PNP sabía que policías operaban para ‘El Monstruo’, confirma documento clasificado: “Se estaban tirando el dinero”

Fuente: Cuarto Poder

Un documento clasificado con carácter secreto, enviado en diciembre del año pasado por el exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, confirma que altos mandos de la Policía Nacional (PNP) estaban al tanto de que algunos efectivos colaboraban con Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, uno de los criminales más buscados del país.

El oficio, divulgado este domingo por Cuarto Poder, describe las amenazas directas recibidas por el comandante de parte del delincuente, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de medio millón de soles por información que conduzca a su captura.

En uno de los mensajes enviados desde un número extranjero, ‘El Monstruo’ le indicó a Rivadeneyra: “Te doy dos horas para que respondas, si no publicaré en todas las plataformas y redes sociales todo, absolutamente todo. Yo no tengo nada que perder, los míos están fuera de tu alcance. Así como pusiste tras las rejas a la madre de ese hijo que tengo, que no tiene nada de culpa, yo te pagaré con la misma moneda”.

En otro mensaje citado en el documento, el criminal añadió: “Yo soy elegante, quizás aún no me has tratado, consigue una bomba (teléfono que no puede ser identificado) y escríbeme (…) Pronto vas a dejar el uniforme".

Documento enviado a la PNP por el exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra

Rivadeneyra también alertó sobre la filtración de información dentro de la Policía y señaló que varias operaciones en Lima Norte resultaron “infructuosas”, debido a una aparente “fuga de información”. Según el documento, los datos filtrados “directamente a los cabecillas” de la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ permitieron anticipar los operativos y registrar pérdidas para las fuerzas de seguridad.

Por este motivo, recomendó realizar una evaluación interna para detectar posibles infiltraciones y “neutralizar” la fuga de información, con el objetivo de proteger la integridad y la vida de los integrantes de la BRECC. Sin embargo, según el comandante, la denuncia no fue atendida por el general Marco Conde, director de Investigación Criminal de la PNP.

“Le dije que sería conveniente pasarle el polígrafo a la brigada, y él me responde: si pasamos el polígrafo, nos vamos todos. (…) Recordar estas cosas me indigna y me conmociona, porque yo ya estaba a punto de agarrar a ‘El Monstruo’. Yo no hablo con el hígado, estoy defendiendo a la sociedad. Y hablo porque he recuperado mi derecho como civil y ahora sí puedo decir las cosas como son”, declaró al dominical.

Diez días después de emitir esta alerta, el comandante fue pasado al retiro. “Así estamos viviendo en la policía: calladitos, perseguidos. Considero que (el pase al retiro) ha sido una represalia. (…) Se estaban tirando el dinero para capturar delincuentes”, agregó.

'El Monstruo' desafía a la PNP: "Busquen bien policías, sinvergüenzas, ineficientes" | ATV / Día D

En otro momento, recordó que en diciembre de 2024 intentó ejecutar un operativo contra ‘Negrín’, brazo armado de ‘El Monstruo’ y que, luego de localizarlo, ordenó un operativo sorpresa. Sin embargo, cuando dio la orden de intervención, su superior inmediato, el coronel Ezequiel Poma Lavado, prohibió la salida del personal. “El policía malo va con gollerías, tiene padrino. Ya todos conocemos esa situación. El bueno es la excepción a la regla, lamentablemente”, comentó.

Desafía a la PNP

‘El Monstruo’ es señalado como el principal responsable de varios secuestros en el Lima Norte. Su modus operandi se centra en la extorsión. Recientemente, publicó un video en el que se burla de la PNP y afirma estar en el país, a pesar de que se creía que había huido a Brasil. “Busquen bien, policías, aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. Busquen bien, sinvergüenzas, ineficientes”, dijo en la grabación.

En otro video, lanzó una advertencia a los altos mandos policiales: “Nunca le voy a agachar la cabeza a la Policía. Jamás. Nunca. A cada uno le va a llegar su hora. No toda la vida van a ser coroneles, generales. Y mientras yo siga libre, nadie me va a investigar”.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha negado la filtración de información, a pesar de que él mismo comunicó en televisión nacional que tenían geolocalizado al criminal en Brasil, lo que le valió más de un cuestionamiento por alertarlo. Ni él, ni su vocero, ni el general Conde respondieron a las solicitudes de Cuarto Poder.