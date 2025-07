Furrey sufre grave accidente en su scooter: estado de salud y situación del integrante de ‘Habla Good’

Furrey tiene la costilla y clavícula rota debido al accidente de tránsito que sufrió

El conocido youtuber y streamer ‘Furrey’, rostro habitual de los proyectos digitales ‘Todo Good’ y ‘Habla Good’, se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito la tarde del miércoles 10 de julio, mientras se dirigía en scooter eléctrico a la grabación de su podcast en el distrito limeño de La Victoria. El siniestro ha conmocionado a la comunidad digital, ya que tras el grave incidente sufrió el robo de sus documentos y le vaciaron sus cuentas bancarias.

El accidente ocurrió cuando Furrey fue embestido por un vehículo de placa A9T105, registrado a nombre de Myriam Patricia Robles Mori. El impacto fue severo, lanzando al youtuber sobre el asfalto y dejándolo inconsciente. Los testigos intentaron asistirlo y rápidamente se solicitó apoyo de los servicios de emergencia, que trasladaron al herido a un hospital cercano. Desde entonces, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde su estado es reservado y monitoreado minuto a minuto.

El estado de salud de Furrey es crítico y tiene graves heridas que complican su estado de salud

¿Cuál es el estado de salud de Furrey?

El diagnóstico de Furrey tras el accidente reveló la gravedad del impacto. Laura Spoya explicó que el youtuber presenta tres costillas fracturadas, una de las cuales perforó el pulmón, así como lesiones en la clavícula.

“Ha sido bastante aparatoso lo que ha sucedido, ha sido muy fuerte. Tiene tres costillas rotas, una de ellas ha perforado el pulmón, la clavícula también, prácticamente ha estado en la otra. Ha sido alentador por lo menos saber que ha reconocido a su esposa el día de ayer”, detalló la conductora.

Spoya también señaló que el entorno cercano se encuentra a la espera de las imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Victoria. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas del accidente y poder identificar quiénes se llevaron las pertenencias personales de Furrey mientras era atendido en la vía pública. Además, mencionó que ella misma ha intentado comunicarse con el alcalde distrital para solicitar apoyo y acceso a las grabaciones, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Esposa llora por Furrey

La noticia del accidente fue confirmada por su esposa, quien, entre lágrimas, compartió actualizaciones sobre la salud de Furrey a través de las redes del propio creador. “Se encuentra en UCI, pero me reconoció”, expresó en un video, mostrando la preocupación y la esperanza de una familia golpeada de manera repentina. El mensaje rápidamente se viralizó, sumando oraciones y muestras de apoyo en todo el entorno digital latinoamericano. Personalidades como Mario Irivarren y Laura Spoya, ambos panelistas del proyecto ‘Habla Good’, y decenas de influencers y seguidores, enviaron mensajes de aliento.

Desde el primer reporte, la familia aclaró que la situación era grave, pero que Furrey había respondido parcialmente tras la primera intervención médica, ofreciendo una frágil señal de recuperación.

Esposa del youtuber Furrey pide a seguidores oraciones por su delicado estado de salud tras sufrir grave accidente. Video: Instagram.

Furrey sufrió robo durante la emergencia

La tragedia cobró un tono aún más oscuro al conocerse que, mientras Furrey yacía herido y era atendido por los paramédicos sobre la vía pública, desconocidos aprovecharon la confusión para robarle sus pertenencias. Entre los objetos sustraídos figuran su celular, documentos personales —incluyendo su carnet de extranjería—, tarjetas bancarias y otros artículos de valor. Horas después, la familia comunicó que sus cuentas bancarias habían sido vaciadas y que no tenían acceso a los fondos con los que cubría, por ejemplo, los pagos de la hipoteca del departamento familiar.

La noticia generó amplio repudio en redes sociales. Decenas de usuarios condenaron la actitud de quienes cometieron el robo ante una persona accidentada e indefensa. “La gente es una mier... para robarle a alguien que ha sido atropellado, lamentablemente esa es la verdadera cara de nuestra sociedad... pero robarle estando herido? No jodan!!”, escribió un usuario en X. Otros mensajes viralizados incluyeron: “Son unos miserables. Furrey siempre ha comentado que él hace los pagos de la hipoteca de su departamento. Ni siquiera le han devuelto su carnet de extranjería” y “Que sociedad de mier... en la que estamos hermano, cómo vas a robar a un accidentado, saber que está en UCI y le vacías las cuentas?”

