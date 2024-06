Muñequita Milly: Abogado de la familia denuncia desaparición de 15 centímetros del intestino de la cantante

Muñequita Milly: Abogado de la familia denuncia desaparición de parte del intestino de la cantante folclórica. (Captura: Día D)

El fallecimiento de la reconocida cantante peruana, la Muñequita Milly, continúa generando interrogantes y conmoción en la opinión pública. A dos meses de su muerte, aún no se han determinado responsabilidades del Doctor Fong, pero un nuevo giro en el caso ha puesto en evidencia un aspecto preocupante.

Según revelaciones del abogado de los deudos de la artista, durante una segunda intervención médica, se extrajeron 15 centímetros de intestino de la joven cantante. Estos restos son cruciales para determinar el origen de su fallecimiento, el cual, según un informe presentado por el dominical Día D, se debió a una peritonitis provocada por múltiples laceraciones intestinales.

“Lo qué sucede, es que en la segunda operación se extrajeron 15 centímetros de intestino. Y eso es una prueba, porque también se puede hacer un peritaje sobre esos 15 centímetros. ¿Para qué se extrajeron? ¿Por qué se extrajo? Tal vez también en esa prueba está el origen de la muerte de la muñequita Milly, pero no aparece”, sostuvo Alexis Ochoa, abogado de la familia de ‘Muñequita Milly’.

Muñequita Milly: Abogado de la familia denuncia desaparición de parte del intestino de la cantante folclórica. (Captura: Día D)

“En los interrogatorios hemos preguntado por esa prueba y nadie sabe su valor. Entonces estamos pidiendo a la fiscalía que investigue. Y en todo caso, ¿quién debe responder eso y aportar en investigación con esa prueba es el denunciado, Víctor Barriga Fong”, sostuvo el letrado a ‘Día D’.

Doctor Marco Almeri advierte que pudieron salvar la vida de Muñequita Milly

El documento también menciona la opinión de un especialista médico, Marco Almeri, quien sugiere que la peritonitis podría haber sido causada por una perforación intestinal durante una operación estética a la que se sometió la cantante.

“El certificado de necropsia le contesta de manera contundente. Lo que aparece primero es la causa directa de muerte y lo que aparece después, en el siguiente renglón, es lo que ha motivado la causa directa de muerte. Entonces, en este caso, dice arriba, causa de muerte, peritonitis. ¿Qué originó esa peritonitis? Las múltiples laceraciones intestinales. No hay más nada que decir”, reveló.

“Ese documento refuta esa posición, de manera que este no es un caso de peritonitis espontánea u otra que se les pudiera ocurrir. Cada lesión en el intestino habla del dolor que la muñequita vivió. Las laceraciones intestinales no fueron dos, no fueron tres, fueron 16, y de las cuales en el segundo acto quirúrgico que tuvo, en la laparotomía exploratoria, se ha tenido que reparar cinco”, dijo en un inicio el especialista.

Muñequita Milly: Abogado de la familia denuncia desaparición de parte del intestino de la cantante folclórica. (Captura: Día D)

“Entonces, este certificado de necropsia no deja ninguna duda de que aquí ha habido perforación intestinal, seguramente de la cánula del trabajo que se ha estado haciendo en la parte externa, precisamente durante la liposucción. Seguramente la cánula ha recibido una fuerza desmedida que ha provocado la penetración de esta cánula, ha atravesado el peritoneo, ha perforado el intestino, ha provocado 16 laceraciones, 5 seguramente abiertas porque han tenido que ser suturadas, cerradas”, agrega.

“Y claro, cuando usted perfora un intestino, lo que va a ocurrir inmediatamente es la salida de millones de bacterias que están en el tubo digestivo y además material fecaloideo que se impregna rápidamente en el peritoneo, lo inflama; eso se llama peritonitis, es una condición grave, es una condición de vida o muerte y acá hay que actuar inmediatamente. Cuando esto ocurre, es evidente que el cuerpo reacciona. Al volver y decir ayúdenme”acotó. La periodista consultó: “¿Pudieron al verla salvado en ese momento?”, la respuesta del doctor fue inmediata: “Sí, absolutamente sí”, sentenció.

Muñequita Milly: Abogado de la familia denuncia desaparición de parte del intestino de la cantante folclórica. (Captura: Día D)

Rosa Bartra, defensa de Barriga Fong se contradice

Sin embargo, la abogada del médico involucrado en la operación, Rosa Bartra, contradice esta versión, argumentando que no hay evidencia de que la peritonitis haya sido causada por dicha cirugía.

“¿Dónde están esos 15 centímetros?”, consultó Lorena Ormeño. “Nuevamente, Lorena, yo no le puedo dar detalles. Pero lo tienen, lo tienen. Es que estoy prohibida de dar detalles con respecto a la investigación. También deberíamos de verdad confiar”, sostuvo Bartra.

“Cuando hay, sobre todo, una cantidad enorme de especialistas participando de una investigación, confiar y esperar a que sean estos los que den los detalles”, mencionó.

Lo más preocupante es que, según el abogado de la familia, Alex Ochoa, los 15 centímetros de intestino extraídos no aparecen. “Nadie sabe su paradero”, afirmó. Por ello, se exige al doctor involucrado en la intervención que presente estos restos como prueba para esclarecer las circunstancias de la muerte de la Muñequita Milly. La desaparición de esta evidencia plantea serias dudas sobre la transparencia y la investigación del caso.

Muñequita Milly: Abogado de la familia denuncia desaparición de parte del intestino de la cantante folclórica. (Captura: Día D)