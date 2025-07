Mayra Goñi enfrenta pesadilla en Miami: su inquilino tiene antecedentes por drogas, armas y violencia doméstica. Video: Instagram

Desde hace tres meses, la actriz y cantante Mayra Goñi atraviesa una difícil situación personal y legal en Miami, Estados Unidos, luego de alquilar una habitación de su departamento a un hombre que resultó tener un largo historial de antecedentes penales. La artista hizo pública su experiencia a través de varios videos en Instagram, donde relató los detalles de esta convivencia forzada que ha afectado su tranquilidad, su economía y su seguridad.

“Vengo pasando por una situación muy complicada, no desde hoy. Hoy tomé en práctica lo que quería hacer. Este problema viene torturándome ya aproximadamente tres meses atrás. Recién me desocupé de mis trabajos en Perú y he podido venir para solucionar este problema”, explicó en una de sus publicaciones, mientras mostraba a la policía retirando objetos de la habitación que ocupaba su arrendatario.

Goñi, quien radica desde hace un tiempo en Miami y viene esporádicamente a Perú, indicó que el conflicto se agravó cuando el hombre dejó de pagar el alquiler y se negó a desalojar el inmueble. Recién en ese momento, tras intentar obtener alguna solución legal, descubrió que el sujeto tenía denuncias por posesión de drogas, porte ilegal de armas y violencia doméstica.

Mayra Goñi explica: “No puedo sacarlo sin orden judicial”

La actriz se mostró claramente afectada por la impotencia de no poder actuar de inmediato, debido a las leyes vigentes en Estados Unidos, que protegen a los ocupantes de viviendas incluso en casos de incumplimiento de pago.

“Vengo cubriendo su renta aproximadamente hace dos meses, no es una renta barata, todos saben lo que cuesta vivir en Miami. Lamentablemente, aquí, si no hay una orden judicial, no puedo sacar a la persona del departamento. Es por eso que he tenido que venir hasta Miami para resolver este tema personalmente”, expresó con indignación.

Mayra Goñi tuvo que llamar a la policía para que la ayuden a retirar las cosas de su propiedad que estaban dentro del cuarto de su inquilino. Video: Instagram

En su testimonio, la actriz de ‘Valentina Valiente’ dejó en claro que ha tenido que afrontar un fuerte impacto económico. Hasta la fecha, ha desembolsado cerca de 3200 dólares, considerando dos meses de renta más los servicios públicos que ha tenido que asumir ella sola. “No saben qué difícil es para mí hacerme cargo de algo que no me corresponde y no poder actuar como quisiera, cambiando la cerradura”, agregó con frustración.

Mayra también señaló que ha considerado medidas extremas, como cortar el agua o la luz, pero sabe que estas acciones podrían traerle repercusiones legales, además de que no garantizan el desalojo inmediato.

“Aunque la impulsividad me pueda ganar y haya pensado en cambiar la cerradura, son cosas que acá no se pueden hacer. Así yo cambie la cerradura, si él demuestra que tiene cosas dentro de mi departamento, la policía lo deja entrar”, explicó.

Temor por su seguridad y la de sus amigas: “Él sabe que se puede aprovechar de nosotras”

Uno de los aspectos que más preocupa a Mayra Goñi es el riesgo físico que podría representar la presencia del inquilino dentro del inmueble, tanto para ella como para sus dos amigas que también comparten la vivienda.

“Me da miedo estar conviviendo con una persona que porta arma, que tiene estos antecedentes, perjudicándome no solamente a mí, sino también a mis dos amigas que viven en el departamento y son mujeres, y él sabe que se puede aprovechar de nosotras”, manifestó con evidente preocupación.

La actriz, que se presentó hace poco en ‘Ponte en la Cola’, relató que, al confrontarlo por la falta de pago, el sujeto respondió de manera altanera e incluso se mostró irónico y malcriado, lo que elevó aún más su nivel de angustia.

“Ha sido un poco irónico, un poco malcriado al responderme. Y al saber que tiene estos antecedentes, tampoco yo me puedo exponer. Me da miedo confrontarlo, creo que es una persona agresiva”, comentó en sus redes.

Mayra Goñi enfrenta pesadilla legal en Miami: su inquilino tiene antecedentes por drogas, armas y violencia doméstica.

A pesar de su incomodidad y miedo, Mayra logró ingresar a la habitación del hombre con ayuda de la policía, recuperando algunos objetos de su propiedad: “Le he podido quitar mis cosas de la habitación: la cama, el televisor y los dos ventiladores. Es lo único que he podido hacer y tengo que proceder con la orden, que es otra gastadera de dinero”.

Mayra Goñi evalúa exponer públicamente al inquilino si no llega a un acuerdo

La artista, visiblemente afectada, afirmó que si no logra llegar a un acuerdo con el inquilino, no dudará en hacer pública su identidad. Su objetivo es evitar que otras personas caigan en la misma situación.

“Esta persona me está perjudicando y no piensa en el daño que me está haciendo. En algún momento pienso exponer su cara para que no le vuelva a pasar a nadie. Mañana es el último día de oportunidad. Él está acostumbrado a hacer esto y voy a usar todas mis armas para exponerlo”, advirtió.

Mayra Goñi enfrenta pesadilla legal en Miami: su inquilino tiene antecedentes por drogas, armas y violencia doméstica.

Goñi admitió que lamenta profundamente no haber investigado al inquilino antes de permitirle entrar en su vivienda: “Yo tuve la culpa por meter a alguien en la casa sin investigar bien”. Sin embargo, ahora se ve obligada a afrontar las consecuencias legales, emocionales y económicas de lo que calificó como una “pesadilla” que lleva arrastrando por meses.

Mientras espera el inicio formal del proceso judicial de desalojo, la actriz recibe el apoyo de sus seguidores, quienes han expresado su solidaridad a través de comentarios y mensajes en redes sociales.