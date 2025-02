Mayra Goñi reveló finalmente cómo vivió una vida de lujos en Miami sin trabajar por tres años: “Acá lo malinterpretan”

Mayra Goñi explica de qué vivió en EE.UU tras regresar a Perú | TikTok/farandula.lorcha

Tras retomar su carrera musical en Perú con el lanzamiento de su nuevo tema de cumbia ‘Pal’ Amor’, Mayra Goñi ha vuelto a ser noticia en su país natal. La actriz y cantante, quien pasó cerca de cuatro años en Estados Unidos sin que se le conociera algún trabajo formal, finalmente aclaró cómo logró sostenerse económicamente mientras vivía en Miami, donde se le veía disfrutando de una vida llena de lujos, asistiendo a restaurantes, fiestas y yates de primera categoría.

En una reciente entrevista en El Reventonazo de Verano, Goñi explicó que recibió un beneficio exclusivo para influencers, o también llamados creadores de contenido, en EE.UU., el cual le permitía acceder a diversas comodidades sin necesidad de gastar su propio dinero.

“Allá (en Miami) yo tenía una tarjeta que me daban como influencer para gastar semanalmente una cantidad de dinero fuerte en restaurantes solamente con etiquetar su marca. Y como yo tengo seguidores en Instagram, pues hacía eso, pero acá lo malinterpretan”, declaró la artista.

Mayra Goñi revela finalmente cómo vivió con lujos en Miami sin trabajar por tres años: “Acá lo malinterpretan” (Composición/Infobae Perú)

Con 3,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Goñi aseguró a la ‘Chola Chabuca’ y Fernando Armas que esta modalidad le permitió sostenerse en durante el tiempo que residió en Miami. Sin embargo, sus declaraciones generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la transparencia de su estilo de vida, mientras que otros defendieron su derecho a aprovechar las oportunidades.

Mayra Goñi sobre su relación con Neutro: “Tiene 20 añitos”

Uno de los temas que más llamó la atención en la entrevista fue su relación con Neutro, streamer peruano con quien se le ha vinculado sentimentalmente en las últimas semanas. Sin embargo, la cantante negó cualquier romance y destacó la diferencia de edad entre ambos.

“No. A Neutrito yo lo quiero tanto, es muy maduro para su edad, pero tiene 20 añitos. Yo tengo ya…”, dijo entre risas, sugiriendo que le lleva varios años de diferencia. A pesar de ello, Goñi no descartó la posibilidad de involucrarse sentimentalmente con alguien más joven y bromeó al respecto: “Pero colágeno, dices, está bien”.

Mayra Goñi junto al streamer peruano Neutro. (YouTube/Show Gamer)

Sobre su vínculo con el influencer, la artista aclaró que solo comparten una amistad y que han salido juntos en algunas ocasiones. “Con Neutro lo que he compartido es ir a comer ceviche de pota, hacer planes de amigos”, comentó.

En cuanto a su vida sentimental, la actriz descartó tener una relación amorosa en este momento y afirmó que está completamente enfocada en su carrera. “Allá no he dejado ningún amor. Debí haberme buscado algún ‘gringuito’ o algo, pero a mí me gusta mi ‘peruanazo’”, bromeó.

Su regreso a Perú y nuevos proyectos musicales

Mayra Goñi ha dejado claro que su retorno a nuestro país responde a un interés genuino por retomar su carrera artística en su tierra natal. “He vuelto con todo a mi ‘Perucito’ que tanto me ama, a hacer la cumbia que tanto amo, volver a mi raíz. Acabo de lanzar una canción de cumbia”, comentó entusiasmada.

Goñi anuncia que está soltera y enfocada en nuevos proyectos musicales este 2025. (América TV)

Asimismo, reflexionó sobre los desafíos que enfrentó en su estadía en el extranjero y cómo esta experiencia la ayudó a crecer personalmente. “He estado afuera como tres años y medio, ha sido un proceso complicado, pero igual de todo se saca un aprendizaje. Ahora estoy más madura, valoro más muchas cosas que antes quizás no mucho y estoy preparadísima para todo lo que se me viene”, aseguró.

Fabio Agostini sorprende a Mayra Goñi con tierno detalle: “La mejor exnovia”

Durante el lanzamiento de su nueva canción, la popular ‘Yuru’ recibió una inesperada sorpresa por parte de su expareja, Fabio Agostini, quien llegó al evento con un tierno detalle. El modelo y actual participante de Esto es Guerra se presentó con un peluche de oso y una rosa roja, generando sorpresa entre los asistentes, entre los que se encontraban influencers y streamers. Frente a todos, Agostini dedicó unas emotivas palabras a la cantante, resaltando el cariño que aún le tiene.

“Nada, un regalito aquí, disfrutando con Mayra, con la mejor cantante, la mejor exnovia, la más linda que he tenido. Me alegro que seas feliz, eres muy exitosa y nada, a comerse el mundo que no engorda”, expresó, mostrando entusiasmo por el reencuentro con la artista. La situación se tornó incómoda debido a que, minutos antes, Neutro había estado coqueteando con Goñi.

Fabio Agostini sorprende a Mayra Goñi | TikTok/@lordagostinifit