Tensión en vivo entre Francisca Aronsson y Carlos Orozco durante entrevista: “Soy muy directa”

Francisca Aronsson le responde a Carlos Orozco: "Siempre voy a defender mi película". Video: Ouke

Durante una reciente transmisión en vivo del programa digital ‘Ouke’, la entrevista con la actriz Francisca Aronsson tomó un giro inesperado cuando el conductor Carlos Orozco la confrontó tras una comparación que incomodó al youtuber, protagonizando un momento de tensión.

La actriz peruana participó del espacio el lunes 7 de julio para promocionar el próximo estreno de la comedia nacional ‘Los patos y las patas’. La conversación, que pretendía centrarse en las novedades de la película y las experiencias de Aronsson durante el rodaje, se vio alterada luego de que Orozco introdujera preguntas relacionadas con el rendimiento y la crítica hacia otras producciones recientes del cine peruano, en particular ‘Locos de amor, mi primer amor’. Este filme ha sido objeto de comentarios negativos y un desempeño poco favorable en taquilla.

En ese contexto, Carlos Orozco formuló: “¿Eso crees tú, que le marca una doble exigencia a una película como esta?”, buscando que la actriz contrastara las expectativas puestas en ‘Los patos y las patas’ con las de proyectos recientes que no han generado recepción favorable.

Aronsson, eludiendo la provocación, defendió con firmeza el valor de su trabajo y la injusticia de generalizar los resultados de toda una industria a partir del fracaso de un solo filme. “No es justo para ninguna productora”, subrayó, y añadió que su película mantiene una identidad propia gracias a “una diferencia en color, contrastes, planos”.

Sin embargo, el intercambio se intensificó cuando el conductor insistió en la superioridad del nuevo largometraje sobre la cinta criticada. “Pero tú sabes que esta es mejor”, remarcó Orozco, quien más de una vez lanza fuertes críticas.

Tensión en vivo entre Francisca Aronsson y Carlos Orozco: "Soy muy directa". Video: Ouke

Frente a esto, la actriz replicó utilizando una analogía directa entre los medios: “Es como que yo siente aquí a tu costado a alguien de ‘Zaca TV’ y tú me preguntes qué podcast es mejor”, refiriéndose a ‘La Roro Network’ —plataforma donde se transmite ‘Ouke’— y a Zaca TV, otro canal digital peruano.

La respuesta de Aronsson provocó tanto risas como exclamaciones entre los miembros del estudio. Visiblemente incómodo, Carlos Orozco no tardó en responder: “Estás hablando muy grueso hoy día”.

A pesar del ambiente tenso, la actriz mantuvo la compostura y explicó: “No es eso, es que yo soy muy directa”. La situación fue rematada por el anfitrión, quien, con un matiz sarcástico, dio por concluida la discusión: “Has dicho, tenemos una gran película, hemos hecho un gran trabajo, es una película cultural y le va a aportar un montón de cosas al público. ¡Wow! Bien, chévere”.

Carlos Orozco y su crítica a ‘Locos de amor, mi primer amor’

Esta no es la primera vez que Carlos Orozco critica a la película. A fines de junio comentó: “No tengo nada personal contra ti, pero el cine peruano necesita liberarse de ti”, declaró el youtuber al referirse a Bruno Ascenzo tras el estreno de la cuarta entrega de la saga ‘Locos de amor’, donde es uno de los guionistas.

La película, titulada ‘Locos de amor: mi primer amor’, debutó el 26 de junio en más de 100 salas de cine en todo el país, pero solo logró atraer a 3500 espectadores, una cifra que Orozco consideró un fracaso para una de las franquicias más reconocidas del cine nacional.

Carlos Orozco lanza dura crítica a 'Locos de amor mi primer amor'. Video: Ouke

La crítica de Orozco, difundida en su pódcast ‘Ouke’, se centró en el rol de Ascenzo como guionista y en la estrategia de la productora Tondero, a la que también señaló por su situación financiera.

En el episodio del 30 de junio de su pódcast, Orozco expresó su descontento con el trabajo de Ascenzo: “Bruno debe ser un pata de la ptm, pero que al cine no se meta. Se lo dije a Valladares, pero no me hizo caso”, afirmó, en alusión a Miguel Valladares, director de la película.

El guion de ‘Locos de amor: mi primer amor’ fue escrito por Bruno Ascenzo, Mariana Silva e Ítalo Cordano. La historia sigue a seis amigos en su último año escolar, quienes viajan a Uruguay en su viaje de promoción, enfrentando romances, rupturas y complicidades juveniles, con la música como elemento central.

La dirección musical estuvo a cargo de Diego Dibós, la coreografía fue responsabilidad de Gastón Curbelo y la preparación actoral recayó en Melania Urbina. A pesar de este equipo, parece que la película no logró el recibimiento esperado.

Trailer oficial de 'Locos de Amor: Mi primer Amor'. YouTube/ Tondero

Orozco también hizo referencia a la situación económica de Tondero, asegurando: “Sé de buena fe que los números no andan bien. No se la jueguen así”.

Tras ello, el actor y coproductor de la película, Thiago Vernal, salió al frente para responder a las críticas que realizaron en el programa de Carlos Orozco. En entrevista con La República, comentó que se dieron diversos factores para que la película ‘Locos de amor mi primer amor’ no tuviera el éxito esperado en las primeras semanas de función.

También comentó que no tiene problemas con las críticas del público o de allegados al medio, pero sí expresó su incomodidad ante comentarios de personas que no aportan nada y que, inclusive, critican sin haber visto la película.

“Si ellos (Orozco y su equipo) hubieran visto la película y luego hubiesen dicho ‘no nos gustó, pero que la gente saque sus propias conclusiones’, no tendría nada que decir. El problema es que se lanzaron frases como ‘película de blancos’, que son términos que dañan más de lo que aportan. En un país donde hacer cine es tan difícil, me parece injusto que entre nosotros mismos nos cortemos las alas”, expresó con firmeza.

Thiago reveló que acepta con madurez los comentarios que aporten. “Hay personas que me han escrito y me han dicho que no les gustó la película, y yo lo respeto totalmente. No tiene por qué gustarle a todo el mundo. Pero lo que me molestó de ese pódcast es que partieron desde la desinformación, y eso sí afecta”, concluyó.