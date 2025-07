Paul Michael dedica su nuevo tema ardiente a Pamela López y se ríe de quienes lo insultan: “Me baño en aceite”

El salsero presenta un tema cargado de pasión y no teme mostrar su vínculo sentimental, mientras enfrenta tanto el apoyo como las críticas de sus seguidores en plataformas digitales (Instagram)

El cantante de salsa Paul Michael vuelve al centro del escenario mediático con el lanzamiento de su nuevo sencillo, dedicado a Pamela López, en medio de una ola de críticas por su vida sentimental.

La canción, titulada Amor y Fuego, contiene letras cargadas de pasión que, según el intérprete, reflejan la intensidad de su vínculo con la expareja de Christian Cueva.

Lejos de incomodarse por los cuestionamientos que lo califican de “mantenido”, respondió con ironía y seguridad: “Me baño en aceite”. Además, subrayó que trabaja de forma constante, ahora como integrante de la Orquesta Candela, y que vive de su esfuerzo.

“Como amor y fuego nos prendemos”

Con una letra que arde, Paul Michael convierte su vínculo con Pamela en música, defendiendo su amor con un videoclip que mezcla deseo, intimidad y mensaje directo. (Instagram)

Paul Michael ha encendido las plataformas con su nueva canción, una salsa romántica que no solo lleva su sello musical, sino también un claro guiño a su relación con Pamela López. El tema fue lanzado hace unos días en redes sociales y ya circula en canales digitales, acumulando reproducciones y comentarios de apoyo y crítica por igual.

Con frases como “como amor y fuego nos prendemos”, el salsero no deja dudas sobre la inspiración detrás del tema. En entrevistas recientes, admitió que la canción es un reflejo de la conexión emocional que mantiene con Pamela, una relación que, aunque cuestionada por algunos, ha sido también defendida con firmeza por ambos.

Las imágenes del videoclip lo muestran compartiendo momentos de intimidad y complicidad con su pareja, en un registro que combina lo pasional con lo cotidiano.

Michael no ha intentado ocultar el origen sentimental de la letra. Al contrario, lo ha subrayado como una forma de expresión artística que parte de su realidad personal. “Lo que siento se canta”, afirmó, dejando claro que su música es una extensión de su vida afectiva.

Frente a los ataques: “Me baño en aceite”

El salsero desestimó los comentarios que cuestionan su independencia económica: “Trabajo desde siempre, y eso no va a cambiar por lo que diga el público de redes”. (Instagram)

Uno de los puntos más controversiales ha sido la acusación reiterada en redes sociales que lo califica de “mantenido”. Ante ello, Paul Michael fue tajante. Lejos de victimizarse, optó por una respuesta cargada de humor y despreocupación. “Eso no me afecta, me baño en aceite. Todo me resbala”, declaró durante un enlace con un medio de espectáculos.

El artista sostuvo que lleva años forjando su carrera musical y que jamás ha dependido económicamente de una pareja. Aseguró que sus ingresos provienen de su trabajo constante en el rubro artístico y que cualquier comentario que insinúe lo contrario no tiene fundamento. “Trabajo, tengo presentaciones, estoy en un grupo importante y no necesito de nadie para salir adelante”, recalcó.

Esta declaración generó reacciones inmediatas. Mientras algunos usuarios respaldaron su actitud, otros continuaron con los cuestionamientos. Michael, sin embargo, ha dejado en claro que no piensa detenerse por las opiniones ajenas. “Tengo correa”, agregó, dando a entender que está acostumbrado al juicio público y que sabe cómo enfrentarlo.

Nuevo capítulo junto a la Orquesta Candela

Con nuevo espacio en la salsa nacional, Paul Michael se une a Candela y reafirma que su ascenso es fruto de esfuerzo, no de influencias personales ni mediáticas. (Instagram)

En medio del revuelo mediático, Paul Michael también aprovechó para anunciar un paso importante en su carrera: su incorporación oficial a la Orquesta Candela, dirigida por Víctor Yaipén Jr. El cantante señaló que este nuevo proyecto marca una etapa de consolidación profesional y desmintió que su ingreso esté vinculado a su relación con Pamela López.

Según explicó, el acercamiento a Candela se dio por méritos propios. “Me llamaron por mi trabajo, no por lo que diga la gente. En la música uno se gana su espacio con esfuerzo”, dijo. En tanto, la agrupación confirmó que el ingreso del artista se dio luego de evaluarlo como voz versátil, carismática y con proyección.

Este anuncio no solo refuerza su postura frente a las críticas, sino que también lo posiciona nuevamente como un rostro activo de la música nacional. Desde su ingreso, ya ha participado en presentaciones en vivo y aparece en las promociones oficiales del grupo. Su objetivo, aseguró, es crecer profesionalmente sin escándalos ni ruidos externos.