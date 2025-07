Tren Lima-Chosica de Rafael López Aliaga causaría un desastre urbano en el Callao: “Nadie nos ha avisado nada”, dicen vecinos

Fotografía de Hildebrandt en sus Trece muestra a una vecina del Callao que desconoce el proyecto de Rafael López Aliaga

El proyecto del tren Lima-Chosica impulsado por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, amenaza con generar un colapso urbano en el Callao debido a la falta de planificación y consulta con los vecinos, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus Trece.

La revista de investigación recogió el testimonio de Fortunata Campos, vecina de la calle Meiggs, quien denunció que “nadie” les “ha avisado nada” sobre el proyecto, a pesar de haber residido allí durante cuatro décadas. Ella y otros pobladores se encuentran a menos de un metro de las vías por donde se pretende hacer pasar el tren, el cual no cuenta, hasta el momento, con estudios de riesgo ni con el aval del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De acuerdo con el semanario, debajo de las vías férreas, los mismos habitantes colocaron tuberías de agua y desagüe para sus viviendas. Ahora temen que el peso y la vibración constante de los vagones dañen esas frágiles instalaciones. A ambos costados del recorrido también hay cableado eléctrico improvisado, lo que incrementa el riesgo. Se desconoce si el tren de dos niveles, similar al que operó en San Francisco, podría arrasar con esas conexiones al pasar.

Especialistas advierten que el alcalde Rafael López Aliaga estaría usando el traslado como una “marcha blanca” simulada para fines electorales

Los paraderos previstos para el recorrido del tren son: Callao, Faucett, Universitaria, Caquetá, Desamparados, Evitamiento, Zoológico, Huaycán, Ñaña y Chaclacayo. Según fuentes del MTC citadas por el semanario, no existe presupuesto ni proyecto oficial, y la operación actual solo contempla el traslado de material rodante como un “remolque de vagones” hasta la estación Montserrate, sin pruebas formales ni preoperación.

“Todavía no hay nada. En las conversaciones con la municipalidad, los dos principales puntos han sido la llegada de material rodante y su traslado hacia un punto de almacenamiento”, afirmó Luis Vilela, asesor de la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad adscrita al portafolio.

“No estamos hablando de pruebas en vacío ni de marcha blanca para un tren de pasajeros. Tampoco de una preoperación. Esto simplemente es un remolque de vagones que, según ha señalado la municipalidad, se haría hasta la estación Montserrate, donde hay un área que administra el actual concesionario”, agregó.

La operación ha sido descrita por varios especialistas como un intento de López Aliaga por simular una “marcha blanca”, en lo que sería un uso propagandístico del tren. El objetivo sería obtener una imagen de impacto, útil en un contexto electoral.

El ministro César Sandoval confirmó que no asistirá a la presentación del tren y señaló que el proyecto no cumple con condiciones mínimas para operar

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que este lunes 14 de julio, a partir del mediodía, se presentará el primer lote compuesto por 45 vagones y 10 locomotoras. El evento se llevará a cabo en el Parque de La Muralla y contará con la participación musical en vivo de Rubí Palomino y Deivis Orosco.

MTC no acudirá a evento

No obstante, el titular del MTC, César Sandoval, confirmó que no asistirá al evento y reiteró que la iniciativa no cumple con las condiciones mínimas para operar. “El MTC quiere que haya mejor conectividad, transporte de calidad y destrabar algunas obras que puedan permitir el desarrollo de tránsito urbano, incluido (...) los trenes que ahora último el señor López Aliaga está trayendo”, declaró en diálogo con la Radio Exitosa.

Subrayó que la operatividad del sistema propuesto por la comuna está lejos de concretarse. “La concesionaria tendrá que ponerse de acuerdo con la MML para ver el tema de operatividad. No hay los 13 paraderos que debe haber, no hay cruces de seguridad, no hay cuatro estaciones, no hay la doble vía, no hay nada de eso. Pero eso le corresponde, seguramente lo debe saber el señor alcalde”, advirtió.