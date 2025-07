Actriz que interpreta a la ‘Chilindrina’ no descarta segunda temporada de serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’

Actriz que interpretó a la 'Chilindrina' no descarta segunda termporada de serie | 'Amor y Fuego

Paola Montes de Oca, actriz que da vida a la entrañable ‘Chilindrina’ en la serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’, expresó su entusiasmo ante la posibilidad de una segunda temporada, aunque aún no hay nada confirmado de manera oficial.

“A nosotros no nos han dicho nada ni nos han confirmado nada. Eso te lo puedo jurar. Pero se dice y se rumorea”, señaló a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante su visita al ‘Circo de La Chilindrina’ en San Juan de Miraflores en Lima.

Frente a la posibilidad de que la historia continúe, fue clara: “¿Y si se abre la posibilidad? Pues increíble. La verdad es que bienvenido sea”.

La respuesta del público superó expectativas

La actriz mexicana reconoció que el alcance del proyecto fue mucho más grande de lo esperado:“Sabíamos que a lo mejor le iba a ir bien porque se trataba de Chespirito y de todos sus personajes, pero nunca pensamos que fuera a ser un boom. No, no pensamos que fuera a ser tan exitoso”, comentó al programa de Rodrigo González.

Agregó también que la acogida del público ha sido fundamental para el éxito de la serie:“Estamos muy agradecidos con la gente porque sin ustedes esto no sería posible. Han despertado esos recuerdos nostálgicos que ya parecían opacados por el paso de los años, pero que en realidad son imborrables”.

Crédito: IG, paola_modeoca

‘La Chilindrina’: recreando la magia de una época

Montes de Oca destacó que uno de los grandes logros de la producción fue poder conectar con la infancia de millones de personas. “Se siente una sensación preciosa ver que pudimos recrear un poquito de esta magia que hicieron estos grandes personajes. Revivir la infancia de muchas personas, tocarlos, conectar con ellos de alguna manera. Para nosotros el trabajo ya está hecho y ese era el objetivo”, manifestó.

El recibimiento cálido y emocional por parte del público ha sido uno de los aspectos más valorados por el elenco, especialmente por tratarse de personajes que marcaron a generaciones enteras en América Latina.

Maria Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca se reencontraron en Perú.

María Antonieta de las Nieves reaccionó a la serie

Uno de los momentos más importantes para Paola fue recibir comentarios de la mismísima María Antonieta de las Nieves, la original Chilindrina.

Aunque la actriz aseguró que no se sintió totalmente parecida físicamente, destacó el proceso de caracterización y el trabajo vocal:“Cuando menos, si no se me hizo tan parecida a mí, pero ya caracterizada… y la voz, cómo la hace, en cada momento. Me siento muy contenta”.

Durante su estancia en Lima, ambas actrices se encontraron brevemente. María Antonieta le expresó su respeto y agradecimiento por representar al personaje que marcó su carrera.

El momento fue registrado y compartido en redes sociales y generó gran emoción entre los seguidores del universo de Chespirito.

Las comparaciones y las primeras impresiones

La actriz admitió que no fue fácil al inicio recibir comparaciones, algo habitual en este tipo de series biográficas. “Yo sé, es normal que de repente ves al principio a alguien que está haciendo el personaje y dices pues quién es o qué onda o qué”, relató sobre la primera reacción de algunos seguidores.

Paola reconoció que tenía dudas y temores sobre cómo sería recibida su actuación: “Tenía un poco de miedo a las críticas”, confesó. Sin embargo, con el paso de los capítulos, el público fue aceptando su interpretación y la reacción general fue positiva.

Paola Montes de Oca, la nueva Chilindrina de la serie ‘Chespirito’, sorprende con su llegada al Perú

Paola Montes no se pronuncia acerca de Florinda Meza

Al ser consultada sobre las diferencias entre Florinda Meza y los hijos de Roberto Gómez Bolaños, productores de la bioserie, Paola prefirió no pronunciarse. Indicó que no es su lugar involucrarse en temas familiares y que se mantuvo al margen durante todo el proceso de grabación.

“Prefiero no hablar de esa polémica, me siento muy satisfecha de haber sido parte del proyecto”, afirmó de manera breve cuando fue abordada por medios internacionales durante su visita promocional en Perú.

La actriz también señaló que el éxito de la serie ha trascendido a los nostálgicos seguidores originales de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’. Muchos jóvenes y niños han descubierto los personajes a través de esta nueva versión dramatizada de la vida de Roberto Gómez Bolaños.

“Ver que los chicos ahora también conocen a la Chilindrina, a Don Ramón, al Profesor Jirafales, es algo que no se esperaba. Esta serie no solo trajo recuerdos, también sembró nuevas generaciones de fans”, indicó.

"El Chavo" y "Doña Florinda" son de los personajes más recordados de la serie (Foto: Twittter/@FlorindaMezaCH)