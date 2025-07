Integrantes de Corazón Serrano cantaron en Juliaca pese a estar con fiebre y con ampollas: “El público nos dio chalinas”

Yrma Guerrero contó que su grupo Corazón Serrano cantó en Puno estando enfermo. Mario Noticias Perú

El reconocido grupo Corazón Serrano se encuentra en el centro de la conversación tras su reciente presentación en Puno, una ciudad situada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde las bajas temperaturas extremas marcaron el desarrollo del espectáculo. Las integrantes del grupo han sido objeto de comentarios y críticas en redes sociales, principalmente por cantar abrigadas en un ambiente que alcanzó temperaturas de hasta -5 grados.

Frente a ello, Ana Lucía Urbina e Yrma Guerrero, voces de la agrupación, ofrecieron declaraciones para explicar y contextualizar lo ocurrido aquella noche, defendiendo el uso de prendas gruesas y resaltando el esfuerzo demostrado en el escenario a pesar de las condiciones adversas.

En palabras de Yrma Guerrero, fundadora y referente de Corazón Serrano, el frío no fue un simple reto logístico, sino el principal obstáculo que debieron atravesar durante la presentación en Puno. “Siempre hemos cantado con el frío, pero era -5 grados. Era demasiado, y en la noche la temperatura baja, y ha sido en un lugar abierto”, señaló al canal de YouTube Mario Noticias Perú.

Guerrero señaló también que tanto ella como las integrantes de la orquesta no se sentían bien. Sin embargo, aún así decidieron cantar. El público, al ser conscientes del las bajas temperaturas, no dudó en darles chalinas o prendas para que se abriguen.

“Las chalinas que han utilizado las chicas son las que el mismo público les dio, porque el frío era enorme, el frío era increíble”, acotó Yrma.

Según relatos de las propias artistas, las condiciones climáticas impactaron en la salud de varias de ellas antes y durante la presentación. A pesar de esto, el grupo cumplió con el concierto gracias al apoyo y la energía del público, que respondió con gestos de empatía ante el evidente malestar de las integrantes.

Corazón Serrano responde a críticas por cambio de vestuario en Juliaca

“Briela (Cirilo) no podía ni hablar, estaba con fiebre, pero igual ella se presentó. Yo también estuve mal. Estuve con cinco días de de ampollas (inyecciones) porque se me apagó la voz. Así se trató de cumplir con la presentación”, señaló la cantante, indicando que usar esa vestimenta fue el “salvavidas” para ese momento, pues no querían poner en juego su salud.

Ana Lucía Urbina agradece al público por su empatía

La cantante Ana Lucía Urbina prefirió hacer caso omiso a las críticas y resaltó el cariño del público, pues lejos de reaccionar con indiferencia, acompañó al grupo en todo momento y hasta les obsequió chalinas y guantes para protegerse del intenso frío.

“Hay mucha gente que lo entendió, como hay otros que no, (pediría) un poco de empatía. Gracias por las críticas constructivas, no destructivas. Nosotros ya estábamos enfermas. La vida del músico es de aquí para allá, pero tratamos siempre de dar lo mejor. Son cosas que pasan”, señaló la cantante.

Corazón Serrano aprovechó el espacio de diálogo para reiterar que la salud y el cuidado personal no deben ser motivo de críticas, mucho menos cuando se trata de un espectáculo en condiciones climáticas extremas.

La presentación en Puno se suma a la extensa agenda de Corazón Serrano, conocido por su apego al público del interior del país, donde la presencia del grupo representa un encuentro cultural y emotivo.

“Muestran talento, no piernas”

Las críticas surgieron a través de comentarios y videos difundidos en redes sociales. Parte del público, cuestionó las prendas gruesas, abrigos y bufandas utilizadas por las cantantes, elementos que suelen contrastar con el vestuario normalmente vistoso y ligero que caracteriza las presentaciones de la cumbia norteña. Frente a estos comentarios, Yrma Guerrero respondió que la salud y el bienestar de su grupo prevalecieron, ya que las bajas temperaturas y la altitud representaban un riesgo.

Por su parte, Ana Lucía Urbina reforzó el mensaje de su compañera y aclaró que el espectáculo no se interrumpió ni se acortó a pesar de las incomodidades, y que solo espera un poco de empatía del público. “Nosotros mostramos nuestro talento, no mostramos piernas”, sentenció.

