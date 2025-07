Korina Rivadeneira se pronuncia fuerte luego que bailarín la tocara en show y se retira indignada: “Se cruzaron límites”

Metro, Scotiabank y Tottus amonestados por permitir operaciones no reconocidas con una tarjeta de crédito Una ciudadana peruana sufrió el robo de su tarjeta Scotiabank, la cual fue bloqueada tres horas después. En total, se detectaron siete operaciones fraudulentas. GMO también fue sancionada

Korina Rivadeneira formalizó denuncia contra bailarín por tocamientos y pide cierre de show: “Usan el nombre de circo como fachada” Acompañada por el Ministerio de la Mujer, la influencer tomó valor y denunció penalmente al integrante de ‘Los Dioses del circo’. La figura pública aseguró que no fue parte del guion y que vivió minutos de angustia en el escenario. “Gracias a Dios me pasó a mí y no a una menor”, expresó