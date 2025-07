Día Internacional del Mal de Amores: la fecha que recuerda los desengaños amorosos y cómo se transformó en una celebración mundial cada 29 de julio

Cada 28 de julio, miles de personas alrededor del mundo se reúnen para compartir historias, sanar heridas sentimentales y celebrar que el corazón roto también puede ser motivo de unión y reflexión (YouTube: Ver Para Saber)

El Día Internacional del Mal de Amores, celebrado el 29 de julio, surgió como una iniciativa para reconocer el impacto emocional de las rupturas sentimentales.

Con el paso del tiempo, la fecha trascendió las redes sociales y se expandió en varios países, donde se organizan reuniones, festivales y espacios de diálogo para quienes han atravesado una separación.

Este día recuerda que el desamor no distingue edades ni culturas, pero también ofrece un momento para reconectar con uno mismo y transformar la tristeza en fortaleza. La efeméride busca, además, concienciar sobre la importancia de la salud mental en medio de estos procesos.

El origen de una fecha dedicada al desamor

El Día Internacional del Mal de Amores comenzó a celebrarse el 28 de julio como una iniciativa de comunidades digitales que buscaban crear un espacio simbólico para quienes habían sufrido una ruptura sentimental.

Con el auge de las redes sociales, la idea se viralizó y fue adoptada en diferentes países. La fecha surgió como respuesta a la necesidad de visibilizar que el desamor puede ser tan doloroso como cualquier otra pérdida emocional.

Los promotores de la conmemoración destacaron que el mal de amores no es un tema trivial, ya que puede generar ansiedad, tristeza profunda y aislamiento. “Todos hemos pasado por alguna decepción sentimental y sabemos lo difícil que es enfrentarlo en silencio”, señalaron en uno de los mensajes que popularizó la celebración. Desde entonces, el 28 de julio se convirtió en una jornada para hablar sin tapujos de lo que significa una ruptura.

¿Por qué se eligió el 29 de julio?

Aunque no existe un hecho histórico específico que explique la elección de la fecha, el 29 de julio fue escogido por coincidir con el final de la temporada estival en el hemisferio norte, un periodo que suele asociarse con reencuentros, vacaciones y experiencias intensas. “El verano termina y con él, muchas veces, algunas relaciones”, comentaron algunos de los primeros organizadores.

Además, la elección de un día fijo cada año permite que los eventos vinculados a esta efeméride se organicen con antelación. Desde conciertos hasta charlas de autoayuda, la jornada se ha convertido en una oportunidad para crear espacios que permitan canalizar las emociones y dejar atrás el dolor.

Esta conmemoración también busca sensibilizar sobre la importancia de pedir ayuda profesional cuando el duelo sentimental se vuelve incapacitante.

Cómo se celebra en diferentes lugares

Algunos países celebran con grupos de apoyo y espacios simbólicos, mientras otros convierten la fecha en una gran fiesta para superar el desamor. (Freepik)

La conmemoración del Día Internacional del Mal de Amores se vive de formas muy variadas según el país. En algunas ciudades, se organizan fiestas temáticas donde la música y el baile ayudan a liberar tensiones. En otras, la fecha se centra en actividades más introspectivas, como talleres de meditación o grupos de apoyo.

“Es una fecha para recordar que el mal de amores no dura para siempre”, expresó un organizador de uno de estos eventos. También es común que se realicen campañas en redes sociales con mensajes de aliento y frases motivadoras. En algunos casos, se instalan cabinas telefónicas simbólicas donde los asistentes pueden “dejar” mensajes a quienes alguna vez les rompieron el corazón.

El crecimiento de esta efeméride ha sido tal que marcas y empresas de entretenimiento también la han incluido en sus calendarios. Muchos restaurantes, bares y espacios culturales ofrecen promociones especiales para quienes deseen pasar el 28 de julio acompañado de amigos o con nuevas experiencias que ayuden a superar el desamor.

Un recordatorio sobre la salud emocional

El día invita a fortalecer la autoestima y crear rutinas que permitan superar el mal de amores, evitando que la tristeza afecte la vida cotidiana. (Freepik)

El Día Internacional del Mal de Amores también ha servido como plataforma para hablar de salud mental. Profesionales de la psicología destacan que el desamor puede desencadenar cuadros de depresión si no se procesa adecuadamente. “Las rupturas no deben minimizarse. A veces, las personas sienten que su dolor no es válido, pero lo es”, subrayaron especialistas consultados en eventos de años anteriores.

En muchos países, la jornada incluye charlas sobre cómo manejar la ansiedad y la tristeza tras una separación. También se promueve la búsqueda de actividades que fortalezcan la autoestima, como el deporte o el voluntariado. La idea es que, lejos de quedarse anclado en el pasado, quien atraviesa un mal de amores pueda reencontrarse con sus propios objetivos y valores.

La efeméride, que comenzó como una expresión espontánea en internet, ha evolucionado hasta convertirse en una fecha internacionalmente reconocida. Su impacto radica en que da voz a una experiencia universal: el desamor, y ofrece herramientas para enfrentarlo de manera saludable.