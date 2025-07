Leslie Shaw enfurece con Chechito por no aclarar si tuvieron affaire: “Me faltaste el respeto, mi novio te va a golpear”

Leslie Shaw enfurece por silencio de Chechito en TV: “Me faltaste el respeto”. Infobae Perú / Captura IG

La polémica no tardó en estallar tras la emisión de un nuevo episodio de El Valor de la Verdad, donde el joven cantante Chechito fue uno de los invitados al temido sillón rojo. Aunque respondió varias preguntas con soltura, una en particular generó un verdadero escándalo fuera del set.

Se trató de una consulta directa: ¿tuvo un romance con Leslie Shaw? La tensión aumentó cuando, antes de que el cantante pudiera contestar, uno de sus acompañantes presionó el botón rojo para evitar que la respuesta saliera al aire. Lejos de calmar las aguas, este silencio provocó la furia de la artista, quien no dudó en pronunciarse.

La reacción de Leslie no se hizo esperar. Visiblemente indignada, recurrió a sus redes sociales para expresar su total rechazo ante la actitud del cantante. En un video que subió a sus historias de Instagram, la intérprete no solo negó rotundamente cualquier vínculo amoroso con él, sino que también anunció el fin de su amistad.

Chechito en el ojo de la tormenta: Leslie Shaw lo destruye tras su paso por EVDLV. Infobae Perú / Captura IG

La cantante fue tajante al calificarlo con términos despectivos y lanzó una advertencia directa que sorprendió a sus seguidores: “Que apreten el botón y que no aclare nada sabiendo que yo tengo mi novio es de maricón, es un maricón”.

La artista no se detuvo ahí. Recordando la famosa frase “hay niveles” que ella popularizó en redes sociales, Leslie acusó a Chechito de ser un “igualado” y mostró una gorra Gucci, asegurando que era original, mientras insinuaba que el joven cantante usaba ropa falsa.

Chechito en el ojo de la tormenta: Leslie Shaw lo destruye tras su paso por EVDLV. Infobae Perú / Captura IG

Leslie Shaw amenaza a Chechito que su novio lo va a golpear

La tensión escaló aún más cuando lanzó una amenaza: “Mi novio te va a sacar la m... cuando vaya a Perú”. El mensaje, que generó cientos de reacciones, encendió una nueva controversia en la farándula peruana.

“Yo jamás estaría con él, he compartido con él en la marcha y me tome fotos en su cumpleaños. Íbamos a hacer una canción, pero con lo que escribió no pasó nada, pero ahora esta amistad se acabó. Que apreten el botón y que no aclare nada sabiendo que yo tengo mi novio es de maricón, es un maricón”, sostuvo la artista

A pesar del escándalo, Chechito aún no ha emitido un comunicado oficial para aclarar la situación ni para responder a los duros calificativos de Leslie Shaw. En tanto, los seguidores del espectáculo están a la expectativa de un nuevo capítulo de este enfrentamiento que, sin lugar a dudas, ha encendido las redes y ha puesto a ambos artistas en el centro de la atención mediática.

“Es un maricón”: Leslie Shaw indignada con Chechito por no aclarar si estuvieron juntos. Infobae Perú / Captura IG

Chechito afirma que le gustan mayores

Pero esa no fue la única pregunta que llamó la atención. Otra que sacó sonrisas y generó comentarios en redes fue la número 7: “¿Te gusta ser colágeno?”. La respuesta de Chechito fue breve y sin titubeos: “Sí”.

El polígrafo confirmó que decía la verdad. A partir de allí, se abrió una conversación más distendida, donde el joven confesó su atracción por mujeres mayores. “Me gustan mayores”, afirmó con una mezcla de picardía y honestidad.

“¿Cuán mayores?”, insistió Beto Ortiz. El cantante calculó que su diferencia de edad más significativa fue con una mujer de aproximadamente 33 años, aunque admitió que podría haber sido más. “No recuerdo bien, tal vez un poquito más”, dijo en entrevista con Beto Ortiz.

Chechito en el ojo de la tormenta: Leslie Shaw lo destruye tras su paso por EVDLV. Infobae Perú / Captura IG