Chechito esquiva pregunta sobre ‘affaire’ con Leslie Shaw y revela que le atraen las mujeres mayores: “He estado con alguien de 33”

Chechito sorprende en 'El Valor de la Verdad' al confesar su gusto por mujeres mayores: “Me gusta el colágeno”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una de las entregas más comentadas de El valor de la verdad, emitida el domingo 27 de julio, Sergio Romero, más conocido como Chechito, se sentó en el temido sillón rojo para enfrentar un cuestionario cargado de curiosidades, suspenso y declaraciones que han hecho eco en el mundo del espectáculo.

A sus 20 años, el popular cantante de cumbia se mostró sereno, pero no por ello menos contundente, al revelar detalles de su vida personal que muchos desconocían. Una de las preguntas más esperadas y polémicas de la noche estuvo relacionada con Leslie Shaw, generando una reacción inesperada en pleno programa.

Cuando el conductor Beto Ortiz lanzó la interrogante directa: “¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?”, el ambiente se tensó.

¿Qué respondió Chechito?

Antes de que Chechito pudiera responder, Carlos, uno de los amigos que lo acompañaba en el set, decidió presionar el botón rojo para evitar que se respondiera. Las cámaras captaron el asombro del público y la incomodidad de Ortiz, quien no dudó en cuestionar la decisión.

“¿Por qué has tocado el botón, Carlos? Todos queríamos saber eso”, lanzó el periodista. Carlos intentó justificar su intervención diciendo:

“Sergio y Leslie son amigos, una relación amical, laboral, bastante importante. Creemos que la gente sabe el cariño que se tienen ambos por lo que ellos trabajan, entonces creo que es mejor dejarlo así”. Beto Ortiz, sin ocultar su escepticismo, le replicó que parecía haber desperdiciado el botón en una pregunta que quizás sí debía ser respondida. Sin embargo, Chechito no protestó. “Perfecto, está bien”, dijo con serenidad, aceptando que el destino de la interrogante ya estaba sellado.

Chechito afirma que le gustan mayores

Pero esa no fue la única pregunta que llamó la atención. Otra que sacó sonrisas y generó comentarios en redes fue la número 7: “¿Te gusta ser colágeno?”. La respuesta de Chechito fue breve y sin titubeos: “Sí”.

El polígrafo confirmó que decía la verdad. A partir de allí, se abrió una conversación más distendida, donde el joven confesó su atracción por mujeres mayores. “Me gustan mayores”, afirmó con una mezcla de picardía y honestidad.

“¿Cuán mayores?”, insistió Beto Ortiz. El cantante calculó que su diferencia de edad más significativa fue con una mujer de aproximadamente 33 años, aunque admitió que podría haber sido más. “No recuerdo bien, tal vez un poquito más”, dijo con naturalidad.

El presentador aprovechó para bromear con el término “colágeno”, señalando que quienes lo buscan suelen ser personas mayores de 40. Chechito respondió entre risas: “De 40 para arriba, ya no. Ya es demasiado”. Aunque luego matizó, asegurando que si la persona luce bien, la edad no siempre se nota.

Durante la conversación, también se tocaron aspectos más profundos de su personalidad. Chechito confesó que, pese a su juventud, ha aprendido a valorar la experiencia en las relaciones. “Me llama mucho la atención la experiencia que tienen, tienen que saber algo más que yo. Yo tengo 20 años, apenas”, señaló. Cuando Ortiz mencionó que algunos psicólogos afirman que los hombres que buscan mujeres mayores en realidad están buscando una figura materna, el cantante respondió entre risas: “Oye, yo tengo a la mía (su mamá)”, dejando claro que no compartía esa visión.

En un momento especialmente revelador, Chechito aceptó que muchos lo ven como un “bebé”. “Todo el mundo me dice que soy un bebé todavía”, admitió. “¿Y te gusta que te vean como un bebé?”, preguntó Beto. “No me ofende, así que ¿por qué no?”, respondió con tranquilidad, demostrando que, pese a su corta edad, ha desarrollado una actitud madura frente a los comentarios y etiquetas.

