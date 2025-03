Pamela López: ¿Quién es Paul Michael, el salsero que fue captado besando a la trujillana?

Pamela López olvida al ‘Diablo’ y es captada besando a cantante de ‘Combinación de la Habana’. 'Amor y Fuego'.

Pamela López fue vista en una actitud muy cercana con el salsero Paul Michael, integrante de la orquesta Combinación de la Habana. Las imágenes captadas afuera de un restaurante en el Callao muestran a la trujillana tomando la iniciativa y acercándose al cantante, lo que ha despertado rumores sobre un posible romance.

Pero, ¿quién es Paul Michael? Conocido como ‘El Chalaquito’, es un talentoso cantante que forma parte de una de las agrupaciones salseras más importantes del país. Aunque sus inicios fueron en el reggaetón, incluso participando en un reality que buscaba al “Daddy Yankee peruano”, su verdadera oportunidad llegó cuando fue seleccionado en un programa de talento para integrar Combinación de la Habana.

En el casting que hizo en ‘Mande quien mande’ dio a conocer que tiene 26 años, mientras que Pamela López tiene 37. Esta diferencia de edad ha generado aún más comentarios en redes sociales. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de este vínculo.

Paul Michel sería el nuevo saliente de Pamela López. (Foto: Captura de IG)

Ya no es vista con el popular ‘Diablo’

Pamela López, expareja de Christian Cueva, hace unos meses dio a conocer que estaba saliendo con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, con quien fue vista en varias ocasiones. En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, la trujillana admitió que salía a comer y a fiestas con él, aunque en ese momento evitó calificar su relación como algo formal.

A pesar de su cercanía, la empresaria dejó en claro que en ese momento no tenía intención de oficializar un romance, ya que no estaba enfocada en ello. Además, mencionó que, tras casi 13 años sin salir, decidió darse la oportunidad de conocer nuevas personas. También señaló que cuando compartía momentos con ‘El Diablo’, no lo hacía sola, aunque reconoció que le llamaba la atención.

En sus declaraciones, destacó las cualidades de Luis Fernando Rodríguez, describiéndolo como un hombre caballeroso, educado y amable. Asimismo, admitió que lo encontraba atractivo, dejando abierta la posibilidad de que en el futuro pudiera surgir algo más entre ellos; sin embargo, esto parece haber finalizado luego que la trujillana fuera vista besando al cantante de Combinación de la Habana.

Pamela López y Luis Fernando Rodríguez disfrutan de Halloween juntos.

Shirley Arica encaró a Pamela López

Shirley Arica contó cómo conoció a Pamela López en una fiesta, donde esta última se encontraba en un estado alegre por el consumo de alcohol. Sin embargo, la ‘Chica Realidad’ aclaró que, aunque López estaba “picada”, no estaba fuera de control ni en el suelo. Según su versión, ella recién estaba llegando a la reunión cuando decidió acercarse a la trujillana para conversar y aclarar la situación.

Durante el encuentro, Shirley Arica aprovechó para desmentir cualquier vínculo sentimental con Christian Cueva, dejando en claro que nunca fue su amante. Luego de limar asperezas y aclarar los malentendidos, ambas se tomaron una foto juntas, la cual rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Finalmente, la modelo reveló en el programa ‘La Noche Habla’ que tras la conversación con Pamela López, lograron llevarse bien e incluso terminaron bailando juntas. De esta manera, cerraron cualquier especulación sobre una enemistad entre ellas, a pesar de que inicialmente López la había mencionado en la lista de supuestas conquistas del futbolista.