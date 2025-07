Korina Rivadeneira se pronuncia tras ser víctima de tocamiento indebido en el Circo de los Dioses: “El respeto es un derecho”

Korina Rivadeneira indignada tras incidente en el Circo de los Dioses: fue invitada al escenario y un bailarín la incomodó. Infobae Perú / Captura: TikTok

La actriz y modelo Korina Rivadeneira vivió un momento tenso durante su reciente visita al Circo de los Dioses en Lima, cuando uno de los bailarines del espectáculo cruzó los límites del respeto en plena función. El incidente, que quedó registrado en video y se viralizó poco después en redes sociales, expuso una situación de vulnerabilidad en el escenario, generando un intenso debate sobre los protocolos, el consentimiento y el respeto hacia las invitadas a este tipo de espectáculos públicos.

Rivadeneira asistió a uno de los shows del circo con la intención de disfrutar de una propuesta de entretenimiento. Sin embargo, su participación en una coreografía improvisada se tornó incómoda cuando fue invitada a subir al escenario y uno de los miembros del elenco adoptó una actitud inadecuada hacia ella. La incomodidad de la modelo fue percibida tanto por asistentes como por usuarios de redes sociales, quienes difundieron imágenes y cuestionaron el accionar del bailarín y la organización.

La respuesta de Korina Rivadeneira

Ante la ola de reacciones, Korina Rivadeneira emitió un contundente comunicado dirigido a sus seguidores y a la opinión pública. En el texto, resaltó la importancia del respeto a las mujeres en cualquier circunstancia, independientemente de su atuendo o del contexto en el que se encuentren. “El respeto no depende del lugar, la ropa ni las decisiones de una mujer. El respeto es un derecho que jamás debería ser negociado”, expresó, marcando una posición firme frente a cualquier acto que vulnere su integridad.

La también influencer exhortó a dejar de poner el foco en la víctima y en lugar de ello dirigir la atención hacia quienes transgreden los límites. “Dejemos de poner el foco en la víctima y llevémoslo a donde realmente debe estar: en quienes cruzan los límites. Esa es la conversación urgente que como sociedad necesitamos tener”, afirmó.

En su pronunciamiento, Korina detalló que fue invitada al show, junto con otras amigas. Durante la presentación, uno de los integrantes del elenco insistió en invitarla a bailar dentro de la coreografía del espectáculo. Explicó que inicialmente se negó en reiteradas ocasiones pero, finalmente, accedió por cortesía, sin esperar que los límites de la interacción fueran vulnerados. “Sabía muy bien que se trataría de una situación en la que mis límites se cruzarían y siempre he considerado que hay límites que nunca deberían ser cruzados”, declaró.

Tras notar la actitud inapropiada del bailarín y sentirse claramente incómoda, Rivadeneira optó por retirarse inmediatamente del escenario, priorizando su seguridad e integridad. Además, expuso que, fuera de cámaras, encaró directamente al involucrado y expresó con firmeza su rechazo a la falta de respeto. Según el comunicado, no hubo intención de continuar el diálogo, ya que consideró que la reacción debía ser clara y sin ambigüedades.

“Mi reacción fue inmediata: me retiré del escenario y hablé directamente con el coreógrafo para expresar mi rechazo. Al no encontrar apertura para un diálogo constructivo, decidí reiterar mi decisión”, indico, remarcando que optó por apartarse del show y no volver a interactuar con el elenco del espectáculo tras lo ocurrido.

No hablará más del tema

El mensaje final de la artista destaca su deseo de zanjar públicamente el episodio: “Comparto esto desde lo más honesto de mí. Este será mi único y último comentario sobre el tema.”, señaló la actriz y conductora de TV, buscando poner punto final a la discusión mediática y resguardar su privacidad, a la vez que deja sentado su rechazo categórico ante cualquier forma de vulneración del respeto.

El episodio ha motivado un amplio debate en redes sociales. Varias figuras del medio y usuarios han expresado su apoyo a Rivadeneira y señalado la urgencia de implementar protocolos claros en espectáculos públicos para evitar situaciones similares en el futuro.

Pese a que en un principio, la producción del Circo de los Dioses intentó excusarse por el incidente, a través de un comunicado lamentaron lo sucedido y dieron a conocer que retiraron al bailarín involucrado del equipo.