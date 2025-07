El Valor de la verdad: Macarena Gastaldo reveló que conversó con Neymar y “logró lo que quería hacer”

La modelo argentina promete revelar detalles inéditos de sus vínculos con Neymar, Gianluca Lapadula y otros deportistas, generando gran expectativa por lo que podría ser la emisión más comentada del año (El valor de la verdad)

Una frase provocadora encendió las alertas en el mundo del espectáculo: “Lo que yo quería hacer, lo logré”. Macarena Gastaldo, modelo e influencer de nacionalidad argentina se refirió así a su vínculo con Neymar y dejó entrever que el programa ‘El Valor de la Verdad’ será el escenario donde abrirá más episodios de su vida privada.

La modelo argentina anunció que también hablará sobre Gianluca Lapadula, Luis Advíncula y otros futbolistas. Con un tono desafiante y sin rodeos, Gastaldo anticipa una entrega cargada de nombres, momentos intensos y confesiones que podrían sacudir el entorno de varios personajes del deporte y el entretenimiento.

Habló con Neymar

La modelo argentina encendió la polémica al admitir que tuvo trato directo con Neymar. Su frase final quedó flotando como un misil: "Lo que quería hacer, lo hice".

Macarena Gastaldo no se anduvo con rodeos. Frente a las cámaras del popular programa de Beto Ortiz, confesó que sostuvo comunicaciones con Neymar, el delantero brasileño del Santos y estrella global del fútbol. La frase con la que cerró esa revelación fue tan breve como contundente: “Lo que yo quería hacer, lo logré”.

Aunque no brindó mayores detalles sobre el tipo de conversaciones o el contexto del vínculo, su afirmación encendió la imaginación de miles. La frase se viralizó rápidamente, dando pie a una oleada de especulaciones y memes en redes. No está claro si se conocieron en persona, pero Gastaldo dejó flotando la idea de que esa interacción no fue cualquier cosa.

Neymar, conocido no solo por su habilidad dentro de los campos de juego sino también por su historial mediático vinculado a modelos e influencers de todo el mundo, aún no ha emitido comentarios sobre esta alusión. Sin embargo, el simple hecho de que su nombre haya sido incluido en este programa genera revuelo y expectativa a nivel internacional.

Otros nombres del fútbol peruano también saldrán a la luz

El sillón rojo será testigo de relatos que involucran a figuras como Advíncula y Álvarez. Macarena lo cuenta todo, sin filtros y con nombres propios que levantarán polvo.

Macarena también adelantó que en el programa abordará sus vínculos con otros deportistas. Mencionó directamente a Luis Advíncula y a Patricio Álvarez, dos jugadores conocidos tanto por su talento como por sus apariciones en páginas de farándula.

Sobre Advíncula, negó que hayan convivido en España y soltó una respuesta con tono sarcástico: “Vine coja, literalmente ahí debió nacer el ‘coja’”. La frase, aunque provocadora, tiene una carga ambigua que muchos interpretaron como un juego de palabras con una vivencia íntima.

Respecto a Patricio Álvarez, conocido como el ‘Pato’, recordó un episodio delicado. Contó que el arquero habría intentado asfixiarla con una almohada. No ofreció más detalles sobre el contexto, pero el comentario fue suficiente para que ese fragmento se convirtiera en uno de los más inquietantes del adelanto.

Las declaraciones prometen incomodar no solo a los protagonistas mencionados, sino también a sus entornos personales y profesionales. Gastaldo, sin miedo al qué dirán, parece decidida a decir todo lo que guardó durante años.

Una de las emisiones más explosivas del programa

Con nombres de alto perfil y relatos sin censura, la participación de Macarena Gastaldo en el programa de Beto Ortiz ya es considerada una de las más esperadas del año

‘El Valor de la Verdad’ emitirá este nuevo episodio el domingo 13 de julio. Desde que se publicó el avance con fragmentos de las respuestas de Macarena, el interés por el programa se multiplicó. Algunos lo califican ya como “el capítulo más fuerte del año”, no solo por los nombres involucrados, sino por el tono con el que se narran las experiencias.

En uno de los momentos del teaser, la modelo lanza una advertencia dirigida a quienes puedan sentirse aludidos: “Creo que todos deberían estar así con su canchita esperando que rueguen que no los mencione”. Con esa frase dejó claro que su participación no será tibia ni diplomática.

A solo días de la emisión, el programa ha generado expectativa, debate y hasta temor entre algunas figuras del espectáculo y el deporte nacional. Lo que comenzó como un comentario sobre Neymar terminó por abrir la caja de Pandora.