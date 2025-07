Padres de joven en UCI denuncian que influencer Neutro no cubrió gastos médicos: “Lo traje a mi casa por falta de pago”

Accidente en evento de Neutro deja joven en estado grave: Padres denuncian irresponsabilidad. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En una emotiva entrevista con Magaly Medina, los padres del joven que terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras participar en un evento de peleas organizado por el streamer Neutro, compartieron detalles desgarradores sobre la situación de su hijo y la falta de apoyo económico por parte del organizador del evento.

Sandra de Martínez y Ángel Martínez, padres de Daniel Díaz, relataron con tristeza cómo se enteraron del accidente de su hijo y cómo se vieron obligados a enfrentar una serie de dificultades económicas en un momento ya de por sí angustiante.

Según lo narrado por los progenitores, su hijo participó de una pelea en el evento El Rey de la Calle 2 sin que ellos tuvieran conocimiento previo de que iba a hacerlo. Fue un accidente durante la pelea lo que los hizo enterarse de la gravedad de la situación.

Evento de peleas de Neutro termina en tragedia: Joven herido y sin ayuda de organizador. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Nosotros no sabíamos que él iba a estar en ese evento, ni sabíamos qué clase de evento era. Nos llamaron los paramédicos y nos dijeron que nuestro hijo estaba convulsionando”, explicó Sandra de Martínez, visiblemente afectada por la situación.

El evento, organizado por el streamer Neutro, no solo resultó en una experiencia traumatizante para la familia, sino también en una serie de problemas relacionados con los gastos médicos, que serían una de las principales fuentes de frustración para los padres.

Evento de peleas de Neutro termina en tragedia: Joven herido y sin ayuda de organizador. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Neutro no corre con gastos de joven en UCI

A pesar de las promesas iniciales de Neutro de cubrir los costos médicos, los padres aseguraron que los emisarios del streamer llegaron al centro médico con una cantidad de solo 10 mil soles, mientras que la cuenta total ascendía a 35 mil soles.

Según los testimonios de los padres, los emisarios de Neutro se retiraron sin realizar ningún pago, dejando a la familia a su suerte en medio de la emergencia. “Cuando les dijeron que la cuenta era de 35 mil soles, se fueron sin pagar nada”, comentó Ángel Martínez, visiblemente molesto por el comportamiento del organizador del evento.

Evento de peleas de Neutro termina en tragedia: Joven herido y sin ayuda de organizador. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Padres tienen en casa a joven pese a gravedad

Este acto dejó a la familia en una situación aún más difícil, ya que no contaban con los recursos necesarios para cubrir los gastos del hospital. Debido a esto, Sandra y Ángel Martínez se vieron obligados a sacar a su hijo de la clínica y trasladarlo al hospital Casimiro Ulloa, donde solo le prescribieron descanso médico, pero no el tratamiento adecuado para su recuperación.

“Tuvimos que llevarlo a otro hospital por falta de dinero. Ahí solo nos recetaron reposo y le dijeron que lo más importante era que descansara”, detalló la madre de Daniel.

Los padres de Daniel Díaz no solo pidieron justicia por la falta de responsabilidad de Neutro y sus emisarios, sino también la intervención de las autoridades para que eventos de este tipo no continúen ocurriendo sin las debidas regulaciones y sin garantizar la seguridad de los participantes. “Mi hijo está pagando un precio muy alto por algo que no debería haber sucedido. Queremos que se haga justicia y que Neutro se haga responsable de lo que ha ocurrido”, exigió la madre.

Evento de peleas de Neutro termina en tragedia: Joven herido y sin ayuda de organizador. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme