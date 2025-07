PNP rechazó denuncia por robo a ‘Furrey’ pese a pruebas: familia lleva el caso a la Fiscalía

Identifican al ladrón que se llevó las pertenencias de 'Furrey' | América TV

Tras el accidente que dejó herido a Antonio Crespo Galán, conocido como ‘Furrey’ en redes sociales, la indignación de la familia y seguidores no solo se centra en el delicado estado de salud del influencer, sino también en la respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) al robo de sus pertenencias.

El martes 9 de julio, luego de ser atropellado por un automóvil en La Victoria, Crespo Galán fue despojado de sus objetos más importantes mientras yacía herido en la vía pública. Sin embargo, las autoridades policiales no aceptaron formalmente la denuncia de robo presentada por la madre de la víctima, alegando desconocimiento de la identidad del autor.

Jener Cáriga, abogado de ‘Furrey’, reveló en declaraciones a Exitosa que, tras el accidente, la madre del creador digital acudió de inmediato a la Comisaría de Apolo para reportar la sustracción de la mochila y demás pertenencias.

La familia de ‘Furrey’ denuncia la falta de acción policial tras el robo sufrido por el influencer.

Pese a la urgencia del caso, los efectivos policiales rechazaron iniciar la denuncia con el argumento de que carecían de información sobre la identidad del presunto ladrón. “La señora nos dijo que, cuando fueron a la comisaría a denunciar, los policías no le quisieron aceptar la denuncia. Le dijeron: ‘¿usted tiene identificado a los que hurtaron la mochila y demás cosas?’ Evidentemente, no sabía quiénes eran”, relató el letrado.

Hasta la fecha, el hurto no es objeto de investigación formal por parte de la policía. Esta situación preocupa a la defensa de Crespo Galán, quien subraya que el procedimiento policial no exige identificar de inmediato a los responsables: “Cuando no se conoce la identidad de los autores, la denuncia puede presentarse ‘contra los que resulten responsables’. Hay ‘n’ denuncias de este tipo y no sabemos por qué no lo tomaron en este caso”, puntualizó Cariga.

Frente a la negativa policial, la familia de ‘Furrey’ decidió elaborar una denuncia directa para presentarla a la Fiscalía, esperando que se abran las indagaciones correspondientes.

La familia de ‘Furrey’ presentó la denuncia directamente ante la Fiscalía tras la negativa policial.

Hurto fue captado por las cámaras

El accidente ocurrió cuando ‘Furrey’ se desplazaba en scooter hacia las instalaciones del programa ‘Habla Good’. Al ingresar a una avenida, fue embestido por un carro particular, lo que provocó lesiones de gravedad y la dispersión de sus pertenencias sobre el asfalto. De acuerdo con imágenes difundidas por ‘América Noticias’, tras el impacto varios transeúntes se acercaron a asistirlo, mientras que otro hombre, de contextura delgada y vestido con ropa oscura, aprovechó la confusión para tomar discretamente la mochila y abandonar el lugar.

Imágenes de cámaras y videos virales muestran el momento del robo y la identidad del presunto responsable.

En la mochila robada se encontraban documentos personales, tarjetas bancarias y la billetera del streamer. Según detalló la abogada de la familia, el ladrón utilizó las tarjetas sustraídas para realizar retiros y consumos que vaciaron las cuentas del youtuber. Aunque la esposa de ‘Furrey’ logró bloquear los accesos bancarios poco después del incidente, los movimientos sospechosos ya se habían ejecutado.

Por este motivo, la defensa legal evalúa exigir responsabilidades a las entidades bancarias implicadas. “Vamos a pedir al banco que se haga responsable de no haber bloqueado y no haber activado las medidas de seguridad”, resaltó Jener Cáriga.

La familia de ‘Furrey’ espera que las instituciones financieras indaguen el manejo de los fondos y revisen los protocolos para proteger a sus clientes en casos de emergencia.

El estado de salud de Furrey es crítico y tiene graves heridas que complican su estado de salud

Usuarios exigen justicia

El caso ha generado ola de solidaridad en las redes sociales, donde seguidores y amigos del ‘Furrey’ han compartido las grabaciones del momento en que se produce el robo. En los videos virales se aprecia con claridad a la persona que sustrae la mochila, lo que ha dado pie a que decenas de usuarios exijan a las autoridades que tomen en cuenta estas pruebas audiovisuales e inicien la búsqueda del implicado.

El equipo de ‘Todo Good’, así como familiares de Crespo Galán, han señalado que existen cámaras municipales y de comercios en la zona donde ocurrió el siniestro, lo que podría aportar más evidencia para identificar al responsable. Los usuarios insisten en que tanto la Policía como el Ministerio Público actúen de oficio y que se garantice que esta clase de delitos no quede impune.

Usuarios y seguidores exigen justicia y piden a las autoridades investigar el caso usando las pruebas audiovisuales.