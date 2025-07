Daniel Urresti podría salir de la cárcel el 2026 con la nueva ley de Amnistía aprobada por el Congreso

“Si tiene que salir en libertad, que salga”. Con estas palabras, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi expresó su respaldo a una eventual amnistía para Daniel Urresti, condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El legislador de Fuerza Popular fue uno de los principales impulsores del proyecto de ley que otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. El dictamen fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente y ahora está a la espera de ser promulgado por el Ejecutivo.

Urresti fue sentenciado en 2023 a 12 años de prisión tras ser hallado culpable como autor mediato del asesinato de Bustíos. No obstante, Rospigliosi considera que la acusación es cuestionable, ya que —según argumenta— el exministro del Interior no estuvo presente en el lugar del crimen.

Fotografía de archivo del exministro y general retirado del Ejército peruano Daniel Urresti. EFE/ Paolo Aguilar

“Ahora Urresti está en prisión y permanecería en prisión. Pero, como digo, no participó y lo han acusado por autoría mediata, cosa que es más bien discutible y es un argumento que han utilizado para condenar a muchos militares. Pero en su caso, la ley lo favorecería cuando cumpla 70 años”, declaró a Exitosa.

Daniel Urresti cumple 70 años el 25 de agosto de 2026. Si el gobierno de Dina Boluarte no observa la norma o si el Congreso decide aprobarla por insistencia, podría acogerse a este beneficio, lo que implicaría su liberación y la anulación del expediente judicial.

En ese sentido, Rospigliosi afirmó que Urresti debería ser uno de los beneficiados por la ley, pese a sus diferencias personales. “Él me ha atacado, me ha insultado. Pero no hay ningún problema. Si tiene que salir en libertad, que salga en libertad. Y si no se le ha aprobado realmente ningún delito, sino se le ha recurrido al expediente de la autoría mediata, bueno, pues debería salir en libertad”, agregó.

Fernando Rospigliosi junto a la esposa de Hugo Bustios en el aniversario de su muerte. Hoy respalda amnistía a Daniel Urresti. Foto: X Sharmelí Bustíos Patiño

Cabe señalar que esta norma no aplica solo para quienes han sido sentenciados, sino también para todos aquellos que están procesados y hasta la fecha no tienen una condena.

Para el parlamentario, este es “un proyecto de ley en defensa de las víctimas de la persecución implacable de la mafia caviar que ha controlado y controla el sistema judicial”.

CNDDHH advierte impacto de la ley de amnistía

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) manifestó su rechazo a la ley de amnistía aprobada por el Congreso, al considerar que afecta gravemente el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. La organización subrayó que la norma podría dejar sin resolver más de 156 casos con sentencia firme y cerca de 600 procesos judiciales abiertos por ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, crímenes que podrían pasar al archivo si se aplica la amnistía.

Comisión Permanente aprueba proyecto de ley que otorga amnistía a militares y policías que combatieron el terrorismo durante 1980-2000. (Crédito: Canal N)

En el comunicado, la CNDDHH alertó que la disposición legal beneficiaría tanto a policías como militares condenados o procesados por estas violaciones. Además, calificó la decisión como un retroceso en la protección de los derechos humanos, al no garantizar justicia ni reparación para las víctimas y sus familiares.

La sentencia contra el expresidente peruano por crímenes de lesa humanidad marcó un precedente en la región y abrió un debate sobre la responsabilidad estatal en la protección de los derechos fundamentales (Andina)

Según la Coordinadora, la ley constituye un desacato a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en julio de 2024 exigió al Estado peruano abstenerse de implementar normas similares. Para la organización, dar luz verde a esta legislación implica un incumplimiento de las obligaciones internacionales y representa una amenaza para la justicia y la memoria histórica en el país.

La CNDDHH resalta que la amnistía aprobada en un contexto de crisis institucional y deterioro de la independencia del sistema judicial refuerza la impunidad de quienes participaron en violaciones graves a los derechos humanos, agravando el daño a las víctimas e impidiendo la consolidación de un marco legal orientado a la protección de los derechos fundamentales.