Perú

“Plan Tawantinsuyo”: peruanos en el extranjero lanzan una hoja de ruta ciudadana para recuperar la institucionalidad en el Perú

El enfoque del plan promueve canalizar el descontento social hacia soluciones viables, apostando por la participación ciudadana y la planificación estratégica a largo plazo. ¿Será la solución?

Guardar
El Plan Tawantinsuyo propone una
El Plan Tawantinsuyo propone una hoja de ruta estratégica para el próximo presidente del Perú.

Un peruano residente en el extranjero ha presentado una hoja de ruta estratégica dirigida al próximo presidente del Perú, con recomendaciones clave para fortalecer la gobernabilidad nacional. Esta iniciativa, completamente independiente de partidos políticos, surge como una contribución ciudadana en un contexto de inestabilidad, marcado por siete presidentes en una década.

Se trata del comunicador y docente Gary Ayala Ochoa, quien junto a los ingenieros Segundo Díaz Alarcón y Víctor Pérez Díaz diseñó un documento de 44 páginas, titulado Plan Tawantinsuyo, que se presenta como un plan nacional con metas proyectadas hasta 2050.

Plan Tawantinsuyo propone hoja de ruta para el Perú hasta 2050

El texto, resultado de un estudio e investigación sobre el periodo republicano peruano, sintetiza dos siglos de historia y expone el colapso institucional actual, caracterizado por profundas brechas entre los pueblos del país, especialmente en la sierra y la selva, que han enfrentado desventajas históricas.

El plan, difundido a través de la página web “Proyecto Desarrollo Integral y Refundación”, incluye proyecciones técnicas macroeconómicas orientadas al empoderamiento interno del Perú y su posicionamiento regional. La estructura del programa se divide en tres fases.

El documento, elaborado por peruanos
El documento, elaborado por peruanos en el extranjero, sintetiza dos siglos de historia y plantea metas hasta 2050.

Una propuesta ciudadana para fortalecer la gobernabilidad en Perú

La Fase I, con una duración de cinco años, propone establecer un nuevo contrato social que integre a todas las sociedades intermedias con el Estado. La Fase II, planificada para los siguientes diez años, contempla la creación de nuevos sistemas de educación, salud y producción manufacturada, así como la redefinición de las reglas del mercado. La Fase III, también de diez años, aborda la seguridad y el bienestar social, el sistema de jubilación y la superación de la centralización y la informalidad.

No cabe duda que la coyuntura actual presenta entornos críticos en casi todos los sectores en los cuales se subdivide el Estado peruano. La Salud, Educación, Economía y Seguridad Ciudadana (ministerio del Interior) son los principales portafolios del Ejecutivo que demandan la principal atención para quien plantee sus hipótesis de trabajo sobre la realidad nacional. Y el Plan Tawantinsuyo no es la excepción”, sostiene Ayala.

El lema del libro, “Nuestra Protesta, es nuestra Propuesta”, subraya la intención de ofrecer alternativas técnicas y viables, reconociendo el derecho a la protesta pacífica, pero apostando por planteamientos de gestión con resultados a largo plazo. El valor diferencial de la propuesta reside en su enfoque cívico y su llamado a una sociedad que ha perdido la confianza en los poderes del Estado.

La propuesta se estructura en
La propuesta se estructura en tres fases: nuevo contrato social, transformación de sistemas clave y bienestar social. REUTERS/Agustin Marcarian

Un plan nacional busca integrar a la sierra y selva del Perú

La trayectoria de Gary Ayala Ochoa, experto en comunicación estratégica y catedrático, incluye la formación de profesionales destacados en televisión y entidades públicas y privadas, así como su participación en foros internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea. Esta experiencia le ha permitido analizar las necesidades del Perú a largo plazo y su relación con el entorno global, expresando sus ideas con claridad y rigor.

El Plan Tawantinsuyo será presentado oficialmente el sábado 19 de julio en el local del Colegio de periodistas del Perú. Gary Ayala Ochoa ha reiterado que la obra carece de motivaciones políticas y busca aportar soluciones a la crisis nacional.

Temas Relacionados

Plan TawantinsuyoCongreso de la Repúblicaperu-noticias

Más Noticias

Influenza: Vacunas en centros de salud en Lima son limitadas, mientras que en Arequipa se acabaron las dosis

Autoridades esperan respuesta para reabastecimiento, mientras la super gripe AH3N2 presiona la demanda y hospitales redirigen a los ciudadanos

Influenza: Vacunas en centros de

JEE concluye que Roberto Sánchez faltó a la neutralidad electoral al usar empleados de su despacho en actos proselitistas

El informe del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 se originó tras un reportaje donde se observó a dos empleados del despacho de Roberto Sánchez exhibiendo banners y banderas de Juntos por el Perú durante una campaña

JEE concluye que Roberto Sánchez

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

El ‘Pulpo’, de 35 años, está llamado a ser el arquero indiscutible del ‘decano’. Convencerlo para unirse al nuevo proyecto fue sencillo. Llega a Cali después de un periodo glorioso con Orlando City

Pedro Gallese seguirá su carrera

Ley General de Minería impide cierre total del REINFO, alerta el OCM: solo 1% de titulares concentra la mitad de concesiones en Perú

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros advierte que los mineros ilegales le ganan cada año más terreno a la producción formal de oro en el Perú, al punto de reducir la participación de las principales 4 minas del país

Ley General de Minería impide

Día Internacional del Migrante: el origen de una fecha que visibiliza derechos, aportes y desafíos de la movilidad humana

Cada 18 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para reconocer derechos, aportes sociales y retos de millones de personas en movilidad

Día Internacional del Migrante: el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo denuncia a Johana

Juan Ichazo denuncia a Johana Cubillas por violencia psicológica y niega acusaciones de fotos y deudas de manutención

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”