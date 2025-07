Magaly Medina lanza audio sin censura de Onelia Molina y la deja en evidencia: “Si quiere tenerlo clandestino, que se cuide mejor”

Magaly Medina expone el audio de Onelia Molina sin filtro. Magaly TV La Firme

En la edición del 4 de julio, de su programa Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina respondió a Onelia Molina tras negar su conversación con Piero Arenas. Sin ningún problema, volvió a exponer el video. Esta vez, sin filtro, a pedido de la propia modelo e integrante de Esto es Guerra.

Como se recuerda, Onelia Molina se quejó públicamente del programa, indicando que han sacada de contexto su conversación para generar morbo. Lejos de retractarse, la conductora reafirmó su posición y mostró pruebas que, según ella, desmienten la versión dada por la odontóloga.

La polémica inició cuando Onelia solicitó públicamente que se muestre la conversación sin “pito” —es decir, sin censura— para que se entienda el contexto completo de sus declaraciones. Lejos de negarse, Magaly accedió al pedido y reprodujo la conversación entre Onelia y Piero tal como ocurrió en el programa ‘Cochinola’. La periodista aseguró que lo dicho por la modelo no coincide con la versión que ella ha dado públicamente.

Magaly Medina responde a Onelia Molina tras negar audio.

Según Magaly, jamás se escucha la frase que Onelia insiste haber escuchado: “(Patricio) está hecho concha”. Al contrario, se puede escuchar: “¿Te lo vas a cach...“; desmintiendo así a la modelo, quien aseguró que estaba muy preocupada por Patricio Parodi, quien no se sentía bien.

La conductora de ATV fue enfática al señalar que, lejos de demostrar preocupación por el estado de Patricio, la actitud de Onelia era de entusiasmo. “Ella no lo dice preocupada, sino entusiasmada. Lo dice como retadora. Aquí estamos viendo sus imágenes. Nos hemos dado el lujo de buscar imagen por imagen. Ella está sonriente y está respondiendo la frase grosera de Piero”, afirmó Medina mientras analizaba el video.

Además, Medina subrayó que las imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ coincidían con lo que su programa había presentado, lo que refuerza su versión de los hechos.

Versión de Piero Arenas contradice versión de Onelia

La respuesta de Piero Arenas no se hizo esperar. El exchico reality también dio su versión sobre lo sucedido. Según relató, Onelia no le preguntó en ningún momento dónde estaba Patricio Parodi, ni él usó la palabra “concha” para referirse al estado del chico reality. “Me dijo: ‘Piero, Pato está en el box, solo que no paso porque está Mario y nos van a grabar’, y le digo: ‘¿Qué palta, no?’, y me responde: ‘Recontra’”, comentó Arenas.

Estas declaraciones contradicen totalmente la versión de Onelia Molina, quien señaló que estaba muy enojada porque estaban dañando su imagen. Ante ello, bastante fastidiada, Magaly Medina le advirtió que si no quiere que nadie se enteré sus pasos, es mejor no exponerse.

“Si quiere tener algo clandestinito, pues entonces que se cuiden mejor, ¿no? Para que así no se entere Mario (Irivarren), ni nos enteramos nosotros", sentenció fastidiada.

Patricio Parodi y Onelia Molina responde a nuevas imágenes juntos.Captura de TV- América TV.