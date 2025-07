Miniván cae a un abismo en Jicamarca y deja al menos dos muertos en medio de la neblina

La miniván con placa ALD-167 cayó por un abismo del anexo 8 de Jicamarca durante la noche del jueves 10 de julio. (X/Roger García)

Un accidente fatal estremeció la noche del jueves 10 de julio a la comunidad de Jicamarca, en el distrito limeño de Huarochirí. Según reportó América Noticias, una miniván con placa ALD-167 se precipitó por un abismo en el anillo vial del anexo 8 de San Antonio, dejando al menos dos personas fallecidas en el acto. La tragedia ha vuelto a encender el debate sobre las precarias condiciones de seguridad vial en la zona, donde la falta de iluminación, señalización y barandas de contención representa un peligro permanente para los conductores.

El accidente: caída a un abismo en un tramo de difícil acceso

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente ocurrió pasadas las 7:30 p. m., cuando el vehículo circulaba por una carretera de curvas pronunciadas y escasa visibilidad debido a la densa neblina característica de la zona en invierno. Las imágenes transmitidas en vivo por América Noticias mostraron el despliegue de la Policía Nacional y de los equipos de rescate, quienes trabajaban con dificultad debido al terreno escarpado y la niebla espesa.

El vehículo, una miniván de transporte de pasajeros, cayó por un barranco de varios metros de profundidad en un tramo conocido como el “serpentín” del anexo 8 de Jicamarca. Se trata de un camino estrecho, no asfaltado en su totalidad, sin barandas de protección ni iluminación pública adecuada. Los rescatistas señalaron que la neblina redujo drásticamente la visibilidad, lo que habría provocado el despiste del conductor.

La miniván con placa ALD-167 cayó por un abismo del anexo 8 de Jicamarca durante la noche del jueves 10 de julio. (América Noticias)

Equipos de rescate trabajaron en condiciones extremas

El Cuerpo General de Bomberos del Perú informó que la alerta llegó a las 7:33 p. m. y movilizó seis unidades, entre ambulancias, equipos de rescate y vehículos de soporte eléctrico, hasta la comunidad campesina de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica. A las labores se sumaron agentes del serenazgo distrital y efectivos de la Policía de Rescate.

Sin embargo, las tareas de auxilio se complicaron por el difícil acceso al lugar del siniestro. Los equipos tuvieron que descender por laderas pronunciadas y enfrentar la niebla densa que hacía casi imposible la visibilidad. En el lugar encontraron al menos dos cuerpos sin vida, uno de los cuales fue hallado inicialmente por los vecinos que llegaron a brindar ayuda antes del arribo de los rescatistas.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas mortales no ha sido oficialmente confirmada por las autoridades, aunque se sabe que viajaban como pasajeros en la miniván.

El Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar tras recibir la alerta a las 7:33 p. m. y movilizó seis unidades. (América Noticias)

Vecinos reclaman medidas de seguridad

Tras el accidente, los habitantes del anexo 8 de Jicamarca denunciaron que la vía sigue siendo extremadamente peligrosa. Criticaron la ausencia de barandas de contención en curvas cerradas y tramos de alto riesgo, así como la falta de señalización adecuada y alumbrado público, que vuelve la ruta particularmente insegura en las noches o durante la temporada de neblina intensa.

“Siempre hay neblina acá en invierno. No se ve nada. Y no hay ni una luz ni nada que te avise de las curvas. Esto ya ha pasado otras veces”, declaró un vecino para medios locales. La vía es parte de una red de caminos no asfaltados y con escasa inversión pública en infraestructura, pese a que conecta varios asentamientos humanos y comunidades campesinas en las laderas del cerro.

Las causas: neblina, falta de infraestructura y omisión de control

Aunque la investigación formal sigue en curso, las primeras hipótesis apuntan a que la densa neblina fue un factor determinante en el despiste. Este fenómeno climático es frecuente en la sierra limeña durante el invierno, reduciendo drásticamente la visibilidad en las noches y madrugadas. Sin embargo, expertos en transporte advierten que la falta de barandas metálicas o muros de contención, la ausencia de señalización reflectante y el nulo alumbrado público agravan el peligro.

El accidente ocurrió en una vía sin iluminación, barandas ni señalización, factores que aumentan el riesgo en la zona. (América Noticias)

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, en el Perú mueren más de 3,000 personas al año en accidentes de tránsito, siendo las vías rurales y las carreteras con infraestructura deficiente escenarios habituales de tragedias. Lima Metropolitana y su periferia concentran un alto número de accidentes mortales debido al crecimiento urbano desordenado y a la precariedad de los caminos que conectan los asentamientos humanos periféricos.

Respuesta oficial y pedidos de la población

El accidente ha motivado la intervención de la Policía Nacional, que investiga la causa exacta del siniestro y colabora en la identificación de las víctimas. Además, se espera que la Fiscalía de Huarochirí disponga las diligencias necesarias para esclarecer eventuales responsabilidades.

Canales de ayuda