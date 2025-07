Paola Montes de Oca, la ‘Chilindrina’ de serie Chespirito, tuvo emotivo encuentro con Maria Antonieta de las Nieves en Perú

Paola Montes de Oca está en Lima y vivió emotivo encuentro con Maria Antonieta de las Nieves. América TV

Paola Montes de Oca, la actriz mexicana que interpreta a la “Chilindrina” en la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, se encuentra en Lima y protagonizó un emotivo encuentro con María Antonieta de las Nieves, la intérprete original del querido personaje. El momento se dio durante el programa televisivo Esta Noche, conducido por la Chola Chabuca, donde ambas artistas compartieron escenario y se abrazaron ante la ovación del público.

El ambiente en el set se llenó de nostalgia y alegría cuando Paola, visiblemente conmovida, agradeció la oportunidad de interpretar a la “Chilindrina” en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños.

“Interpretarla fue el regalo más bonita de la vida, gracias por cambairme la vida, gracias por transformarla por completo a María Antonieta es un gran regalo que me dio la vida. Esto es algo que yo nunca me esperé, nunca en la vida. Te lo voy a agradecer el resto de mi vida”, dijo una conmovida Paola frente a Maria Antonieta de las Nieves, quien estaba personificada como la entrañable Chilindrina.

María Antonieta de las Nieves acogió con calidez a la joven actriz y no ocultó su emoción al verla en Perú. La artista de gran trayectoria indicó que se sorprendió al verla pesonificada como la Chilindrina para la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, es por ello que no dudó en acercarse y darle unos tips en su momento.

“Por eso hoy estamos festejando tu generosidad, por siempre darnos tanto y darme tanto amor. Muchas gracias”, indicó Montes de Oca bastante conmovida.

Ambas recordaron la importancia de la ‘Chilindrina’ como parte del legado de Chespirito y celebraron que, a través de la bioserie y nuevas producciones, el personaje siga vivo en el corazón del público latinoamericano.

Asisitió al circo de la Chilindrina

La visita de Paola Montes de Oca a Perú también incluyó su asistencia al Gran Circo Estelar-La Chilindrina. Durante la función, la actriz pudo disfrutar de una propuesta circense dedicada al emblemático personaje e interactuó con los asistentes y la prensa. El espectáculo logró un “sold out” en su función inaugural, reflejo del entusiasmo y el cariño que la figura de la “Chilindrina” despierta entre los peruanos.

Las actividades de Paola en Lima reforzaron su vínculo con los fanáticos locales y confirmaron el impacto de su trabajo en la bioserie. La actriz se mostró cercana, dispuesta a compartir anécdotas sobre el proceso de creación del personaje para la pantalla y su experiencia junto a María Antonieta de las Nieves, quien le brindó apoyo y consejos para perfeccionar detalles de la interpretación.

La vista de Paola Montes de Oca al circo no pasó desapercibida, pues fueron varios los usuarios quienes viralizaron la imagen de la actriz aplaudieron y riéndose del espectáculo.

El encuentro en el programa Esta Noche, de la Chola Chabuca, quedó marcado como uno de los momentos más entrañables del paso de Paola Montes de Oca por el país. “Es un honor. De hecho, ella misma me enseñó muchas cosas para poder imitarla. Me ha ayudado muchísimo; la serie es todo un éxito y solo me queda agradecerle a María Antonieta y a todos los seguidores de la bioserie”, afirmó la actriz ante la prensa.

En relación con los polémicos comentarios que también ha generado la emisión de la serie, Paola señaló: “Pueden decir mil cosas, pero a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo como actores. ¿Habrá segunda parte? Ojalá. Por ahora no hay nada confirmado, pero creo que todavía hay mucho que contar sobre Chespirito”.

La actriz aprovechó para halagar el show que viene presentando la Chilindrina en su circo y no dudó en recomendarlo. La temporada del Gran Circo Estelar continúa, y las entradas están disponibles a través de Teleticket y en la boletería del establecimiento.

