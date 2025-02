Mayra Goñi no descarta demandar a Magaly Medina por cuestionar cómo gana dinero: “Tengo talento”

Mayra Goñi no descarta demandar a Magaly Medina | Radio La Zona

Mayra Goñi, conocida modelo y actriz peruana, no descartó tomar acciones legales contra la periodista Magaly Medina, luego de que esta cuestionara cómo la joven mantiene su lujoso estilo de vida en Estados Unidos, donde reside desde hace varios años. La exfigura de ‘Ven baila, quinceañera’ manifestó que, si los cuestionamientos sobre su trabajo como influencer continúan, podría recurrir a la vía judicial.

El conflicto surgió cuando Magaly Medina, en su programa, puso en duda la fuente de ingresos de Mayra Goñi. La periodista observó que la modelo constantemente se muestra en lugares exclusivos y costosos, usando ropa de marca. Según la conductora, su sueldo como influencer no sería suficiente para financiar su estilo de vida, sugiriendo que la joven podría estar dedicándose a otras actividades para generar dinero.

“Nosotros no la hemos visto trabajar. Si trabajara de moza, de anfitriona, de vendedora ya lo sabríamos, pero no, ella siempre deja eso en el misterio”, comentó Magaly Medina, insinuando que la modelo podría estar en una ocupación de la que no habla públicamente.

Mayra Goñi evalúa demanda

Ante tales acusaciones, Mayra Goñi se mostró molesta y afectada, y advirtió que tomará medidas legales si la periodista continúa difamando su nombre. La modelo explicó que, como consecuencia de los comentarios de la presentadora de ATV, ha sido objeto de bullying y varias marcas han decidido no trabajar con ella.

“Por lo que habló Magaly sobre cómo me mantengo, me han hecho mucho bullying y marcas se me han caído porque piensan que, quizás, puedo ser la del cuento”, expresó Goñi a Radio La Zona. Aclaró que su trabajo no tiene nada que ver con lo que se insinúa y que si fuera el caso, aceptaría las acusaciones, pero remarcó que es una persona que trabaja arduamente.

“Yo lo aceptaría si fuera prostituta, pero me mato trabajando. Creo que tengo talento y maneras de ganar dinero, no necesariamente haciendo eso. Si fuera así, ¿qué no tendría ahorita?”, comentó la modelo, refiriéndose a la naturaleza de las insinuaciones.

Mayra Goñi dejó claro que si Magaly Medina no cesa en sus comentarios, llevará el caso más allá. “A veces digo, ¿para qué darle cuerda a la situación? La justicia en nuestro país... no voy a decir cómo es. Sería gastadera de plata. Sí (yo sé que procedería una denuncia fácilmente), pero pensé ‘ya se cansará.’ Pero si sigue perjudicando mi imagen ahora que estoy viviendo aquí y voy a retomar todas mis marcas, voy a tener que hablar con pruebas”, añadió.

Sobre su trabajo como influencer, Mayra Goñi explicó que su éxito se basa en tener una base sólida de seguidores en Instagram, lo cual le permite acceder a ingresos de marcas y promociones. “A mí me dan (en una tarjeta) cuatro mil dólares semanales. Me ponen todos los restaurantes a los que puedo ir a comer gratis. También puedo ir al gimnasio o si quiero hacerme algo en la cara o en el cabello; ahí tengo todo gratis”, detalló.

Mayra Goñi ya no tendrá residencia americana

En julio de 2024, Mayra Goñi sorprendió a sus seguidores con un anuncio importante: decidió regresar al Perú y dejar atrás su proceso para obtener la residencia estadounidense, que llevaba dos años gestionando. A través de sus redes sociales, expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo en su vida: “Ni siquiera estoy en Perú y ya voy a grabar una película como protagonista. Tengo mucha música en espera, solamente tengo que ir a grabar los videoclips para empezar a lanzarla y estoy muy emocionada por eso”, comentó la artista, destacando los emocionantes proyectos que la esperan.

Sin embargo, la decisión no fue fácil. “Ha sido, como les digo, una decisión superdura. He tenido que renunciar al proceso que llevaba de la residencia y no ha sido fácil porque ya esperé dos años”, añadió Mayra Goñi, mostrando lo difícil que fue dejar este proceso a mitad de camino.