Furrey sigue en UCI tras grave accidente: Esposa confirma su estado y hace urgente llamado. Infobae Perú / Captura: IG

Mario Irivarren y Laura Spoya precupados por Furrey

Laura Spoya, conductora de ‘Good Time’, manifestó su preocupación y empatía tras el accidente sufrido por Furrey. En su mensaje, remarcó el sólido respaldo de la comunidad conocida como “la manada”, habitual en el entorno del creador y del programa: “No va a ser la excepción, cuando hemos pasado un momento complicado siempre la manada ha estado presente”, sostuvo al referirse al rol de los seguidores que acompañan al youtuber en situaciones difíciles.

Spoya pidió a la audiencia mostrar respeto y apoyo en este momento sensible para la familia de Furrey. “Tienen que mantener el respeto porque Furreyna no está pasando por un momento bueno. Manden energía positiva porque esa energía va a hacer que se recupere más rápido”, indicó. Además, expresó palabras de aliento tanto para la familia como para el propio Furrey, deseando una pronta recuperación: “Desde acá a la familia de Furrey le mandamos mucha fuerza y buena vibra, y esperamos que te recuperes pronto. Mucha fuerza, te queremos, Furrey”.

‘Furrey’

Por su parte, Mario Irivarren, integrante del mismo espacio, reflexionó sobre las condiciones de seguridad en el tránsito limeño y los riesgos de desplazarse en vehículos de dos ruedas como scooters o motos. “Quienes manejan una scooter o una moto tienen que tener el triple de cuidado, nadie está exento de un error, de un descuido o una distracción”, comentó. Irivarren subrayó la vulnerabilidad de los usuarios de este tipo de transporte frente a los automovilistas: “La diferencia es que, si me choco, a mí no me va a pasar nada, pero tú vas a salir volando por los aires… las personas que manejan un vehículo de dos ruedas lo tienen que hacer con mucha prudencia”.

Laura Spoya dio detalles del estado de salud de 'Furrey' | Good Time

¿Quién es Furrey?

Furrey es uno de los streamers y creadores de contenido más seguidos y queridos en el espacio digital peruano. Su participación en ‘Todo Good’ y ‘Habla Good’ —programas enfocados en entrevistas, humor y actualidad— le permitieron construir una audiencia importante, con seguidores tanto en YouTube como Twitch y otras redes.

Nacido fuera del Perú, convertido en ciudadano activo y cercano, Furrey es conocido por compartir aspectos de su vida cotidiana, su experiencia migrante y reflexiones sobre el país que adoptó como hogar.

En la comunidad digital local, se le valora por el tono directo, la buena onda ante la cámara y el esfuerzo por informar y entretener a públicos diversos. La noticia del accidente paralizó a seguidores y colegas, muchos de los cuales publicaron mensajes deseando pronta recuperación, donaciones voluntarias, cadenas de oración y reclamos públicos de justicia.

furrey

Identifican placa y dueño de vehículo que atropelló a Furrey

La investigación policial identificó al vehículo implicado —un auto de placa A9T105, propiedad de Myriam Patricia Robles Mori— y el caso está bajo análisis de las autoridades de tránsito y Fiscalía, aunque hasta el momento no se ha confirmado detención ni medidas cautelares para el conductor. La familia, por su parte, ha solicitado celeridad en la investigación y máximo apoyo de las instituciones estatales, incluyendo la recuperación de las pertenencias robadas.

Por el momento, Furrey permanece internado en cuidados intensivos, acompañado por su esposa y cercanos, a la espera de una evolución positiva en su salud. La comunidad digital y periodística continúa atenta al desarrollo de su condición, movilizándose para expresar apoyo y exigir justicia frente a una situación que expone, una vez más, los desafíos y riesgos de la vida urbana en Lima.