shows— encendió de inmediato los rumores sobre un posible reencuentro fuera de la ficción.

Consultado por el programa Amor y Fuego sobre esta posibilidad, Villagrán respondió con firmeza y sin rodeos.

“Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones, los respeto a todos, pero no”, declaró. Su frase no solo descartó cualquier reunión, sino que evidenció que las diferencias siguen vigentes con sus excompañeros.

El actor dejó en claro, además, que la presión mediática y el interés del público no son suficientes para cambiar su postura. “Los periodistas yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, remató, cerrando la puerta a cualquier tipo de reunión o reconciliación durante su visita al país.

¿Qué dijeron María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar sobre reencontrarse?

En contraste con la postura tajante de Villagrán, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar se mostraron más abiertos sobre la posibilidad de juntarse.

Edgar Vivar, quien interpreta al ‘Señor Barriga’, comentó a RPP que desconocía que Villagrán estaría en el país al mismo tiempo que él y ‘La Chilindrina’: “Sabía que María Antonieta iba a venir porque también vive en México y mantengo contacto con ella. Carlos Villagrán vive fuera de México, y recién cuando llegué aquí supe que iba a estar. Esa es una coincidencia maravillosa, y ojalá pudiéramos reunirnos, pero las agendas están complicadas”. Así, aunque no se cierra a un eventual encuentro, reconoció que la logística puede dificultar cualquier reunión.

María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a ‘La Chilindrina’, fue consultada sobre la posibilidad de reencontrarse no solo con Vivar y Villagrán, sino también con Florinda Meza, quien interpretó a ‘Doña Florinda’.

Sobre esto, de las Nieves fue clara al excluir a Meza, pero dejó abierta la alternativa de coincidir al menos con parte del grupo: “No creo. A los tres juntos sí creo, a Edgar, a Kiko y a mí sí”. Su postura muestra disposición al diálogo con algunos exintegrantes del elenco, en contraste con el rechazo absoluto de Villagrán.

¿Por qué ‘La vecindad del Chavo’ se distanció?

Las tensiones entre los actores de El Chavo del 8 tienen un trasfondo que se remonta décadas atrás. Carlos Villagrán abandonó el programa en 1978 para realizar su propio espectáculo con el personaje de Quico, luego de diferencias con Roberto Gómez Bolaños relacionadas con la autoría del personaje y el rumbo del show.

Villagrán atribuyó su salida a “celos y envidia” por la popularidad de Quico, lo que derivó en un distanciamiento con varios integrantes del elenco y conflictos legales con el propio Chespirito. María Antonieta de las Nieves, por su parte, protagonizó una larga disputa jurídica al registrar los derechos de La Chilindrina a su nombre en 1995. Este conflicto legal duró más de una década e impactó la relación entre miembros del equipo original, sobre todo con Gómez Bolaños.

Los conflictos entre el elenco de Chespirito son parte del contenido revelador de la nueva producción - crédito Colprensa

Edgar Vivar ha intentado siempre mantenerse al margen de las polémicas y, pese a los desencuentros de sus compañeros, ha procurado el diálogo y la cordialidad, aunque el distanciamiento entre los exintegrantes de la vecindad parece cada vez más difícil de revertir.