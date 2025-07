Korina Rivadeneira rompe su silencio tras ser víctima de tocamientos: “Me sentí como un objeto que pasa de mano en mano”

Korina Rivadeneira tras agresión en espectáculo: “Esto no fue un circo, fue un acto vulgar”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

En la más reciente emisión del programa ‘Desvelados’, que conduce junto a Tato Luna, la modelo Korina Rivadeneira ofreció un emotivo y contundente testimonio sobre el episodio de violencia y vulneración que vivió durante el espectáculo de ‘Circo de los Dioses’ que, bajo la fachada de un circo, terminó exponiéndola de manera indignante.

Visiblemente afectada, Korina agradeció el respaldo recibido y narró con detalle los hechos que la llevaron a presentar una denuncia formal. “Gracias por tu valentía y por poder compartir un poco de lo que sientes, lo que piensas”, la recibió Tato en el set. A lo que ella respondió con voz serena, pero firme:

Korina explicó que asistió al evento tras una invitación formal por parte de una persona de nombre Sandra, encargada de prensa del show. A pesar de haber tenido cierto recelo, accedió por la confianza generada.

“Dije bueno, ok, yo confianza, le extendí la invitación a mis amigas... hacía tiempo no las veía y creí que sería una buena oportunidad para compartir”, detalló.

Pero lo que parecía una noche de entretenimiento se tornó en una pesadilla. “Desde el segundo uno me sentí vulnerable, expuesta y completamente vulnerada”, afirmó. Recordó que, al momento de ser invitada a subir al escenario, intentó negarse.

"Yo le dije ‘no’, eso no se ve en el video, pero él fue insistente“, relató. Finalmente, accedió “por cortesía”, creyendo que se trataba de una participación inocente.

Sin embargo, lo que siguió la dejó en shock. “La forma en que me pegó a su cuerpo me asustó. Yo quería irme y me jalaban hacia adentro. Sentí que me pasaban de mano en mano como un objeto”, confesó con angustia. Luego vino el momento más grave: el tocamiento indebido por parte del artista, un acto que fue registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales y medios.

“No solamente me siento mal por lo último que pasó, sino desde el inicio. Todo fue agresivo. Me sentí como si hubiese pasado algo peor”, dijo. La modelo fue clara al señalar que ese espectáculo no representa un circo. “Deberían cerrarlo. Es un acto vulgar, no un show de entretenimiento. Usan el nombre de circo como fachada”, sostuvo.

Korina Rivadeneira: “El respeto no depende de la ropa ni del lugar”

La modelo Korina Rivadeneira utilizó su cuenta de Instagram para denunciar el episodio incómodo con el bailarín en la función del Circo de los Dioses. Según relató, uno de los integrantes del espectáculo insistió en invitarla a subir al escenario. Aunque rechazó en tres ocasiones, finalmente accedió “por cortesía”, sin imaginar que se cruzarían límites que “nunca debieron ser cruzados”.

“La reacción fue inmediata. Me retiré del escenario y hablé directamente con el director para expresar mi rechazo”, señaló. Al no encontrar una respuesta abierta para un diálogo, la actriz y modelo decidió abandonar el lugar.

Rivadeneira remarcó que el respeto no debe estar condicionado al contexto ni a la apariencia de una mujer: “El respeto no depende del lugar, la ropa ni las decisiones de una mujer. El respeto es un derecho que jamás debería ser negociado”.

