Korina Rivadeneira formalizó denuncia contra bailarín por tocamientos y pide cierre de show: “Usan el nombre de circo como fachada”

Korina Rivadeneira denuncia tocamientos indebidos en show: “Me sentí manipulada y vulnerada”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La exchica reality Korina Rivadeneira relató la difícil experiencia que atravesó durante una presentación del ‘Circo de Dioses’. En su programa “Desvelados”, que conduce junto a Tato Luna, reveló que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de uno de los bailarines del espectáculo. El incidente ocurrió durante una función a la que Rivadeneira asistió como invitada por la organización.

Acompañada por su compañero de conducción y visiblemente afectada, Korina relató con valentía lo sucedido, afirmando sentirse “expuesta, vulnerada y manipulada” desde el primer momento en que fue sacada al escenario. “No sabía si esto era algo que ya venía pasando en espectáculos anteriores. Para mí fue de lo más incómodo. Me he sentido súper vulnerable”, expresó entre sollozos.

La denuncia

Durante la emisión del programa, Korina decidió contar públicamente lo ocurrido y anunció que formalizó una denuncia, alentada por la presencia del Ministerio de la Mujer, la Policía y sus amigas, quienes la acompañaron durante todo el proceso legal.

“Definitivamente, gracias a ellas he tomado la decisión de denunciar para dejar un precedente. No debe existir ni el más mínimo de tolerancia al más mínimo irrespeto”, dijo con firmeza. El incidente fue registrado en video, lo que permitió sustentar su versión de los hechos. Según relató, desde el primer momento del show hubo una serie de acciones inapropiadas por parte del bailarín húngaro.

“La forma en que me sacó a bailar, cómo me pegó hacia él, me asustó. En todo momento quise irme, pero me sentía acorralada. Luego me volvió a jalar y ocurrió el tocamiento por detrás”, narró.

Solo recibió ‘disculpas’ de parte de la encargada de prensa que la invito

Korina sostuvo que, tras lo sucedido, escribió de inmediato a Sandra, la encargada de prensa del espectáculo, quien solo le respondió con un “mil disculpas”. Más tarde, su esposo se dirigió personalmente al lugar para exigir una explicación, encontrándose con respuestas evasivas por parte de los organizadores.

Rivadeneira manifestó su temor inicial a hacer la denuncia por la incertidumbre y el miedo, pero finalmente se convenció de que debía actuar. “Hoy puede ser por mí, pero mañana va a ser por muchas más. Es lo más importante. Esta denuncia va a servir para que muchas mujeres, niñas, hombres, quien sea, tomen acción rápidamente ante un hecho así”, expresó.

Consultada sobre lo que espera de las autoridades, fue clara: “De todas maneras deberían cerrar ese espectáculo. No es un espectáculo de circo, es un acto vulgar que debería presentarse bajo otras instancias. El daño está hecho y lo que pasó, nadie me lo va a borrar”.

Pide que cierren show ‘Circo de Dioses’

“No solamente me siento mal por lo último que pasó, sino desde el inicio. Todo fue agresivo. Me sentí como si hubiese pasado algo peor”, dijo. La modelo fue clara al señalar que ese espectáculo no representa un circo. “Deberían cerrarlo. Es un acto vulgar, no un show de entretenimiento. Usan el nombre de circo como fachada”, sostuvo.

Por otro lado, Korina Rivadeneira agradeció profundamente el respaldo recibido: “A todas las personas que me han escrito, a mis amigas que estuvieron conmigo, a América Televisión, al equipo de producción, al Ministerio de la Mujer y a la Policía, porque sin ellos yo no habría tenido el valor de denunciar. Gracias a Dios me pasó a mí, porque esto ha logrado tener visibilidad y servirá de ejemplo”.

Concluyó con un mensaje esperanzador y de empoderamiento: “Que nadie se quede callado. Que esto sirva para que la próxima vez no se minimice el dolor de una víctima. Que todos sepan, que hay que denunciar y que no están solos”.

El caso de Korina ya está en proceso de investigación y marca un precedente importante en la lucha contra el acoso y los abusos disfrazados de entretenimiento.

