Perú activa alerta de tsunami en el océano Pacífico tras terremoto en Rusia: ¿qué dicen los boletines de la Marina de Guerra?

La Marina de Guerra del Perú declaró alerta de tsunami para el litoral nacional tras el sismo en Rusia y mantiene vigilancia constante del mar. Foto: Composición Infobae Perú

Un potente terremoto de magnitud 8.7 sacudió la península de Kamchatka, en el este de Rusia, y activó alertas de tsunami en distintas zonas del océano Pacífico. Horas después del sismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú declaró alerta de tsunami para el litoral nacional, a través de un cuarto boletín oficial.

La Marina tomó esta decisión tras una nueva evaluación técnica del evento, registrado el martes 29 de julio a las 18:24:56, hora peruana. En sus tres primeros comunicados, la entidad solo había informado vigilancia constante, pero con la actualización de parámetros sísmicos decidió activar la alerta para las costas peruanas.

El epicentro se ubicó a 133 kilómetros al sureste de Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profundidad de 74 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Las autoridades peruanas indicaron que el monitoreo del mar continuará de forma permanente y pidieron a la ciudadanía seguir los canales oficiales de información.

Grandes olas impactarían el litoral peruano

El especialista en meteorología Abraham Levy informó que el tsunami generado por el terremoto en Rusia podría provocar alteraciones en el nivel del mar a lo largo de toda la costa peruana. Según explicó, se espera la llegada de olas con una altura estimada entre 0.30 y 1.00 metros por encima del nivel habitual de marea.

A través de su cuenta de X, Levy precisó que el fenómeno afectaría progresivamente desde el extremo norte del litoral, alrededor de las 11:15 a.m., hasta el extremo sur, cerca de la 1:40 p.m. En el caso del Callao, se estima que La Punta registraría variaciones en el nivel del mar hacia las 12:35 p.m., según los boletines emitidos por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

Alerta de tsunami en la costa peruana. (Foto: Composición Infobae Perú)

“Mañana se espera la llegada del Tsunami estimado entre 0.30 y 1.00 mts para Perú. Todo el tramo de la costa norte a la sur iría viendo progresivamente la alteración del nivel del mar entre las 11:15AM en el extremo norte y la 1:40PM en el extremo sur; muy aproximadamente”, explicó.

El especialista indicó que, si bien Kamchatka está lejos de Perú, las boyas ubicadas en el extremo norte del Pacífico confirman la presencia de un tsunami en curso. “Debemos tomar las precauciones del caso”, advirtió, al señalar que las olas podrían impactar zonas con actividades comerciales, deportivas, recreativas o sociales cercanas a la orilla. “Sin excepciones”, remarcó.

¿Qué dicen los tres boletines de la Marina de Guerra del Perú?

Antes de declarar la alerta de tsunami en el Perú, la Marina de Guerra, a través del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, publicó tres boletines con datos actualizados sobre el evento sísmico registrado frente a las costas de Rusia. Todos los reportes corresponden al mismo sismo ocurrido el 29 de julio a las 18:24:56, hora local.

El primer boletín (N.º 31-2025-1) informó que el terremoto, con una magnitud de 8.0 Mw, no generaba tsunami en el litoral peruano. La entidad explicó que, tras un análisis preliminar, no se identificaron condiciones para una amenaza directa. No obstante, se activó una vigilancia permanente.

Terremoto en Rusia provoca tsunami en Perú. (Foto: Agencia Andina/Marina de Guerra)

El segundo boletín (N.º 31-2025-2) reiteró los datos del epicentro, pero señaló que se intensificaba la vigilancia. Aunque no se detectó un riesgo inmediato, se elevó el nivel de monitoreo ante posibles cambios en el comportamiento oceánico.

En el tercer boletín (N.º 31-2025-3), la Marina actualizó la magnitud del sismo a 8.7 Mw. Pese a ello, reafirmó que no existía alerta de tsunami para el país. El monitoreo se mantuvo activo y se continuó con vigilancia constante desde el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

El riesgo de tsunami en el Pacífico y la respuesta regional

El evento sísmico tuvo lugar en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentran aproximadamente el 80% de los terremotos más intensos del mundo. Kamchatka, en Rusia, forma parte de esta región sísmicamente activa, al igual que Perú, donde las placas de Nazca y Sudamericana están en constante fricción.

Las autoridades de Japón emitieron alertas para zonas del norte del país y pidieron a la población mantenerse informada. Estados Unidos también se mantuvo en alerta, especialmente en Alaska y las islas Hawái. En Centroamérica, las oficinas de protección civil y servicios meteorológicos activaron protocolos de vigilancia.

(Crédito: Agencia NHK)

Perú, así como Kamchatka, en Rusia, también forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región geológicamente activa. La interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera sismos con frecuencia. Este contexto obliga a las autoridades a mantener sistemas de alerta y monitoreo en funcionamiento permanente.

El Anillo de Fuego del Pacífico se extiende por más de 40 mil kilómetros y abarca zonas sísmicas de América, Asia y Oceanía. Perú se encuentra en un tramo donde la actividad tectónica y volcánica es constante. Por esta razón, el país cuenta con mecanismos de prevención ante eventos sísmicos y tsunamis.

Las autoridades peruanas han reiterado que la vigilancia continúa y que se informará a la población de forma oportuna si las condiciones cambian. Mientras tanto, el litoral peruano se mantiene fuera de peligro.