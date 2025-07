Ana Lucía Urbina pide disculpas al público por vestuario de Corazón Serrano en Juliaca: “Estuvimos a -6°”

Corazón Serrano recibe críticas por lucir 'muy abrigadas' durante concierto en Puno | TikTok

La agrupación Corazón Serrano generó polémica tras su reciente presentación en Juliaca, una de las ciudades con temperaturas más bajas de la región Puno. El grupo, conocido por sus shows alegres y coloridos, se presentó el 4 de julio en el Campo Ferial de Juliaca, donde las cantantes salieron al escenario con abrigos gruesos, guantes y chalinas. El hecho causó reacciones diversas en redes sociales y comentarios entre los asistentes, ya que se desmarcaron de los vestuarios habituales que suelen utilizar en otras presentaciones.

Ana Lucía Urbina, una de las voces principales de Corazón Serrano, ofreció disculpas al público de Puno y Juliaca tras la controversia. La cantante reconoció que los atuendos invernales sorprendieron a la audiencia y explicó el motivo detrás de su decisión. “Mil disculpas si fue una incomodidad para el público”, expresó la cantante durante una entrevista al medio La República. Añadió que las bajas temperaturas influyeron directamente en el cambio de vestimenta, para poder afrontar el frío intenso registrado esa noche.

Ana Lucía Urbina pide disculpas por su atuendo en Juliaca.

Según señaló Urbina, el grupo enfrentó un clima poco habitual para ellas, acostumbradas a presentarse en escenarios más cálidos. “Estuvimos a -6°, no estamos acostumbradas a esas temperaturas, pero dimos lo mejor de nosotras en ese momento”, remarcó la artista al justificar el atuendo distinto al que el público esperaba.

Vestido por atuendos de ‘esquimales’

Durante la velada, los seguidores de Corazón Serrano se sorprendieron al ver que las cantantes dejaron de lado los trajes coloridos y vestidos cortos que forman parte del sello visual de la agrupación. En su lugar, utilizaron prendas abrigadoras, generando revuelo en el público local. La reacción en redes sociales no se hizo esperar y el video empezó a circular rápidamente. El look despertó comentarios tanto a favor como en contra, y no tardaron en aparecer memes, donde las catalogaban como ‘esquimales’.

A raíz de las reacciones, Ana Lucía Urbina enfatizó que la prioridad de la agrupación es cuidar la salud de sus integrantes sin que ello comprometa el espectáculo que ofrecen. “El público sabe que Corazón Serrano muestra su talento y no solo piernas”, afirmó la intérprete. Desde la perspectiva del grupo, el rendimiento artístico debía estar por encima de la apariencia, especialmente ante un clima extremo que podía afectar la voz y el bienestar de las integrantes.

Yrma Guerrero y Ana Lucía Urbina respondieron a las críticas contra Corazón Serrano.

Corazón Serrano, originario de Piura, es un grupo que ha sabido mantenerse vigente durante años en la escena de la cumbia peruana. Su repertorio y puesta en escena atraen a seguidores de todos los rincones del país. Parte de su éxito radica en la conexión que logran con el público, así como en el carisma de sus intérpretes y su estilo visual. Por eso, el cambio de imagen temporal en Juliaca resultó un tema sensible para la audiencia habitual, generando debates que trascendieron el ámbito musical.

En eventos realizados en la sierra sur del Perú, los artistas suelen enfrentarse a temperaturas bajo cero, lo que implica tomar medidas para evitar complicaciones de salud, deterioro vocal o malestares físicos. En ese contexto, la integrante aseguró que sí cuentan con vestuarios para esa ocasión, pero el frío fue extremo, por lo que tuvieron que tomar otras medidas con sus atuendos.

Urbina remarcó el esfuerzo del grupo por ofrecer un espectáculo de calidad y agradeció el apoyo brindado por seguidores que comprendieron la situación, que incluso, les lanzaron chalinas y guantes para aplacar el clima helado. La artista reiteró el compromiso de la agrupación con su público.

Ana Lucía Urbina dice que el público de Puno lanzó chalinas a Corazón Serrano. Mario Noticias Perú

Corazón Serrano mantiene activa su agenda de presentaciones y sus integrantes consideran fundamental atender las expectativas y necesidades de sus seguidores. Las cantantes señalaron que entregan su máximo esfuerzo en cada espectáculo, sin embargo, aclararon que la salud de la agrupación siempre será una prioridad.

Yrma Guerrero contó que su grupo Corazón Serrano cantó en Puno estando enfermo. Mario Noticias Perú