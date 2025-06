Discoteca de Pamela López luce vacía pese a promoción: reportera evidencia poca afluencia en ‘La Cueva de KittyPam’

Pamela López no logra llenar su discoteca ‘La Cueva de KittyPam’: evento se muestra con poca afluencia a un mes de su apertura. Video: Todo se Filtra.

A tan solo semanas de su inauguración con gran expectativa mediática, la discoteca ‘La Cueva de KittyPam’, propiedad de la influencer Pamela López —aún esposa del futbolista Christian Cueva—, fue blanco de críticas luego de que una reportera del programa ‘Todo se filtra’ constatara en vivo la falta de público en una noche clave: la previa del Día del Padre.

La reportera se instaló frente al local desde las 11 de la noche con la intención de cubrir la movida nocturna. Sin embargo, la espera se prolongó sin ver mayor movimiento.

“No veo gente todavía. Creo que es muy temprano, son las 11 y 49. La gente todavía se está arreglando. Voy a esperar un ratito más para ingresar. No entra nadie. Qué vergüenza. A ver. Son 12:30. Un ratito más. Un ratito más. Yo sé que se va a llenar”, dijo inicialmente con esperanza.

Pero conforme pasaban los minutos, la decepción se hacía evidente. “Ya mejor entro porque tal vez la gente ya está adentro y yo como tonta esperando acá. Vamos a entrar mejor. Como la espera desespera, decidí entrar solita”, comentó. No obstante, su intento fue frustrado por el personal de seguridad del local, que le impuso una serie de trabas para impedir su ingreso.

Primero le indicaron que no había costo de entrada, solo consumo, lo cual aceptó. Luego, le prohibieron ingresar con cámaras, a lo que ella accedió proponiendo entrar sola, sin grabar, solo a bailar. Sin embargo, nuevamente le pusieron otra condición: consultar previamente.

Pamela López no quiere a Pamela Franco en su discoteca y lanza fuerte mensaje. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

“Quiero entrar a bailar. Pero no me están dejando. ¿Cuál es el problema? No entiendo. ¿Consultar? ¿Para ingresar a una disco se debe consultar? ¿Cuál es el problema?”, cuestionó mientras hablaba con el agente de seguridad, quien terminó diciendo: “Este es un cumpleaños que se está celebrando.”

La respuesta causó indignación, dado que el evento había sido promocionado como una noche especial por el Día del Padre. “¿Pero qué tal este pinocho? Como que es un cumpleaños. Si en el flyer de la discoteca bien claro menciona que celebrarían el Día del Padre”, señaló la reportera.

“Apenas vimos entrar a cinco gatos”, dijo la reportera

La periodista no dudó en expresar su molestia en tono sarcástico y crítico, señalando que lo dicho por el equipo de seguridad no coincidía con lo que observaba.

“Me acaban de decir que no hay aforo, que está muy lleno”, comentó, para luego ironizar: “Que ya está lleno jajajajaja. Pero si yo estoy plantada desde las 11 de la noche y apenas vimos ingresar a cinco gatos. ¿Cómo va a estar lleno?”

Sin cámaras, su objetivo era ingresar como una clienta más. Pero incluso así le fue negado el acceso, lo que despertó sospechas sobre el verdadero motivo del veto.

“¿Qué pasa, Pamela López? ¿Tienes miedo de que grabemos adentro y que no haya gente? Porque yo iba a ingresar, a tomar mis chelitas, a divertirme un poco. Que porque soy de la prensa no puedo ingresar a tu discoteca. ¿Qué pasa? ¿A qué le temes, hijita?”, lanzó, visiblemente fastidiada.

Lejos de ser su mánager, Pamela acompaña a Paul Michael como pareja. El cantante fue claro al asegurar que su decisión de entrar a ‘Esto es guerra’ fue personal y autónoma. (Instagram)

“Si estuviera lleno, como dicen, este estacionamiento estaría repleto de carros”, agregó, apuntando que los alrededores lucían igual de vacíos que el interior del local.

Expectativa alta, pero convocatoria baja

El lanzamiento de ‘La Cueva de KittyPam’ se realizó el 24 de mayo en la Discoteca Lift con una gran campaña en redes. El evento prometía “una noche de baile sin parar con las mejores orquestas salseras y de cumbia en vivo, un show explosivo y un ambiente que encenderá la pista como nunca antes”, según anunciaba Pamela López en su cuenta de Instagram.

“Estoy aquí reunida con mi equipo de trabajo ultimando detalles en tu discoteca aquí en Lince”, contó días antes en TikTok. Y añadió: “Espero el apoyo de todos ustedes. La verdad que la vamos a pasar super bien, se vienen orquestas de nivel.”

Incluso el nombre del local, ‘La Cueva de KittyPam’, fue interpretado como una provocativa referencia a Christian Cueva. Su socio en este emprendimiento sería el salsero Paul Michael, quien además participó en la organización del evento.

Veto a Pamela Franco y puertas abiertas a Marisol

Pamela López también marcó límites respecto a quiénes se presentarían en su local. En una entrevista previa con ‘Amor y Fuego’, fue enfática: “Ese día no me van a ver en el local”, dijo al referirse a una hipotética presentación de Pamela Franco.

“Por respeto a mis hijos y por respeto a mí misma no. Pero si alguien decide traerla, bueno, ¿qué voy a hacer? Ese día no vengo”, expresó, aludiendo a las heridas no cerradas de su relación con Christian Cueva y el vínculo de Franco con el futbolista.

En contraste, no tuvo reparos en hablar bien de Marisol: “No tengo problemas con la señora. Lo que teníamos que hablar ya lo hicimos. A mí me encanta cómo canta, la respeto mucho. Es una persona con trayectoria y bienvenida, a ver si bailamos”, comentó con una actitud más abierta.