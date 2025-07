Esta empresaria revela por qué no aconsejaría a un hijo emprender un negocio

La fundadora de GOI afirma que estuvo cerca de arruinarse varias veces con su proyecto logístico

La imagen del emprendimiento suele estar asociada al éxito, la independencia y la creatividad. Cada año, miles de personas —especialmente jóvenes— se lanzan a crear su propio negocio, atraídos por la idea de ser sus propios jefes y materializar proyectos innovadores. Sin embargo, detrás de esa fachada optimista existe una realidad mucho más dura, plagada de incertidumbre, sacrificios personales y riesgo económico.

Una de las voces más conocidas que ha querido romper con el relato complaciente es la de Yaiza Canosa, empresaria gallega de 32 años, fundadora de GOI —el primer operador logístico en España especializado en el transporte, montaje e instalación de productos voluminosos—. En una reciente entrevista en el pódcast de Nude Project, Canosa sorprendió con una declaración tajante: “Si tuviese un hijo, le diría que por favor hiciese todo lo posible por no emprender”.

De vender su primera empresa con 19 años a crear GOI

Yaiza Canosa no es una recién llegada al mundo empresarial. Comenzó a trabajar de forma autónoma a los 16 años, fundando una empresa de datos que vendió con apenas 19 al darse cuenta de que ese no era su sector. Tras un breve paso como empleada por cuenta ajena —donde comprobó que no se sentía cómoda siguiendo órdenes— decidió volver a emprender.

La idea de GOI surgió de una experiencia personal. Cuando se mudó a Galicia, su familia le enviaba cajas enormes de verduras frescas. Pronto advirtió la carencia de servicios logísticos capaces de gestionar paquetes de más de 40 kg de forma eficiente en toda España. “Así surgió. No tenía ni idea de logística. La primera vez que fui a hablar con un cliente no tenía ni idea de lo que estaba hablando”, confesó en la entrevista.

Yaiza Canosa explica en Nude Project que emprender implica riesgos económicos y personales graves

Decidida a convertir la carencia del mercado en una oportunidad, invirtió los 200.000 euros que había ahorrado en desarrollar la plataforma, contratar personal y establecer la estructura de la empresa. Reconoce que fue una apuesta temeraria: “Si ahora mismo me preguntas con total humildad si había algún tipo de probabilidad de que fuese bien con los recursos y conocimientos que tenía, te diría que las probabilidades eran de un 0.01%”.

Una carrera marcada por el riesgo y la incertidumbre

Hoy, GOI es un operador logístico consolidado, con miles de envíos voluminosos gestionados en toda España, acuerdos con grandes clientes y un equipo en crecimiento. Pero Canosa insiste en que el éxito visible no refleja la dureza del camino recorrido.

“Yo he estado a punto de arruinarme muchas veces con el proyecto. Ahora lo ves y va todo bien y facturamos un montón, y la verdad es que tengo mucha suerte y la vida me va muy bien, pero la realidad es que en el inicio había probabilidades de arruinarme e hipotecarme”, advirtió.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España sobreviven menos del 50% de las empresas creadas después de cinco años. La mortalidad empresarial, unida a la escasa financiación inicial, las trabas burocráticas y la presión fiscal sobre los autónomos, convierte el emprendimiento en un auténtico desafío.

La empresaria advierte que no recomendaría el emprendimiento como camino profesional por su dureza (Andina)

Por eso, la visión de Canosa contrasta con el discurso habitual que idealiza la figura del emprendedor. Para ella, no se trata de desalentar los sueños, sino de decir la verdad: “Hay que estar chiflado para arriesgarse a una locura así y no lo recomiendo. No lo recomiendo ni me parece que sea un camino a seguir. Creo que está muy bien decirlo porque todo el mundo habla de las cosas que van bien”.

Emprender: una pasión irrenunciable para algunos

Paradójicamente, aunque desaconseja el emprendimiento, Canosa reconoce que no sabría hacer otra cosa. “Yo no podría hacer otra cosa, y soy la persona más feliz. Si me pagasen 1.000 euros por hacer lo que hago, lo haría. No hay nada más que me compense ni que me merezca la pena”, reflexionó.

La joven empresaria definió su forma de vivir el emprendimiento como “innata”: una pulsión incontrolable por crear y liderar proyectos. “Para mí es innato: es todo o nada. O hacemos esto o explotamos como una palomita, porque va dentro”.

Su historia ilustra la contradicción del emprendedor: por un lado, la pasión absoluta por crear algo propio; por el otro, el vértigo de enfrentarse a la quiebra personal y la exigencia de sacrificios extremos.

La entrevistada reconoce que emprender requiere sacrificios y mucha suerte para sobrevivir en el mercado. (PUCP)

El debate sobre la cultura emprendedora en España

Las palabras de Canosa reabren un debate relevante: ¿se está vendiendo en España una visión excesivamente edulcorada del emprendimiento?

Organizaciones empresariales y administraciones públicas promueven el autoempleo como solución al paro juvenil y como motor de innovación. Sin embargo, asociaciones de autónomos como ATA y UPTA denuncian desde hace años las dificultades estructurales: cotizaciones altas, escasa protección social, burocracia compleja y dificultades para acceder a financiación.

En 2023, España registraba más de 3,3 millones de trabajadores autónomos. Pero el perfil es heterogéneo: la mayoría son microempresas unipersonales o familiares, sin posibilidad de crecer ni de contratar empleados.

Un mensaje de realismo para las nuevas generaciones

La sinceridad de Yaiza Canosa no pretende destruir la ilusión de emprender, sino advertir de su coste real. Su experiencia demuestra que para algunos no existe alternativa, que la pasión puede ser más fuerte que el miedo. Pero también recuerda que el emprendimiento no es para todo el mundo y que su éxito no es garantía de nada.

En sus propias palabras: “Si tuviese un hijo, le diría que por favor hiciese todo lo posible por no emprender”. Un aviso que contrasta con la narrativa triunfalista y que devuelve el debate a donde debería estar: en la necesidad de contar toda la verdad sobre lo que significa levantar una empresa desde cero.