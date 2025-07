¿Betssy Chávez en peligro? “Si algo le pasa, el INPE y Dina Boluarte serán los responsables”, advierte Raúl Noblecilla

Abogado responsabilizó al Inpe y gobierno si algo le pasa a la expremier.| X (@raul_olaechea)

El abogado Raúl Noblecilla lanzó una grave advertencia a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), señalando al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el gobierno como eventuales responsables. Las declaraciones surgieron tras una denuncia pública realizada por la expremier Betssy Chávez, quien manifestó temer por su vida, alegando riesgos a raíz de graves acusaciones contra funcionarias penitenciarias.

“La vida de Betssy Chávez está en peligro. Si algo le llega a pasar, sabemos a quién señalar. A los responsables que mantienen esta dictadura, empezando por Dina Boluarte y las autoridades del INPE, a quienes con mucha valentía denuncia por corrupción, sobornos y chantajes sexuales, que se investigue”, advirtió el letrado a través de un video.

La serie de publicaciones se dieron luego de que Betssy Chávez denuncie, en la audiencia del juicio oral contra Pedro Castillo, que directivos y funcionarias del penal estarían involucradas en actos de corrupción y situaciones que vulneran seriamente los derechos de las internas. Durante su alocución, apuntó directamente a la directora del penal, Nelly Aquino, y a la jefa de seguridad, Elvia Córdoba, a quienes acusó de ser responsables de permitir y ejecutar dichas conductas.

Betssy Chávez denuncia chantaje sexual en el Penal Anexo Mujeres. Video: Justicia TV

“Quiero denunciar públicamente los actos de corrupción en el penal de Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro. Para mí es muy penoso y muy vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas a través de dádivas, obtener economatos con pago de cupos”, dijo la expresidenta del Consejo de Ministros.

“Trabajan de la mano con internas con poder adquisitivo, a quienes les permiten ser las dueñas del penal a cambio de dádivas. ¿Combatir la criminalidad? Si quienes dirigen el penal de Mujeres de Chorrillos son, en todo caso, una organización criminal“, denunció la exjefa del gabinete.

En esa línea, solicitó iniciar una investigación por organización criminal, cohecho y abuso de autoridad, así como una reorganización del centro penitenciario. “El día de ayer en la noche he sido víctima de un trato hostil que ahora sí pone en riesgo mi vida y mi integridad. Yo no sé si la próxima semana pueda estar nuevamente sentada aquí, pero no quiero que se emita un informe diciendo que simplemente la señora murió por causas desconocidas”, advirtió la expremier.

En respuesta, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ofició a la directora del Penal Anexo Mujeres y al jefe del INPE, y notificó a la Fiscalía Provincial de turno para que analice la denuncia. También se involucró a la Defensoría del Pueblo para tutelar los derechos de la expremier.

Betssy Chávez y su abogado Raúl Noblecilla protagonizan incidente en el juicio contra Pedro Castillo. Foto: Poder Judicial

Su denuncia se dio a solo dos días de haber advertido “tratos humillantes” por parte del personal del INPE, quienes no la habría llevado a una clínica “para el diagnóstico y tratamiento de esta gastritis aguda progresiva que se me ha indicado”, pese a que tenía autorización del Poder Judicial.

“Debo indicar que esta semana, sobre todo esta semana que debería de haber sido un poco más de descanso, he estado sometida a tratos humillantes en el establecimiento penitenciario. El día de hoy se me ha hecho la revisión de la maleta de documentos que traigo todas las sesiones de manera pública dentro del pabellón y ese hecho nunca se había registrado”, reclamó Betssy Chávez.