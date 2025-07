Fans responden furiosos a las críticas contra Corazón Serrano por su show en Juliaca: “Ellas trabajan con su voz, no con su cuerpo”

Corazón Serrano genera polémica en redes por vestuario invernal en concierto en Juliaca. TikTok

Tras la reciente presentación de Corazón Serrano en Juliaca, ciudad reconocida por sus bajas temperaturas, las cantantes del grupo decidieron subir al escenario vistiendo ropa abrigadora —pantalones gruesos, casacas, botas, guantes y gorros— en lugar de sus tradicionales atuendos ligeros. Esta decisión, motivada por el frío extremo de hasta -5 °C según reportes del Senamhi, desató una ola de críticas en redes y medios.

Acostumbradas a presentarse con vestidos cortos y tacos, las cantantes —Susana Alvarado, Cielo Fernández, Ana Lucía Urbina, Milagros Díaz y Briela Cirilo— priorizaron su salud y optaron por no lucir su conocido vestuario, aunque eso implicara romper con la imagen tradicional que muchos fans esperaban.

Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron. Magaly Medina fue una de las detractoras más duras, resaltando que les faltó profesionalismo. “Ellos son unos artistas que tienen que tratar de ser profesionales y cumplir con el público que los espera con ese mismo frío, soportando ese mismo frío para ver su actuación”, expresó.

Para la conductora de TV, la agrupación tiene bien merecida las burlas en redes sociales: “Miren cómo salieron. Vestidas como esquimales... respetaron al público, no fueron profesionales. Yo no sé quién es su manager que les permitió incluso ponerse chales en la cabeza”.

Fans piden que cesen las críticas contra Corazón Serrano

Si bien es cierto, las críticas y burlas inundaron las redes sociales ante esta presentación, el pedido de empatía con el grupo también se hizo presente. Incluso, muchos de ellos, pobladores de Puno, indicaron que ni ellos pueden soportar el frío que hace en el lugar.

“Se supone que se va a escucharlas, no a ver sus cuerpos, así que no entiendo sus quejas, ¿qué esperaban? ¿que vayan desabrigadas y arriesgar su salud?”, escribió una usuaria indignada. Otro mensaje decía: “Ellas trabajan con su voz, no con su cuerpo”.

Varios puneños incluso compartieron su experiencia para explicar lo difícil que es lidiar con el clima en esa zona: “Ni nosotros que vivimos en Juliaca soportamos el frío, ¿cómo van a pedir que ellas se vistan ligeras?”, expresó una internauta. “Nosotros que somos de Juliaca, Puno, no aguantamos el frío, menos ellas, pues. Sean más comprensibles”, añadió otra.

Algunos también sugirieron que conciertos en esta temporada deberían realizarse de día, para evitar el riesgo de exposición al intenso frío nocturno. “El frío que hace acá es terrible, nada comparado al de Lima”, señaló otra usuaria.

“No es pasarela de ropa… es un concierto, y pese al clima están ahí, para deleitarlos con su voz. Para cantar en tanto frío, es un gran esfuerzo…No entiendo las críticas", son otros de los comentarios que se pueden ver en las diferentes redes sociales.

“Pobrecitas, se están pelando de frío. Acá en Lima estaba haciendo frío, no me imagino en Puno... estaban bajo 0°C y así cantaron. La gente no está contenta con nada, igual van a criticar", sentenció otra.

Mientras tanto, Corazón Serrano no se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que continúa con su gira en otras ciudades del país. Pese a las críticas, el grupo cuenta con el respaldo de miles de seguidores, quienes han dejado claro que valoran su talento por encima de cualquier atuendo.

