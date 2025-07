César Sandoval denunciará a Rafael López Aliaga: lo llama “mitómano” y le exige probar que le pidió llegar al MTC en reuniones

Fuente: Canal N

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció este miércoles que presentará acciones legales contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien calificó de “mitómano” por afirmar que sostuvo reuniones con él antes de su nombramiento como titular del portafolio.

En entrevista con Exitosa, Sandoval rechazó tajantemente las declaraciones del burgomaestre. “Lamento mucho, de verdad, semejante patraña. No logro entender ese comportamiento, esa mitomanía del señor (...). Me indigna, y el pueblo puede sacar sus conclusiones. Nunca he ido a la MML”, señaló.

“Él dice que ha ido a mi oficina. He ido una sola vez, pero ya siendo ministro de Estado, invitado por él para hablar sobre transporte. Antes (de eso) no lo he visto al señor. Por eso me indigna semejante mentira. Tomaré acciones legales. He soportado insultos y adjetivos, que lo siga haciendo (...), pero de ahí a mentir y calumniar, eso ya es otra cosa. No corresponde”, continuó.

Más tarde, a través de su cuenta de X (antes Twitter), Sandoval reiteró su posición y rechazó punto por punto lo dicho por López Aliaga. “Ha declarado que se reunió conmigo tres veces para que se me designe ministro de Estado. Eso es completamente falso. Nunca me reuní con él antes de ser designado ministro. Que demuestre mi ingreso a la MML y las presuntas reuniones que alude antes que yo sea ministro de Estado”, apuntó.

Seguidamente, expresó su sorpresa por “el comportamiento de esta persona que presume ser un firme creyente y, a la vez, adopta una actitud agresiva y llena de mentiras impropias de un seguidor de Dios”. También reiteró su intención de proceder legalmente: “Ante tamañas mentiras, me reservo el derecho de entablar contra él las acciones legales correspondientes”.

Las declaraciones del titular del MTC se dieron después de que el burgomaestre afirmara públicamente que lo buscó en varias ocasiones antes de asumir el cargo.

“Lamento haber tenido que llegar a este punto porque a este caballero yo lo recibí en mi oficina al menos tres veces. Vino a verme a pedir apoyo, que por favor quería ser ministro. Yo confié en él. Me equivoqué. Estaba mil veces mejor el doctor (Raúl) Pérez Reyes (antecesor de Sandoval), porque sí lo respeto (...)”, dijo López Aliaga en un acto oficial.

Pedido de salida

Previamente, la autoridad limeña solicitó formalmente a la presidenta Dina Boluarte que “evalúe” la permanencia de Sandoval y expresó, mediante una carta, su “más enérgico rechazo” a las afirmaciones del ministro, quien aseguró que es inviable que el proyecto ferroviario Lima-Chosica empiece a operar este 2025.

Destacó, asimismo, que este servicio “beneficiaría de manera directa” a más de dos millones de habitantes, especialmente en Lima Este, y recordó que la comuna gestionó la donación de 90 coches y 19 locomotoras en óptimas condiciones para poner en marcha el proyecto sin mayores demoras.

No obstante, la iniciativa ferroviaria es percibida por varios sectores como una estrategia de proselitismo político por parte de López Aliaga, de cara a las elecciones de 2026.