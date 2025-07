Pamela López quedó fuera de ‘Cochinola’ y Magaly Medina se burló de Paul Michael: “¿Este qué box va a tener? Boxer tendrá”

Pamela López se quedó fuera de 'Cochinola' y Magaly Medina se burla: "No puede pagar un box". Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 30 de junio, la conductora no se guardó sus opiniones y lanzó duras críticas contra Pamela López y su actual pareja, George Michel, tras quedar afuera del exclusivo evento ‘Cochinola’.

La polémica surgió cuando, durante su programa, la periodista relató cómo la pareja intentó ingresar al evento, pero no habría consiguido las invitaciones adecuadas, quedando a las puertas del lugar. “Y ellos, oye, se quedaron afuera de Cochinola. Mira que este, ¿cómo se llama él? Nunca. Paul Michael, el colágeno de la López…”, comenzó diciendo la conductora, en una de sus clásicas intervenciones directas y sin pelos en la lengua.

Magaly hizo énfasis en la diferencia entre la imagen pública de la influencer Pamela López, que siempre está bien arreglada, y la realidad de su situación en este evento, mostrando cómo la pareja no consiguió acceso a un box, a pesar de las apariencias.

“Paul Michael, el colágeno de la López, parece que no consiguió, ella superproducida, peinada, arreglada, toda vestida y alborotada. Se quedó en la cola, en la fila, afuera de Cochinola, porque el novio que tiene seguramente no le pudo conseguir un box”, agregó.

¿Peter Fajardo no los ayudó?

Según Magaly, especuló que la pareja no pudo ingresar por falta de recursos para cubrir los costos de las entradas, lo que contribuyó a que quedaran fuera del evento. “Imagínate no tener para eso y la llevas a tu enamorada, la llevas bien vestida, toda linda, formas la cola y no consigues forma de entrar”, mencionó.

“Seguramente que quería una invitación gratis, alguien que lo ingrese a su box”, comentó, haciendo alusión al hecho de que muchos asistentes del evento tenían que pagar precios altos por las entradas, que podían superar los 350 o 400 soles, y que algunos, como Pamela y su pareja, no podían costear.

La conductora también reveló que su equipo de prensa tuvo que pagar su entrada al evento, ya que no estaban admitiendo a ningún medio. “Nosotros hemos tenido que pagar nuestra entrada porque no estaban dejando pasar a nadie de prensa”, señaló. Además, criticó que, pese a la presencia de Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, este no habría brindado ningún tipo de ayuda, a pesar de que Michael, es uno de sus nuevos talentos.

Vestida y alborotada

La crítica más fuerte de Magaly fue hacia Pamela López, quien, según la conductora, no sabía cómo esconder la vergüenza después de quedar fuera. “La que no sabía cómo esconder la cara era Pamela López. Porque claro, pero ¿para qué andas con un mocoso que no te puede ni siquiera conseguir una entrada a un evento? ¿Quieres decir? Porque ya no se pierde ningún evento, ¿ah? Ningún evento. Para que te dejen afuera, ay mamita, mejor andas sola, ¿no?”, continuó Magaly, haciendo un comentario mordaz sobre la relación de la influencer con su actual pareja.

Además, Magaly comparó la situación con su exsaliente: “Ah, es que con el diablo sí va, pues, porque el ‘Diablo’ maneja su dinero a diario. Claro, el año pasado fue al box del ‘Diablo’, pero este qué box va a tener? Boxer tendrá”, afirmó, sugiriendo que, si bien la influencer ha tenido acceso a ciertos beneficios por su relación, este evento no fue uno de esos.

