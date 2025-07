Virgilio Acuña anuncia alianza con Pedro Castillo y Juntos por el Perú con miras a elecciones 2026

Virgilio Acuña regresará a la política con su partido Perú Federal . Foto: Andina / Andina

El líder del partido Perú Federal, Virgilio Acuña, anunció que conformará una alianza con Juntos por el Perú (JPP) y Pedro Castillo. El también hermano de César Acuña, gobernador de La Libertad, dijo que se encuentran en la recta final de las conversaciones, con miras a las elecciones generales del 2026.

De acuerdo con Perú21, el exviceministro ha dialogado con Jorge Spelucín, sociopolítico del exmandatario, e Íber Maraví, exministro de Trabajo del ahora encarcelado. En declaraciones al medio, indicó que el objetivo es crear un gran frente social que junte a partidos, agrupaciones y movimientos.

En ese sentido, Acuña comentó que ha reformado el estatuto de su partido, y que sigue al mando de su agrupación. Además, el secretario general y el personero legal continúan apoyándolo.

No obstante, existen otros precandidatos de la organización: Armando Massé y Luis Bazalar. También negó que haya conversaciones con Antauro Humala y los etnocaceristas para conformar una alianza. “Lo he ayudado (a Antauro) cuando estaba preso, pero ahora no mantengo ninguna relación política con él”, añadió.

El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) (i) asiste a una audiencia del juicio en el que se le acusa de rebelión, el 27 de marzo de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Virgilio Acuña le ofreció la vicepresidencia a Zanetti

En una edición de ‘El valor de la verdad’, Mariella Zanetti relató el ofrecimiento político que recibió de Virgilio Acuña, hermano de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. La actriz y comediante contó que le propusieron integrar una fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta, lo que la dejó sorprendida. Según su declaración, la propuesta llegó directamente de Acuña durante una conversación privada.

Explicó que rechazó la propuesta debido al nivel de responsabilidad que implicaba el cargo. Dijo que no se sentía identificada con el enfoque político de Virgilio Acuña y resaltó la importancia de la seriedad en estos temas. Durante la conversación con el conductor Beto Ortiz, Zanetti precisó que su negativa no fue solo por la magnitud del cargo, sino porque no compartía las ideas del aspirante presidencial.

Mariella Zanetti admite que envidia a Tula Rodríguez en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La autora indicó que el encuentro donde recibió la propuesta fue informal, pero el ofrecimiento fue hecho con total seriedad. Detalló que acudió a escuchar las ideas y recibió la invitación de forma directa. Según su relato, la idea de asumir una responsabilidad tan grande no era compatible con sus principios ni con su visión acerca del papel que debe cumplir una autoridad.

En esa misma conversación, describió algunos aspectos de la campaña política de Virgilio Acuña, en particular la movilización digital con jóvenes aficionados a los videojuegos. Recordó que presenció un encuentro en un local de Lima con una red de apoyo en redes sociales, lo que le resultó sorpresivo. Comentó que el entorno político y los métodos empleados no coincidían con sus valores ni con su forma de entender la participación pública.

El ingeniero es parte de la familia de César Acuña y no está exento de polémica. Cuando ocurrió el caso de la tesis de María Acuña, actual congresista de Alianza para el Progreso (APP), él calificó la situación de “bochornosa”. “Que las tesis fueron desaparecidas por el fenómeno del niño es una tomadura de pelo para la sociedad. Yo lo que creo es que no existe la tesis“, aseveró en ese momento.