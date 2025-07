‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy jueves 10 de julio

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

La polémica comenzó después de que Enza publicara comentarios indirectos a través de sus redes sociales, dirigiéndose a Leslie Moscoso, quien mantiene una relación cordial con Luisito Sánchez. Enza expresó su incomodidad por la cercanía de ambos, lo que generó una serie de tensiones públicas. Frente a esto, Leslie Moscoso decidió aclarar la situación y desmentir las acusaciones de ser una “ex tóxica” lanzadas por Luisito. La comediante dejó claro que no tenía intención alguna de retomar su relación con Luisito, con quien ya había cerrado ese capítulo en su vida. Moscoso enfatizó que no está “desesperada” por un hombre y que tiene una nueva relación estable, sin importar lo que su ex haga o diga.