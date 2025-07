Orquesta Candela aclara ingreso de Paul Michael y Pamela López confirma que es su mánager entre bromas: “Yo pongo las condiciones”

Orquesta Candela aclara ingreso de Paul Michael y descarta que fue a pedido de Pamela López. Video: Amor y Fuego.

En medio de la novedad por el ingreso de Paul Michael a la Orquesta Candela, la agrupación liderada por Víctor Yaipén Jr. salió al frente para aclarar que no hubo intervención de Pamela López —pareja del cantante y exesposa de Christian Cueva— en la decisión de sumarlo a sus filas.

Los rumores comenzaron luego de que Pamela apareciera en uno de los videoclips del grupo, participara en algunas presentaciones y finalmente acompañara a Paul Michael en su debut televisivo como nuevo vocalista. Sin embargo, Víctor Jr. fue enfático al negar cualquier favoritismo:

“No, no, en realidad ya habíamos conversado anteriormente, yo había conversado con él”, aseguró el líder de la orquesta durante una reciente entrevista a ‘Amor y Fuego.

Además, explicó que la agrupación busca constantemente nuevos talentos para renovar su propuesta y que la llegada de Paul Michael responde a esa lógica. “Darle la oportunidad de que pueda él demostrar su talento a nivel nacional”, agregó.

La noticia ha generado expectativas entre los seguidores de la cumbia, sobre todo porque Paul Michael decidió dar un paso importante en su carrera al salir de Combinación de La Habana, agrupación en la que ya era conocido por su voz potente y carisma en escena.

Pamela López olvida al ‘Diablo’ y es captada besando a cantante de ‘Combinación de la Habana’. 'Amor y Fuego'.

Paul Michael agradece la oportunidad y resalta el apoyo de Pamela López

Entusiasmado con esta nueva etapa, Paul Michael brindó declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, donde expresó su emoción por formar parte de una agrupación emblemática como Candela.

“Me siento super contento, la verdad. Cuando ellos me dieron la noticia, me llamaron. ¿Quién soy yo para cerrarme la puerta en un nuevo género si a mí lo que me gusta es cantar?”, comentó el cantante.

Además, no dudó en destacar el respaldo incondicional que le brinda Pamela López, quien ha pasado de ser su pareja a convertirse en su representante artística. “Ella me da la fuerza, el aliento que necesito, esa motivación que a veces uno necesita en su vida para salir adelante, para creérsela, y eso es lo que me está brindando ella”, señaló.

Sobre cómo manejarán la relación cuando inicien las giras con la orquesta, Paul aseguró que confían plenamente el uno en el otro. “Nosotros estamos seguros de nuestra relación, confiamos 100% el uno en el otro. Si ella alguna vez podría acompañarme, bienvenida sea. Igual ella tiene sus cosas que hacer, sus hijos que cuidar”, añadió.

Pamela López revela que es la manager de Paul Michael. Video: Magaly TV La Firme.

Pamela López asume el rol de mánager y revela detalles económicos de su nueva faceta

Durante la presentación de Paul Michael en el set de ‘Magaly TV La Firme’, Pamela López fue interrogada directamente por Magaly Medina sobre su participación en el proyecto artístico de su pareja. Lejos de evitar el tema, confirmó que es su mánager y que se encarga de negociar las condiciones contractuales.

- “¿Es cierto que ha venido Pamela a acompañarte como tu mánager?”, preguntó la conductora.

- “Bueno, sí está ahí conmigo siempre”, respondió Paul.

- Pamela, por su parte, fue más clara: “Yo no cobro el sueldo de Paul para nada”.

No obstante, al ser consultada sobre si recibía alguna comisión, respondió con sinceridad:

- “(¿Ejerces de mánager y pones las condiciones?) Ah, bueno, eso sí”.

- “(¿Pero los mánagers se llevan un 10, 20% de comisión?) Sí, claro”, afirmó con naturalidad.

Entre bromas, los integrantes de Candela lanzaron comentarios como “Ella se paga su menú”, haciendo referencia a una polémica anterior. Pamela no se quedó callada y respondió con humor: “Mi menú de S/13”, dijo, haciendo alusión a unas imágenes que circularon hace semanas, donde fue criticada por consumir un almuerzo económico.

Magaly Medina lanza dura crítica a Paul Michel, pareja de Pamela López: “No tiene ni oficio ni beneficio”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Discoteca en pausa y nuevos planes musicales con artistas internacionales

Magaly Medina también aprovechó para preguntar por ‘La Cueva de KittyPam’, el proyecto nocturno que Pamela y Paul emprendieron juntos, y en el que él figuraba como gerente de marketing. El cantante reveló que actualmente el negocio está en stand-by: “Estamos ahí en un grupo, éramos un equipo de trabajo. Ahora está en remodelación, por eso está en pausa”, explicó.

“Mi discoteca no ha sido, pero he sido parte del equipo”, añadió Paul Michael, quien reveló además que tiene ambiciones de consolidarse como cantante profesional y llegar lejos en la música: “Quiero llegar a ser grande en la música, quiero ser un gran cantante, quiero llegar a los Latin Grammy, a muchos lugares, quiero llenar estadios”, declaró.

Entre sus próximos pasos, adelantó que ya tiene en la mira algunas colaboraciones con artistas de renombre internacional.

Por su parte, Pamela López, siempre cerca y dispuesta a apoyar, no descartó volver a aparecer en sus videoclips o futuros proyectos: “Todo lo que sea apoyar el talento nacional, ahí estaré”, comentó entre risas.