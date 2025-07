Betssy Chávez denuncia chantaje sexual en Penal Anexo Mujeres y teme por su vida: “No sé si la próxima semana estaré”

Betssy Chávez denuncia chantaje sexual en el Penal Anexo Mujeres. Video: Justicia TV

En la sesión de hoy jueves 10 de julio del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado, la expremier Betssy Chávez denunció ser víctima de un presunto chantaje sexual en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos donde está recluida cumpliendo una orden de prisión preventiva por el delito de rebelión.

Chávez Chino, quien en la sesión del martes denunció “tratos humillantes” en el centro penitenciario, afirmó que “se han agravado las circunstancias" de su situación de carcelaria.

“Quiero denunciar públicamente los actos de corrupción en el penal de Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro. Para mí es muy penoso y muy vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas a través de dádivas, obtener economatos con pago de cupos”, dijo la expresidenta del Consejo de Ministros.

La expremier señaló directamente a la directora del Penal Anexo Mujeres, Nelly Aquino; la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Páucar Rojas; y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón. Estas funcionarias, dice Chávez, han “convertido la cárcel en su patio trasero”.

Betssy Chávez viene denunciando tratos humillantes en el Penal Anexo Mujeres. Foto: difusión

“Trabajan de la mano con internas con poder adquisitivo, a quienes les permiten ser las dueñas del penal a cambio de dádivas. ¿Combatir la criminalidad? Si quienes dirigen el penal de Mujeres de Chorrillos son, en todo caso, una organización criminal", denunció la exjefa del gabinete.

En esa línea, Betssy Chávez solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación por organización criminal, cohecho y abuso de autoridad, así como requirió al nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una reorganización del Penal Anexo Mujeres de Chorrillos. “Que no sea cómplice de todo este caudal de corrupción de este penal”, aseveró.

Tema por su vida, dice

Seguidamente, la expremier Betssy Chávez responsabilizó a la directora del Penal Anexo Mujeres, así como a las jefas de OTT y de Seguridad, de “cualquier atentado contra mi vida, mi integridad física”.

“El día de ayer en la noche he sido víctima de un trato hostil que ahora sí pone en riesgo mi vida y mi integridad. Yo no sé si la próxima semana pueda estar nuevamente sentada aquí, pero no quiero que se emita un informe diciendo que simplemente la señora murió por causas desconocidas”, advirtió la expremier.

Betssy Chávez pidió la intervención de la Defensoría y la Fiscalía.

Por ello, pidió a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que no se permita que vuelva al Penal Anexo Mujeres y que sea revisada por un médico.

Adoptan acciones

Tras escuchar la denuncia de Betssy Chávez, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió oficiar a la directora del Penal Anexo Mujeres y al jefe del INPE, notificar a la Fiscalía Provincial de turno para que analice la denuncia y a la Defensoría del Pueblo para tutelar los derechos de la expremier.

Sobre el pedido para que sea trasladada a otro penal, los jueces supremos dijeron que no tienen poder de decisión ya que ello compete al INPE. No obstante, enfatizaron en que darán el respectivo seguimiento a la denuncia de Chávez Chino.