Mario Irivarren y Onelia Molina son captados nuevamente juntos en boda: ¿reconciliación a la vista?

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Mario Irivarren y Onelia Molina han vuelto a surgir con fuerza, luego de que ambos fueran vistos compartiendo en un matrimonio el último fin de semana. Aunque ninguno de los dos se ha referido al respecto, las imágenes difundidas en redes sociales han despertado gran curiosidad entre sus seguidores y en la prensa de espectáculos.

El evento social fue documentado a través de historias de Instagram por varios asistentes, entre ellos la modelo Vicviana Flores, amiga cercana de Onelia. En sus publicaciones, se pudo observar a Mario y Onelia formando parte del mismo grupo de amigos, disfrutando de la ceremonia y la fiesta, lo que inmediatamente generó rumores sobre una posible reconciliación.

Cabe resaltar que, aunque Onelia Molina compartió contenido desde el evento, en ningún momento mostró a Mario Irivarren en sus publicaciones. Sin embargo, la presencia del ex chico reality fue captada por Vicviana y difundida posteriormente por la cuenta de espectáculos Instarándula, administrada por el periodista Samuel Suárez.

Esta situación recuerda lo ocurrido semanas atrás, durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Esta reunión significó la ruptura pública de la pareja, sobre todo tras filtrarse una conversación de la rubia de Gamarra con Mario Irivarren, quien indicó que iba a llamar a Vania Bludau, su expareja.

Hasta el momento, ni Mario Irivarren ni Onelia Molina han dejado claro que no hay posibilidad de reconciliación. Sin embargo, el reciente encuentro ha avivado las versiones de un posible acercamiento o, al menos, de una relación cordial tras su separación.

¿Onelia Molina en coqueteos con Patricio Parodi?

Tras su separación de Mario Irivarren, se le viene vinculando a Onelia Molina con Patricio Parodi, quienes se han mostrado bastante cercanos. Incluso, salió a la luz un audio donde la integrante de Esto es Guerra tiene una conversación bastante particular con Piero Arenas. Aquí, la modelo muestra sus supuestas intenciones con la expareja de Luciana Fuster.

En el audio se escucha a la odontóloga decirle a Piero Arenas: “Si encuentras al Pato me pasas la voz”. A lo que él le pregunta: “¿Te lo vas a cach…?”. “Recontraa”, responde Onelia, dejando ver sus presuntas intenciones con su compañero de reatity.

En conversación con Patricio Parodi en su programa ‘Doble sentido’, la modelo negó esta conversación. Sin embargo, lo que terminó llamando la atención son las bromas entre la pareja. “¿Sí o no?" le preguntó Patricio Parodi a la odontóloga, quien no dudó en gritar “sí”. Luego, aclaró: “Sí voy a decir toda la verdad”, “Yes”, contestó Parodi bastante emocionado.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues Onelia Molina también entró en los jugueteos y le preguntó a Patricio Parodi: “¿Sí o no?“. Él fue más directo y dijo: ”Recontra", causando una risa nerviosa en Onelia.

Magaly Medina enojada con Onelia por negar audio

Bastante enojada, Magaly Medina no solo expuso el audio sin pito o filtro, sino que también le aclaró a Onelia Molina que su producción no inventa la noticia.

“Dice que queremos dar a entender. No, nosotros no queremos dar a entender nada. Las imágenes están ahí. Es como cuando ampayamos a alguien siendo infiel a su mujer o a su pareja. Ven las imágenes y dicen: “No, es el tiro de cámara, el ángulo de la cámara, yo no he sido. Se ve que es un beso, pero no es un beso”. De verdad, ya está de más, no sé por qué quieren taparlo", dijo la conductora de TV.

Además, le advirtió que si no quiere que nadie se enteré de sus pasos, mejor es no exponerse. “Si quiere tener algo clandestinito, pues entonces que se cuiden mejor, ¿no? Para que así no se entere Mario (Irivarren), ni nos enteramos nosotros", concluyó.

