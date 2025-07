‘El Monstruo’ reaparece y sigue imparable con nuevo sucesor: una llamada delata su posible ubicación

Fuente: Latina Noticias

Una nueva amenaza, enviada por audio desde un número con código internacional de Brasil, revela que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo’ y uno de los delincuentes más buscados del país, sigue en movimiento.

Parte de la grabación fue difundida este sábado por Latina Noticias “Hola, Jhonn (...) Mira, práctico, cumple tu palabra con Christopher porque él es la persona que te está escribiendo. No te dejes estafar por oportunistas que no matan ni una pulga, ni un perro. Espero que este audio no llegue a otras manos, sino las consecuencias van a ser distintas conmigo. Pero si acaso, cumple tu palabra y Christopher cumplirá con la suya”, se escucha.

La amenaza confirma que el señalado como líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ continúa liderando su red delictiva desde el extranjero. Según informes de inteligencia citados por la televisora, se desplaza entre la frontera de Paraguay y Brasil.

Tras fugar del país, huyó a Bolivia y luego cruzó hacia Paraguay. Actualmente, se escondería en Mato Grosso, una zona limítrofe entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Esta región ha sido señalada anteriormente como un área de refugio frecuente para integrantes del crimen organizado debido a su geografía y la limitada presencia estatal.

El Monstruo se estaría escondiendo en la selva de Brasil, según la prensa de ese país. ATV

De acuerdo con el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, seis de los 27 estados del país registraron un crecimiento de los homicidios en sus territorios, entre ellos Mato Grosso (8,1 %), Mato Grosso do Sul (6,2 %), Pernambuco (6,2 %), Minas Gerais (3,7 %) y Alagoas (1,4 %).

Según Ocurre Ahora, las autoridades del país vecino han ofrecido una recompensa de un millón de reales (aproximadamente 653.800 soles) por información que permita dar con su paradero. Sin embargo, todo indica que Moreno Hernández cuenta con protección del grupo criminal Primer Comando Capital(PCC), uno de los más poderosos de América Latina. Además, se reporta que actualmente utiliza el alias de ‘El Profesor’.

Nuevo cómplice

Christopher, identificado como Jeffrey Hidalgo Infante y conocido como ‘Cachetes’, tiene 29 años y asumió el mando operativo tras la caída del brazo armado de la organización. La Policía lo señala como el cerebro operativo en Lima Norte, con capacidad para planificar extorsiones, identificar licitaciones y decidir qué empresas, ingenieros y obras debían ser presionadas.

Según investigaciones, coordinaba las amenazas desde un call center clandestino en Bolivia y Carabayllo, financiado por Lizeth Cruz, pareja de Moreno. Allí operaban con teléfonos encriptados y líneas múltiples. Su voz aparece en videollamadas donde se definían montos, rutas de cobro y control territorial.

‘Cachetes’ tiene antecedentes por homicidio en 2015 y una requisitoria vigente por el secuestro de una menor. Desde la clandestinidad, sigue activo en la red criminal y se le vincula a extorsiones en Comas, Carabayllo e Independencia. Reportes de inteligencia lo ubican en la frontera entre Paraguay y Bolivia, junto al núcleo duro de la organización, bajo alerta internacional.

En nuevo audio, el 'Monstruo' se burla de los policías que buscan capturarlo. ATV

Para el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, la actitud delictiva de ‘El Monstruo’ no solo continúa, sino que ha adquirido una nueva dimensión.

“Sabemos que él está actuando y corrompiendo autoridades. Se pavonea haciendo ver eso, es un mensaje subliminal. Es indignante, pero siguen operando, siguen cobrando. Ya no están presionando mucho, pero continúan con sus actividades de cobro”, declaró.

Entre febrero y marzo, en entrevistas difundidas en Hildebrandt en sus trece y Cuarto Poder, el exjefe policial afirmó haber advertido sobre la infiltración de efectivos en su unidad y solicitó la aplicación de la prueba del polígrafo. No obstante, fue cesado de la institución. “No aguantaron a un opositor. Y yo pisé el palito reclamándoles”, señaló.