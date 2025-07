Mauricio Diez Canseco impacta con radical cambio de rostro y cirujanos advierten múltiples liftings: “Le han malogrado la cara”

Mauricio Diez Canseco reaparece con rostro cambiado y Magaly Medina lanza dura crítica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mauricio Diez Canseco, el recordado empresario “Brad Pizza”, ha reaparecido públicamente con un aspecto que ha causado sorpresa, desconcierto y hasta preocupación entre sus seguidores.

Con un rostro visiblemente distinto al que el público estaba acostumbrado, el dueño de la cadena Rústica ha generado un intenso debate tras difundirse imágenes recientes en las que se muestra con notorias alteraciones faciales, presuntamente producto de diversas cirugías estéticas.

Fue en la edición del 8 de julio de Magaly TV La Firme donde se abordó este tema en profundidad. El programa, conducido por Magaly Medina, presentó un informe especial que no solo mostró la evolución del rostro de Diez Canseco a lo largo de los años, sino que además incluyó el análisis de dos cirujanos plásticos expertos, quienes, al observar las imágenes actuales del empresario, llegaron a una conclusión preocupante: sus intervenciones no habrían sido bien ejecutadas.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista no dudó en manifestar su opinión con franqueza. “Le han malogrado la cara”, expresó al comentar el caso. Su preocupación no solo se centró en el resultado estético, sino también en los riesgos que este tipo de procedimientos implica cuando no se realizan con criterio o con especialistas adecuados.

Uno de los médicos invitados explicó que lo primero que salta a la vista es una blefaroplastia inferior mal realizada, es decir, una intervención quirúrgica en los párpados.

“El párpado inferior se le ve retraído, esos procedimientos son por malos resultados y deben ser corregidos con otra cirugía”, señaló el especialista. Este tipo de fallos quirúrgicos no solo comprometen la apariencia del paciente, sino también su salud visual, ya que la función de los párpados puede verse afectada si no hay una correcta ejecución.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Otro de los cirujanos afirmó que, además de esa operación, Mauricio habría sido sometido a más de un lifting facial, procedimientos que buscan estirar la piel del rostro y cuello para eliminar signos de envejecimiento.

“Es muy probable que se haya realizado un lifting de la frente, por eso es que ahora vemos cómo ha cambiado eventualmente. A él le han hecho una segunda o tercera lifting facial”, sostuvo, apuntando a un exceso de intervenciones que podrían haber alterado la naturalidad de su fisonomía.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mauricio Diez Canseco no responde

El informe no incluyó respuesta oficial por parte del empresario. Hasta el momento, Mauricio Diez Canseco no ha dado declaraciones públicas sobre las operaciones ni ha comentado las opiniones médicas difundidas por el programa. Su silencio ha dejado abierta la puerta a todo tipo de especulaciones, mientras su imagen renovada sigue generando reacciones mixtas en redes sociales: desde críticas a la vanidad, hasta reflexiones sobre los estándares estéticos que enfrentan los personajes públicos.

Más allá de la controversia por su apariencia, la vida personal de Diez Canseco también ha vuelto a ocupar titulares. Su actual pareja es Aixa Sosa, una joven modelo argentina de 27 años. Sosa ha ganado popularidad en su país gracias a sus apariciones en espectáculos de vedettes y más recientemente como influencer del mundo fitness. Actualmente, reside en Perú, donde busca consolidar su carrera en medios y redes.

Aixa ha lanzado recientemente su propio canal de YouTube bajo el nombre Aixa Fitness, un proyecto que combina su estilo de vida saludable con rutinas de ejercicio, consejos de nutrición y contenido personal. Su vínculo con Mauricio ha llamado la atención no solo por la diferencia de edad, sino también por el contraste entre la figura empresarial consolidada de él y el perfil emergente de ella en el espectáculo peruano.

Mauricio Diez Canseco lanzó 'Chicas Doradas Rock', liderada por su novia Aixa Sosa.