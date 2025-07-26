Plan Tawantinsuyo al 2050 en marcha: iniciativa ciudadana traza una hoja de ruta para la refundación económica y social del país

El Plan Tawantinsuyo propone refundar el Perú con una hoja de ruta hasta 2050. La obra plantea tres fases para transformar el país: nuevo contrato social, reforma educativa y bienestar ciudadano.

“Nuestra protesta es nuestra propuesta”. Con esta consigna, los autores del Plan Tawantinsuyo buscan marcar distancia de la confrontación estéril y proponen una hoja de ruta para la refundación del Perú. El lema, que resume la filosofía de la obra, fue uno de los puntos centrales durante la presentación del libro, donde se subrayó la urgencia de una transformación profunda ante la crisis moral, política y social que atraviesa el país.

En ese contexto, el texto plantea que el primer bicentenario republicano ha colapsado y que solo una refundación permitirá superar el estancamiento actual. Así, el Plan Tawantinsuyo se presenta como un proyecto nacional con lineamientos definidos y plazos concretos hasta el año 2050.

Durante el evento de lanzamiento, Gary Ayala Ochoa, consultor internacional y profesional de la comunicación, encabezó la exposición de los contenidos junto al ingeniero Segundo Díaz Alarcón, empresario agrícola residente en Estados Unidos; Tania Serra Reyna, representante de Comunidad Humanista; y el economista Klister Clemente Santos.

Todos ellos coincidieron en que la propuesta responde a una coyuntura de gravedad excepcional y que la protesta pacífica debe ir acompañada de alternativas viables. Según los expositores, el libro no se apoya en doctrinas partidarias ni en ideologías cerradas, sino en un análisis exhaustivo de la realidad nacional y en la recuperación de principios éticos ancestrales, como el “Ama súa, ama llulla, ama quella”.

El proceso de elaboración del Plan Tawantinsuyo implicó un recorrido por las tres regiones naturales del país —costa, sierra y selva—, así como visitas a comunidades peruanas en el exterior, específicamente en Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Canadá y Chile.

Este trabajo de campo permitió a los autores identificar las demandas y aspiraciones de los peruanos tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Además, el libro está disponible de forma gratuita en la página web Desarrollo Integral y Refundación “Plan Tawantinsuyo” (www.dirplanta.com), lo que facilita el acceso a sus propuestas.

El Plan Tawantinsuyo estructura su propuesta en tres fases, cada una con objetivos y plazos definidos. La Fase I, que abarca cinco años, propone la creación de un nuevo contrato social en el que el Estado asuma la gestión del bien común para todos los sectores.

En la Fase II, con una duración de diez años, se plantea una transformación integral de los sistemas de educación y salud, con el objetivo de garantizar atención de calidad a toda la población durante toda su vida. Esta etapa también contempla la industrialización con valor agregado de los recursos naturales y el desarrollo de infraestructura de transporte multimodal y telecomunicaciones alineadas con la competitividad global.

Finalmente, la Fase III, que se extiende por otros diez años, busca asegurar el bienestar de la ciudadanía desde el nacimiento hasta la jubilación, erradicar la informalidad y reestructurar el país en regiones con una división geoestratégica que permita cerrar las brechas históricas y promover el desarrollo regional.

Uno de los aspectos más destacados del libro es su énfasis en la participación ciudadana. Durante la presentación, el magistrado Eloy Espinoza-Saldaña Barrera subrayó la importancia de que la sociedad civil se involucre activamente en este proceso de transformación. Los asistentes al evento aprovecharon la ocasión para formular preguntas y compartir comentarios, lo que evidenció el interés que despierta la propuesta en distintos sectores.

El Plan Tawantinsuyo se desmarca de cualquier filiación partidaria y se fundamenta en un diagnóstico profundo de la realidad peruana, recogido a través de la observación directa y el diálogo con peruanos de diversas regiones y del extranjero. La obra, en la que también participa el ingeniero Víctor Pérez Díaz, se presenta como una invitación a repensar el país y a construir un futuro basado en la equidad, la justicia y el desarrollo integral. El proyecto establece un horizonte de 25 años, con metas concretas hasta 2050, y propone una refundación que trascienda los límites de la coyuntura actual.