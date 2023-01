Qué se sabe de Coco Marusix, una de las primeras drags queens y vedette trans del Perú

Coco Marusix. (Facebook)

Aunque actualmente se encuentra alejada de los escenarios, Coco Marusix fue una de las artistas más importantes de la época de los 90, donde destacó al convertirse en una de las primeras drag queen y vedette trans en el Perú, llegando a tener bastante visibilidad en la televisión.

Considerada uno de los personajes más importantes de la farándula peruana, Coco Marusix nació en La Perla el 3 de diciembre de 1974. Aunque no fue criada por sus padres, nunca le falto amor y apoyo, pues sus abuelos siempre estuvieron con ella cuando más los necesitaba.

Desde muy joven se interesó por los escenarios, llegando a ser convocada por Efraín Aguilar, quien le dio una oportunidad en el teatro. Al ver el talento que tenía, fue llevada a la televisión nacional, donde logró tener una secuencia propia en el programa más visto de aquella época, nos referimos a ‘Risas y salsas’.

Asimismo, logró tener más notoriedad por la entrevista que le ofreció a Jaime Bayly, en el que tuvieron más de un coqueteo. Posteriormente, el conductor afirmó que Coco Marusix era uno de sus más grandes amores.

Sin embargo, cuando se encontraba en la cima del éxito, un derrame cerebral casi le quita la vida, por lo que estuvo durante varios meses en tratamiento. Asimismo, este episodio la llevó a replantear su carrera, por lo que en algún momento pensó en abandonar sus sueños.

“A la gente que pasa por algo tan fuerte como lo que yo he pasado, es mucho más sensible a ciertas cosas que en tu vida diaria no sabes apreciar, como la familia. Yo vivía para las tablas, la música, para el baile. Me hacía feliz a mí y al resto, pero no hacía feliz a los míos”, declaró a “Al sexto día”.

Tras estar alejada de la televisión peruana durante varios años, en el 2018 Gisela Valcárcel la invitó para que forme parte del jurado VIP de ‘El Artista del Año’, donde tenía que evaluar el desempeño de los participantes.

“Encantadísima de estar aquí, en está gala maravillosa, y sobre todo tratándose de plumas y lentejuelas”, dijo la vedette. Por su parte, el jurado se puso de pie para aplaudir la presencia de Coco: Morella Petrozzi, Lucho Cáceres, Fiorella Rodríguez y Cecilia Bracamonte.

En el 2022 volvió a los escenarios para celebrar el mes del Orgullo LGTBIQ+, ya que es uno de los íconos de la comunidad en el Perú. Sin embargo, desde esa fecha no se tiene más conocimiento público de la exvedette.

