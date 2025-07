Rafael López Aliaga anuncia en pleno show que fue denunciado penalmente por impulsar tren Lima-Chosica: “Me resbala”

Fuente: Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, transformó este lunes la presentación de trenes para el proyecto Lima–Chosica en un discurso cargado de declaraciones políticas, acusaciones de corrupción y mensajes dirigidos a la administración de la presidenta Dina Boluarte.

Frente a autoridades locales y medios de comunicación que asistieron al evento —el cual incluyó un espectáculo musical—, el burgomaestre anunció que fue denunciado penalmente por la iniciativa, duramente criticada desde el Ejecutivo y por expertos, y defendió su gestión con frases provocadoras.

“Tengo que ser agradecido, aquí hay todo un trabajo de los regidores de Lima que están denunciados penalmente por este bendito tren, yo también estoy denunciado penalmente, hoy día me ha caído otra denuncia más”, afirmó.

Aseguró no sentirse afectado por los procesos judiciales que enfrenta. “En mi caso no me preocupa porque estoy curtido, tengo cuero de chancho, a mi edad y circunstancias me resbala, síganme denunciando. Aquí hay un ‘Porky’ luchador que ha ganado en buena ley”, dijo.

El alcalde de Lima transformó la presentación de trenes para el proyecto Lima–Chosica en un mitin

“He sido denunciado penalmente por la Prialé, por la Vía Expresa Sur, por todos lados, porque está la mafia. Cuando uno se mete a un cargo público por amor a Dios es una cruz, ya no tienes vida, pero es una cruz alegre”, continuó.

El evento derivó en una convocatoria a sus homólogos distritales para avanzar con el proyecto ferroviario, incluso sin respaldo del Ejecutivo. “Si el Gobierno central no quiere invertir en lo básico que son las vallas de protección para que pase el tren, el Callao lo dijo, el Callao se apunta, aquí está Chaclacayo también, se apunta, pone las vallas que le tocan en los cruces del tren, Chosica, Santa Anita también lo ponemos, Ate...”, declaró. “Convoco a mis hermanos alcaldes, plata tenemos, la historia recién empieza”.

Además, pidió una señal positiva del Ejecutivo para el 28 de julio. “Ojalá que la presidenta (Dina Boluarte) nos dé una sorpresa y de una buena vez salgamos de esa Corte Interamericana de Derechos inhumanos, de una buena vez, de esa porquería, de eso vive nada más la izquierda caviar y terruca”, expresó en referencial tribunal internacional.

Minutos antes de que iniciara el evento, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, publicó un mensaje en el que cuestionó la gestión de López Aliaga y exigió respeto al marco legal vigente.

Pronunciamiento del MTC sobre ataques de Rafael López Aliaga por los trenes | Canal N

“Señor alcalde, la gestión pública de obras y proyectos se hacen de la manera más técnica y respetuosa, conforme a la normativa que nos ampara. Nada se hace con prepotencia y soberbia”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

“Usted podrá insultar todo lo que quiera, pero las cosas se hacen por el camino de la ley. Con su poder económico usted no puede violar las normas y leyes. Pongamos por delante la vida y la integridad de las personas, con humildad y capacidad de gestión”, apuntó.

Críticas desde el Congreso

Por su parte, la congresista Susel Paredes envió un oficio a la MML para solicitar información detallada sobre el evento musical realizado en el Parque de la Muralla, una actividad que contó con la participación de artistas como Deyvis Orosco.

Solicitó conocer el presupuesto total destinado a la organización del evento, así como los montos específicos asignados a la contratación de artistas y agrupaciones musicales, servicios de sonido, iluminación y escenografía, alquiler e instalación de equipos y estructuras, personal técnico y de producción, seguridad, logística, publicidad y otros servicios relacionados.

También requirió información sobre la fuente o fuentes de financiamiento empleadas para ejecutar la actividad, el órgano responsable de su realización y el sustento administrativo que aprueba el gasto correspondiente, incluyendo números de expedientes o resoluciones.