Peruano de 41 años fue asesinado tras salir de la peluquería en Chile: Fiscalía no descarta crimen por encargo

El crimen es indagado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público chileno. ECOH_Fiscalia_RM

Un ciudadano peruano fue asesinado la noche del domingo 6 de julio en la comuna de Recoleta, ubicada al norte del centro de Santiago de Chile, tras recibir un disparo en la cabeza mientras transitaba por la vía pública. El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas, en una zona urbana de alto tránsito, cuando el hombre regresaba a su domicilio tras acudir a una peluquería del barrio.

La víctima fue identificada como Larry C. R., de 41 años, quien llevaba al menos 18 años residiendo en Chile, según fuentes de Infobae Perú. Vivía a pocas cuadras del lugar del crimen, trabajaba como bodeguero en la misma zona y mantenía una relación con una mujer de nacionalidad peruana. No tenía antecedentes penales ni policiales y se encontraba en situación migratoria regular. Al momento del ataque, se desplazaba solo.

Un disparo en la cabeza le quitó la vida

Según información proporcionada a diversos medios por el fiscal adjunto del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Jonathan Miller, la víctima fue interceptada por sujetos desconocidos mientras caminaba en dirección norte por la avenida Recoleta. “Le dispararon a lo menos en cuatro ocasiones. Uno de estos disparos le llegó en el sector frontal y, al parecer, fue lo que le provocó la muerte en forma inmediata”, indicó.

Zona donde fue asesinado el ciudadano peruano, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana de Chile. Foto: ECOH_Fiscalia_RM

Miller detalló que los agresores escaparon del lugar con rumbo desconocido. Aunque se presume que podrían haberse movilizado en un vehículo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada. “Es parte de las hipótesis preliminares, pero no se descartan otras formas de comisión del delito”, agregó.

Fiscalía y PDI recogen registros fílmicos

El caso ha sido asumido por el ECOH de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en coordinación con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Ambas instituciones trabajan en el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso, así como en la recolección de imágenes captadas por cámaras de seguridad. También se realizan peritajes balísticos para identificar el arma utilizada.

Los investigadores analizan además los movimientos previos de la víctima y sus últimas actividades antes del crimen. En ese marco, revisan grabaciones del trayecto entre la peluquería y su domicilio, así como datos de llamadas y mensajes recientes. Hasta ahora, no se ha informado sobre detenciones ni personas identificadas como sospechosas.

No tenía antecedentes ni vínculos con redes criminales

Personal policial resguarda el área donde ocurrió el ataque contra Larry C. R., de 41 años. Foto: ECOH_Fiscalia_RM

El fiscal Miller señaló que Larry C. R. no contaba con antecedentes penales ni policiales en Chile. “Respecto de antecedentes policiales o penales de la víctima, con la información que contamos, no mantenía antecedentes”, sostuvo. Añadió también que “trabajaba en forma regular” y que había llegado al país hacía varios años, fuentes de Infobae Perú confirmaron que residía allí desde hacía al menos 18 años, tiempo durante el cual desarrolló su vida laboral y familiar.

El Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un crimen por encargo o un ajuste de cuentas. “La hipótesis de un ajuste de cuentas nunca se descarta en esta fase”, declaró el fiscal.

Perfil reservado y rutina estable

Según pudo conocer Infobae Perú, Larry C. R. era una persona de perfil bajo, dedicada a su trabajo y sin vínculos con actividades ilícitas. Se desempeñaba como bodeguero en un negocio del sector y mantenía una rutina estable. El domingo por la tarde había salido a cortarse el cabello en una peluquería cercana a su vivienda. Fue atacado mientras regresaba caminando a casa, en un tramo que recorría con frecuencia.

Personas cercanas a la víctima indicaron que vivía junto a su pareja, una mujer peruana, en un inmueble arrendado en Recoleta. Había formado su vida en Chile desde su juventud y tenía todos sus documentos migratorios en regla.