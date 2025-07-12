“Plan Tawantinsuyo”: peruanos en el extranjero lanzan una hoja de ruta ciudadana para recuperar la institucionalidad en el Perú

El Plan Tawantinsuyo propone una hoja de ruta estratégica para el próximo presidente del Perú.

Un peruano residente en el extranjero ha presentado una hoja de ruta estratégica dirigida al próximo presidente del Perú, con recomendaciones clave para fortalecer la gobernabilidad nacional. Esta iniciativa, completamente independiente de partidos políticos, surge como una contribución ciudadana en un contexto de inestabilidad, marcado por siete presidentes en una década.

Se trata del comunicador y docente Gary Ayala Ochoa, quien junto a los ingenieros Segundo Díaz Alarcón y Víctor Pérez Díaz diseñó un documento de 44 páginas, titulado Plan Tawantinsuyo, que se presenta como un plan nacional con metas proyectadas hasta 2050.

El texto, resultado de un estudio e investigación sobre el periodo republicano peruano, sintetiza dos siglos de historia y expone el colapso institucional actual, caracterizado por profundas brechas entre los pueblos del país, especialmente en la sierra y la selva, que han enfrentado desventajas históricas.

El plan, difundido a través de la página web “Proyecto Desarrollo Integral y Refundación”, incluye proyecciones técnicas macroeconómicas orientadas al empoderamiento interno del Perú y su posicionamiento regional. La estructura del programa se divide en tres fases.

Una propuesta ciudadana para fortalecer la gobernabilidad en Perú

La Fase I, con una duración de cinco años, propone establecer un nuevo contrato social que integre a todas las sociedades intermedias con el Estado. La Fase II, planificada para los siguientes diez años, contempla la creación de nuevos sistemas de educación, salud y producción manufacturada, así como la redefinición de las reglas del mercado. La Fase III, también de diez años, aborda la seguridad y el bienestar social, el sistema de jubilación y la superación de la centralización y la informalidad.

“No cabe duda que la coyuntura actual presenta entornos críticos en casi todos los sectores en los cuales se subdivide el Estado peruano. La Salud, Educación, Economía y Seguridad Ciudadana (ministerio del Interior) son los principales portafolios del Ejecutivo que demandan la principal atención para quien plantee sus hipótesis de trabajo sobre la realidad nacional. Y el Plan Tawantinsuyo no es la excepción”, sostiene Ayala.

El lema del libro, “Nuestra Protesta, es nuestra Propuesta”, subraya la intención de ofrecer alternativas técnicas y viables, reconociendo el derecho a la protesta pacífica, pero apostando por planteamientos de gestión con resultados a largo plazo. El valor diferencial de la propuesta reside en su enfoque cívico y su llamado a una sociedad que ha perdido la confianza en los poderes del Estado.

Un plan nacional busca integrar a la sierra y selva del Perú

La trayectoria de Gary Ayala Ochoa, experto en comunicación estratégica y catedrático, incluye la formación de profesionales destacados en televisión y entidades públicas y privadas, así como su participación en foros internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea. Esta experiencia le ha permitido analizar las necesidades del Perú a largo plazo y su relación con el entorno global, expresando sus ideas con claridad y rigor.

El Plan Tawantinsuyo será presentado oficialmente el sábado 19 de julio en el local del Colegio de periodistas del Perú. Gary Ayala Ochoa ha reiterado que la obra carece de motivaciones políticas y busca aportar soluciones a la crisis nacional.